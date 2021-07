Smartwatch: gli 8 migliori nuovi modelli sul mercato

Il mercato degli smartwatch non lascia ma raddoppia. Gli orologi tech sono diventati, oltre che un prezioso alleato per il fitness e gli allenamenti, delle vere e proprie icone di stile.

I modelli crescono di numero e funzioni e tutti i grandi marchi lavorano a orologi sempre più sofisticati e stilosi. Quadranti sempre più grandi e con schermi più nitidi e con risoluzioni migliori; nuove features dedicate al training, misurazione di attività cardiaca e ossigenazione del sangue; facilità di gestione e controllo delle notifiche anche tramite gli assistenti vocali: gli smartwatch sono diventati una vera e propria alternativa al cellulare e - con i modelli che prevedono la sim virtuale e la connessione dati - consentono di lasciare il telefono a casa.

Sensore Apple Watch - Credits: Apple

Secondo gli ultimi dati, infatti, il mercato 2021 degli smartwatch ha visto una crescita su base annua del 38,7%, con un +27,9% solo in Europa che sottolinea come gli orologi tech siamo uno dei must have tra gli indossabili. Anche tra chi non ha amato questo articolo negli anni precedenti e si è 'convertito' agli smartwatch solo ora. attratto dalle nuove funzioni e da un design sempre più accattivante.

Scopriamo i nuovi modelli dei grandi brand lanciati da poco.

Honor Watch ES

Il nuovo wereable di Honor è un vero e proprio strumento professionale per il fitness. Lo smartwatch dispone di 95 modalità di allenamento tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, training libero, ellittica, vogatore e persino yoga, oltre a 12 corsi di allenamento animati per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi.

Honor Watch ES è dotato di SpO2 Monitor, per monitorare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue, di un monitor della frequenza cardiaca 24/7. Con lo Sleep Monitor, infine, si può tenere traccia della qualità del sonno.

Credits: Honor

Apple Watch Series 6

Lo smartwatch di casa Apple arriva alla sesta edizione e si conferma un must have per gli affezionati della mela morsicata. Integrazione totale con lo smartphone, Siri, design leggermente ritoccato con un quadrante ancora più dettagliato, sfondi totalmente personalizzabili, rilevamento automatico del lavaggio mani, nuovi tipi di allenamento, sensore per monitorare l'ossigenazione del sangue e controllare eventuali anomalie del battito cardiaco. Sono le features, aggiunte alle classiche caratteristiche del mondo Apple, che fanno di questo weareable un device sempre più completo anche per controllare lo stato di salute.

Credits: Apple

Polar Ignite 2

Il modello Ignite di Polar offre nuove funzioni smart, una guida personalizzata che aiuta gli utenti nell'allenamento e un design elegante che si adatta ad ogni situazione, capace di valorizzare gli outfit più diversi.

Lo stile del nuovo orologio è elegante e - sopratutto - si può personalizzare con un'ampia gamma di quadranti e cinturini dedicati, di cui uno nato in collaborazione con Swarovski e decorato con veri cristalli.

Anche questo smartwatch è in grado di rilevare la frequenza cardiaca dal polso e utilizza il GPS integrato per registrare velocità, distanza e percorso duranti gli allenamenti. Altre feauture interessanti sono l'analisi del sonno e FitSpark, una guida personalizzata all’allenamento basata su recupero, livello di preparazione e storico delle sessioni.

Credits: Polar

Fitbit Luxe

L'ultimo tracker dell'azienda californiana è una versione rivista e migliorata del celebre e amatissimo braccialetto per il fitness.

Luxe offre agli utenti anche uno strumento per la gestione dello stress – per la prima volta sui tracker – e funzioni per il monitoraggio automatico di sonno e attività.

Sul pannello “Metriche di Salute” è possibile ottenere dati e consigli dedicati al proprio benessere per individuare i cambiamenti di performance che possono essere causati da affaticamento.

Credits: Fitbit

Mi Watch

L'orologio digitale Xiaomi è uno dei più leggeri che si possono trovare in commercio. Oltre a tutte le funzioni dedicate alla salute (come la misurazione della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue e dei dati ambientali come la pressione dell’aria), il dispositivo supporta una serie di funzioni tra cui oltre 100 diversi stili di visualizzazione, una modalità di funzione remota della fotocamera, emoji native sulle notifiche e il controllo vocale.

Credits: Xiaomi

Garmin Quatix 6X Solar

Il nuovo arrivato in casa Garmin è uno sportwatch pensato per chi ama la vita in barca. Integra al suo interno l’innovativa tecnologia Power GlassTM: una sottile lente fotovoltaica trasparente studiata per sfruttare la luce solare ed estendere la durata della batteria, garantendo un’esperienza d’uso anche per le più lunghe navigazioni. Quatix, inoltre, dispone di funzionalità multisport e fitness, gestisce smart notification, prevede possibilità di pagamenti contactless con Garmin Pay, e permette di caricare musica nell’ampia memoria interna.

Credits: Garmin

Huawei WatchFit Elegant

Questo smartwatch è la versione premium, con quadrante in acciaio, dello Huawei WatchFit, l'apprezzatissimo wearable pensato per gli amanti del fitness

Quadrante rettangolare e bordi arrotondati, ha tra le features più interessanti nuove modalità di allenamento e funzioni di monitoraggio dei parametri del corpo.

Si tratta di un ottimo compagno per lo sport, con la misurazione di tutti i risultatati degli allenamenti e la possibilità di prefissarsi nuovi obiettivi.

Credits: Huawei

Samsung Galaxy Watch 3

Galaxy Watch3 è il nuovo smartwatch di Samsung che unisce un bel design classico a funzionalità moderne. Il sistema della ghiera scorrevole permette di passare facilmente da un widget all’altro, aprire le applicazioni e scorrere le notifiche.

L'orologio, inoltre, incorpora tecnologie avanzate per il monitoraggio del sonno e l'analisi della corsa con feedback in tempo reale, così come rapporti completi e dettagliati post-allenamento e misurazione della pressione sanguigna e del ritmo cardiaco.