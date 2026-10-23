Scalp care, la cura dei capelli comincia dalla radice

Per anni l’haircare maschile si è concentrata soprattutto sui capelli e come renderli più belli usando nel modo giusto shampoo, prodotti per lo styling e trattamenti. Ora l’attenzione va invece alla radice, ovvero al cuoio capelluto, che entra a pieno titolo nella grooming routine, lasciandosi ispirare dalla skincare da cui prende ingredienti e gesti come esfoliazione, controllo del sebo, attenzione alla barriera cutanea e al microbioma. Il ragionamento alla base è semplice: se vogliamo capelli forti e belli, è dalla cute che dobbiamo iniziare. Un principio, questo, che è mutuato dalla skincare e, infatti, si chiama scalp care, e comprende tutto ciò che ruota intorno alla detersione del cuoio capelluto, incluso un tema che oggi è sula bocca di tutti: il microbioma.

Scalp care e microbioma

Il microbioma non è altro che quell’insieme di microrganismi che vivono naturalmente sulla pelle e che contribuiscono a mantenerla sana. Per conservare sana la cute, il microbioma ha però bisogno di equilibrio e se non c’è, compaiono alcuni problemi molto diffusi come forfora, irritazione e dermatite seborroica, comprese alcune forme di alopecia. Da qui nasce un nuovo modo di intendere la scalp care, che non consiste nel riempire il bagno di prodotti, ma scegliere quelli giusti per la propria cute. Shampoo, esfolianti e trattamenti diventano così strumenti semplici per prendersi cura della radice e, di conseguenza, anche dei capelli.

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Scalp care: il primo gesto resta lo shampoo

La detersione diventa quindi il primo step fondamentale per preservare l’equilibrio. L’obiettivo è rimuovere sebo in eccesso, sudore, impurità e residui di styling senza alterare inutilmente l’ambiente cutaneo. Il sebo, del resto, non è un nemico: fa parte della fisiologia della pelle e ha una funzione di barriera. Quando però l’equilibrio si altera, possono comparire desquamazione, prurito e forfora.

Esfoliare sì, ma senza aggredire

Anche l’esfoliazione va considerata diversamente: scrub specifici, acido salicilico e altri attivi possono aiutare a rimuovere cellule morte e accumuli, soprattutto quando la pelle tende a essere grassa. Ma se il principio è preservare l’equilibrio della cute, esfoliare non significa necessariamente farlo più spesso o più intensamente. La scalp care richiede piuttosto di calibrare i gesti sulle esigenze del proprio cuoio capelluto, evitando di trasformare la ricerca di una sensazione di pulito in una costante aggressione alla barriera cutanea.

Dalla cute alla salute del capello

Il cuoio capelluto conquista sempre più spazio nel grooming maschile e con esso arrivano prodotti fino a poco tempo fa meno familiari, dai pre-shampoo agli scrub, fino a sieri e lozioni leave-on. Formule diverse, pensate per esigenze differenti: cute grassa, secca, sensibile o soggetta a desquamazione. La routine si amplia, ma non deve necessariamente diventare più complicata. Il punto è capire di cosa ha bisogno la propria cute e intervenire di conseguenza. La scalp care cambia così anche il modo di guardare ai capelli: prima dello styling c’è una pelle da mantenere pulita e in equilibrio.

Scalp care: i prodotti consigliati

Il prodotto che migliora la crescita dei capelli

Augustinus Bader The Scalp Treatment ha una formula unica che agisce per migliorare la densità e la salute dei capelli fin dalla radice. Favorisce naturalmente anche l'equilibrio e la vitalità del cuoio capelluto, lenisce l'irritazione e risveglia i follicoli. Inoltre, rafforza le fibre esistenti e riduce la perdita dei capelli. Con l'uso regolare, le lunghezze sono più folte e sane.

Il booster pre-shampoo

Philip B. Scalp Booster ha una formula autoriscaldante, con il 3% di Redensyl® e con oli di arancia e lavanda, vitamina E e olio di ricino. Questo prodotto aiuta a nutrire e rivitalizzare la cute, sostenendo la naturale vitalità dei follicoli. Il risultato sono capelli dall’aspetto più corposo, elastico e pieno, con una texture più sana e luminosa.

La lozione ispirata alla skincare

Lotion P50 Capillaire di Biologique Recherche è pensata per tutti i tipi di cuoio capelluto, ed è particolarmente indicata per chi vuole tenere sotto controllo la produzione di sebo. Ispirata alla celebre Lotion P50 per il viso, la versione Capillaire purifica delicatamente la cute, aiuta a riequilibrarla e prepara il cuoio capelluto a ricevere i trattamenti successivi, favorendone l’efficacia.

Lo shampoo per la detersione quotidiana

Questo shampoo delicato ha una formula con 1-3 Atodina® che deterge efficacemente ma con delicatezza, rispettando l’equilibrio della cute e lasciando i capelli puliti, morbidi e leggeri. Un gesto essenziale da inserire nella routine quotidiana per accompagnare ogni giorno la cura della radice e il benessere del cuoio capelluto, senza appesantire i capelli.

Il trattamento che dà sollievo immediato al cuoio capelluto

Scalp Advanced Intense Soother di L'Oréal Professional Paris ha una formula con niacinamide, dalle proprietà lenitive e regolatrici, che dona una sensazione di freschezza e comfort alla cute, mentre aiuta a nutrire e idratare le lunghezze. Si applica su cuoio capelluto e capelli, si lascia in posa quattro minuti e si risciacqua.