Il movimento di rottura del design radicale non è finito, anzi. Trova una nuova linfa vitale nel sodalizio tra Gufram e il duo creativo newyorkese di Alex Mustonen e Daniel Arsham, anima e mente di Snarkictecture. Con un’inedita liberazione dai canoni estetici tradizionali e un approccio pop sempre attuale, l’azienda piemontese continua ad andare controtendenza col suo linguaggio rivoluzionario, ricercato da appassionati e collezionisti di tutto il mondo. In equilibrio tra arte e design, nasce la famiglia The Broken Series, capace di cogliere appieno l’animo di Gufram e arricchire quel catalogo un po’ pazzo di sculture domestiche con la medesima visione anticonvenzionale che caratterizza il brand dal 1966.

Gufram

Dal Broken Mirror alle nuove interpretazioni di Snarkitecture

Così, definita dall’ambiguità tra morbido e solido, The Broken Series sovverte le regole e scioglie i confini fisici del design. Come una finestra verso una dimensione intangibile, Broken Mirror, primo specchio firmato dal brand simbolo del Radical Design italiano e gli inediti Broken Square Mirror e Broken Bench, giocano con l’aspetto del cemento, ma hanno un’anima morbida e versatile. Quella del poliuretano, materiale che contraddistingue le creazioni di Gufram e che, trattato con la speciale vernice Guflac® stesa a mano, consente al materiale di mantenere la propria elasticità. Ogni pezzo della collezione è artigianale, reso unico dalle piccole differenze che lo caratterizzano e lo rendono completamente Made in Italy. Disponibili nella versione grigia, per i colori bianco e nero degli specchi e della panca si è scelto di produrre una limited edition di 77 pezzi ciascuno.

The Broken Series, la collezione di Gufram

Come una crepa in un muro che riflette lo spazio circostante e ne assorbe l’immagine, Broken Mirror apre una breccia verso una dimensione illusoria. Lo specchio di Gufram rappresenta un passaggio, una porta metafisica verso qualcosa di nuovo e intangibile. A racchiudere la superficie riflettente, l’aspetto solido e scultoreo del cemento, che si rivela poliuretano, morbido al tatto grazie al trattamento in Guflac®. Stesso concetto quello di Broken Square Mirror, specchio che amplia la famiglia di The Broken Series e rappresenta una finestra per sbirciare verso un’altra realtà. Con la sua presenza onirica e le dimensioni più contenute, è ideale per dare carattere a spazi più piccoli. Infine, la Broken Bench è un cortocircuito per i sensi: una lastra dalle sembianze del cemento, irregolare alla vista, che si rivela morbida alla seduta. Ideale per arredare case e spazi pubblici, è sostenuta da piedini che ricordano delle putrelle per accentuare l’idea di solidità. Abbinata agli specchi di The Broken Series, rappresenta la parte mancante delle loro crepe.

a visione radicale di Charley Vezza

Direttore creativo di Gufram, Charley Vezza crede fortemente nel ruolo di queste sculture domestiche per trasmettere un’idea rinnovata di radicalismo internazionale. Secondo lui, infatti, “il lavoro di Snarkitecture è un’evoluzione nel mondo del Radical design. La Broken Series è nata da uno dei principali insegnamenti di mia nonna: se hai fatto qualcosa di giusto, continua a farlo e male non farai!”. E in effetti, il successo di Broken Mirror è stato il naturale preludio dello sviluppo di una famiglia composta oggi da tre prodotti, capaci di unire la visione contemporanea di Alex Mustonen e Daniel Arsham con l’idea di design anticonvenzionale che Gufram rappresenta da 55 anni.