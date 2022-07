Dalle spiagge di sabbia finissima di Ibiza al litorale di rena dorata di Forte dei Marmi, tra i vicoli acciottolati e fioriti di Saint-Tropez e le calette incastonate nella natura di Capri. Con al polso un orologio Hublot che sa di estate e Mediterraneo.

La Maison svizzera di alta orologeria votata all’arte della fusione, dalle innovative combinazioni di materiali, ha lanciato quattro edizioni speciali in altrettanti scali vacanzieri di fascino esclusivo, dove sbarca grazie alle sue boutique pop-up: il Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Blue Ibiza Boutique, il Classic Fusion Aerofusion Chronograph Forte dei Marmi Boutique, il Big Bang Unico Saint-Tropez Boutique e il Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Capri Boutique. I comuni denominatori? La ceramica distintiva di Hublot, vellutata al tatto e brevettata dalla manifattura, e le colorazione estive: il blu del mare nelle sue gradazioni, richiamo di eternità ed eleganza, e il beige naturale e armonico di arenili battuti dal sole.

Foto: Hublot Il modello Jarrod Scott indossa l'orologio Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Blue Ibiza Boutique

Nella Marina del Port Esportiu di Ibiza la boutique Hublot ha gettato l'ancora dal 2019. Lo spirito vacanziero e bohémien dell’isola nivea è celebrato con un'edizione limitata di 50 esemplari Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Blue Ibiza Boutique che riprendono il bianco dei muri ibizenchi, il blu profondo dell'orizzonte di Cala Conta, le sfumature contrastanti sotto le barche attraccate a Cala Saladeta e quelle dei fondali di Cala Xarraca. Con i suoi 45 mm di diametro, la lunetta e la cassa in ceramica blu scuro, il movimento cronografico a carica automatica HUB1155 e una riserva di carica di 42 ore, spazia dal blu delle profondità marine a quello della notte. Il cinturino in alligatore blu, esaltato dall'impuntura bianca e da un bordino bianco, crea un contrasto luminoso come quello del titanio di corona, pulsanti e viti a forma di H.

Sul fondello dell'orologio, il vetro zaffiro esibisce la dicitura H ❤ Ibiza.

Foto: Hublot 1 / 4 L'orologio Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Blue Ibiza Boutique Foto: Hublot 2 / 4 L'orologio Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Blue Ibiza Boutique Foto: Hublot 3 / 4 L'orologio Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Blue Ibiza Boutique Foto: Hublot 4 / 4 L'orologio Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Blue Ibiza Boutique

Dopo l’apertura dello scorso anno, la boutique in Via Giovanni Montauti 1/B torna ad immergersi nel blu di Forte dei Marmi, tra i giardini e il famoso lungomare della perla della Versilia.

Disponibile in un’edizione limitata di soli 20 esemplari, l’orologio Classic Fusion Aerofusion Chronograph Forte dei Marmi è caratterizzato da dettagli in King Gold abbinati alla ceramica beige che riveste cassa e lunetta. Modello da 45 mm di diametro, è dotato del calibro HUB1155, movimento cronografico con una riserva di carica di 42 ore, ed è venduto – nella sola boutique toscana - con un doppio cinturino in caucciù strutturato, in versione azzurra e beige.

Foto: Hublot 1 / 3 L'orologio Classic Fusion Aerofusion Chronograph Forte dei Marmi Boutique Foto: Hublot 2 / 3 L'orologio Classic Fusion Aerofusion Chronograph Forte dei Marmi Boutique Foto: Hublot 3 / 3 L'orologio Classic Fusion Aerofusion Chronograph Forte dei Marmi Boutique

Situata tra place des Lices e il porto di Saint-Tropez dal 2016, la boutique Hublot è a pochi passi dal duomo ocra e terra di Siena che sovrasta il porto. Una silhouette che si ritrova anche sul vetro zaffiro del fondello del Big Bang Unico Saint-Tropez Boutique, da 42 mm di diametro.

L'azzurro delle acque e del cielo della cittadina della Costa Azzurra rivive in un'edizione limitata di 30 esemplari, animati dal movimento di manifattura UNICO V2 con riserva di carica di 72 ore, che ricorda le sfumature delle spiagge di Tahiti o di Pampelonne.

Il calibro HUB1280 presenta un design più piatto, un'architettura rivisitata, un montaggio facilitato e visibilità e funzionalità migliori. Azzurro per la lunetta in ceramica, cinturino in caucciù foderato, indici, numeri e lancette in contrasto con la cassa in ceramica nera micropallinata.

Foto: Hublot 1 / 4 L'orologio Big Bang Unico Saint-Tropez Boutique Foto: Hublot 2 / 4 L'orologio Big Bang Unico Saint-Tropez Boutique Foto: Hublot 3 / 4 L'orologio Big Bang Unico Saint-Tropez Boutique Foto: Hublot 4 / 4 L'orologio Big Bang Unico St-Tropez Boutique

La boutique Hublot, che dal 2021 sovrasta le acque della baia di Capri e i suoi caratteristici Faraglioni, si trova al centro della via più elegante dell'isola campana. Le acque dalle cromie magiche della Grotta Azzurra e il contrasto con il grigio profondo della cavità rivivono in un'edizione limitata di 50 esemplari Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Capri Boutique, dalla ceramica turchese e nera.

Il movimento cronografico HUB1155 garantisce una riserva di carica di 42 ore, per accompagnare da villa Malaparte alla spiaggia e ai cocktail alla Fontelina fino al tramonto e cena al Riccio. Con i suoi 45 mm di diametro, ha cinturino in caucciù turchese foderato e impermeabilità fino a 50 metri.