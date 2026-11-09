5 serie tv (non sulla moda) che ti insegnano la moda

Non sono Becoming Karl Lagerfeld o Cristóbal Balenciaga, serie tv su moda e stilisti iconici. Eppure tra coltivazioni di marijuana, delitti, rapine e indagini in Chevrolet insegnano la moda. Dettano lo stile maschile con riletture contemporanee dell’eleganza British, con note ironiche e sgargianti sul resortwear a cinque stelle plus, con una sartorialità minimalista e disinvolta. Ecco 5 serie tv (non sulla moda) da cui prendere spunto per il proprio guardaroba.

Credits: Netflix Theo James in "The Gentlemen 2"

The Gentlemen

Guy Ritchie, si sa, allo stile ci tiene eccome. Quello visivo, con sequenze concitate e patinate, e quello addosso ai suoi personaggi al vetriolo, finemente arroganti e avvolti da un’eleganza rilassata. Ed ecco che in un attimo Theo James, l’ex belloccio della saga cinematografica teen Divergent, sotto la sua regia diventa il gangster meglio vestito del mondo seriale.

Credits: Netflix Theo James in "The Gentlemen"

La serie tv The Gentlemen, alla seconda stagione appena uscita, è una lezione di gusto britannico contemporaneo, in cui la tradizione British si fonde con la funzionalità e il lusso discreto. James, che interpreta il duca di Halstead diventato signore della droga, indossa look sartoriali raffinati e mai ostentati, nel segno della praticità e della vestibilità che si adattano a ogni contesto, dagli outfit country e old money, tra dimore aristocratiche nella campagna inglese o ville sul Lago Maggiore, ai capispalla perfetti per la città e i club londinesi. Dai blazer in tweed di carattere alle giacche cerate stile Barbour, dal tre pezzi in lana pettinata simbolo di leadership ai pantaloni dal taglio impeccabile, uno degli elementi distintivi del guardaroba maschile firmato dalla costumista Loulou Bontemps.

Credits: HBO Immagine della serie tv "The White Lotus 3"

The White Lotus

Dall’isola di Maui dalla natura paradisiaca all’assolata esclusività di Taormina fino alle atmosfere zen della Thailandia. Se state per partire per una vacanza in capo al mondo di mare e bellezze mozzafiato, The White Lotus è la guida al resortwear di alto livello, tutto da ostentare. Tra lusso tutt’altro che discreto e comfort, al di là della satira sociale (e degli omicidi a fine soggiorno). La regola: attingere qua e là, andando di sottrazione e abbinando bene i capi.

Credits: HBO Immagine della serie tv "The White Lotus 2"

Con la costumista Alex Bovaird la moda da vacanza si tinge infatti di sfumature ironiche e graffianti, con motivi floreali appariscenti, stampe sgargianti e giocose, loghi a bella vista. I materiali? Lino, twill di seta, seersucker, lana-seta, per combattere il caldo con ricercatezza. Dalla polo a fiori stile Patrick Schwarzenegger, nella terza stagione, alla camicia in maglia color crema del brand Nanushka indossata da Theo James, che tutto quel che infila rende desiderabile (ok, congeliamo i giudizi sul due pezzi camicia-pantaloncini Cabana di Etro, dalla vistosissima stampa con leopardo).

Aspettando la quarta stagione che ci porterà tra Cannes, Saint-Tropez e il Principato di Monaco. La Costa Azzurra chiama: ci sarà da sbizzarrirsi.

Credits: Netflix Andrew Scott nella serie tv "Ripley"

Ripley

Dai film Delitto in pieno sole e Il talento di Mr. Ripley, già grandi ispiratori dello stile maschile mediterraneo, alla miniserie Netflix il salto è breve. Sempre adattata dai romanzi di Patricia Highsmith, è un breviario dell’eleganza classica anni ’60, avvolta da un bianco e nero di bellezza fredda, con un uso della luce che guarda al tenebrismo di Caravaggio.

Credits: Netflix Johnny Flynn nella serie tv "Ripley"

Da una parte ecco il guardaroba di Dickie (interpretato da Johnny Flynn), di attenta sartorialità europea, dall’altro quello in evoluzione di Tom Ripley (Andrew Scott, alla sua prova di ambiguità), truffatore garbato e assolutamente amorale, camaleonte del fashion. Sotto l’orchestrazione dei costumisti italiani Maurizio Millenotti e Gianni Casalnuovo, il suo stile casual americano muta imitando la sua vittima, ed eccolo in un attimo con polo e mocassini.

Pur non potendo sfoggiare i colori pastello da vacanza costiera tipici dei film, Ripley disegna un guardaroba minimalista ed efficace, tra pantaloni in lino o cotone, camicie dal taglio morbido e capispalla strutturati ma disinvolti. Un quiet luxury d'epoca.

Credits: Apple TV Colin Farrell in "Sugar 2"

Sugar

Colin Farrell è un detective privato appassionato di film noir che non passa di certo inosservato. Sfreccia per le strade di Los Angeles a bordo di una splendida Chevrolet Corvette blu Nassau e sfoggia abiti su misura di sartorialità impeccabile ed essenziale. Nella serie tv neo noir Sugar, il suo John Sugar si lascia ispirare da investigatori iconici del passato come Sam Spade e Philip Marlowe, autentici archetipi del genere. Quei classici, che rappresentano la sua mitologia personale, li reinterpreta con un guardaroba sobrio, moderno e decisamente accattivante.

Credits: Apple TV Colin Farrell e Shea Whigham in "Sugar 2"

I suoi completi su misura hanno un taglio contemporaneo e disinvolto, dalla silhouette non troppo strutturata. La sua uniforme da lavoro? Un completo elegante dalle tonalità misurate, camicia immancabilmente bianca con polsini alla francese, cravatta scura e scarpe stringate raffinate. La palette degli abiti spazia tra nero, blu navy e diverse declinazioni di grigio. Il dettaglio che fa la differenza: bretelle, gemelli o cravatte con motivi sussurrati. Il tessuto scelto dalla costumista Christie Wittenborn è il mohair, particolarmente robusto e quindi perfetto per resistere a ogni inseguimento e acrobazia, a prova di scene action.

Credits: Tamara Arranz/Netflix Pedro Alonso, al centro, nella serie tv "Berlino"

Berlino

Così egocentrico, aristocratico e temibile. Berlino, interpretato da Pedro Alonso, nella sua arroganza senza fronzoli ha instaurato l’eleganza da rapinatore. Certo, a modo suo. Nello spin-off dell’acclamata serie tv La casa di carta, abbandonate la tuta rossa e la maschera da Dalí, il suo guardaroba è un’ode al dandismo contemporaneo dal gusto retrò.

Credits: Felipe Hernández/Netflix Al centro, Pedro Alonso è Berlino nella serie tv "Berlino e la Dama con l'ermellino"

Il ladro carismatico indossa ora capi eleganti dal piglio classico, ora più pratici e dark per garantire l’agilità durante i furti, ma mantiene sempre uno stile ricercato e disinvolto. Dal trench nero doppiopetto con i revers alla giacca in pelle marrone di versatilità casual, dal blazer rosa doppiopetto per chi osa senza scrupoli al dolcevita bordeaux che richiama le tute della serie madre e diventa il capo emblematico del personaggio.

Gli accessori sono il tocco in più, da gentiluomo dedito alle rapine: papillon, occhiali da sole in acetato tartarugato, cravatte sottili... Un malvivente sofisticato attento a ogni dettaglio. Non solo negli scassi.

