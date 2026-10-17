Addio a Beppe Angiolini, l’uomo che ha trasformato il gusto in una visione

Per Beppe Angiolini la moda non si esauriva nelle collezioni o nei nomi sulle etichette. Era soprattutto una questione di sguardo: riconoscere una nuova estetica, scommettere su un designer, capire quando il gusto stava cambiando. Alla fine degli anni Settanta, ad Arezzo, fonda Sugar, trasformando una boutique lontana dalle capitali della moda in un indirizzo di riferimento per il retail indipendente. Un percorso costruito attraverso la curiosità, le relazioni con i protagonisti del settore e la capacità di selezionare collezioni che avessero qualcosa da raccontare. Nel corso della sua carriera entra in contatto con nomi come Giorgio Armani, Saint Laurent e Dolce & Gabbana, mantenendo una visione personale della moda, in cui la ricerca non è mai separata dalla concretezza commerciale. «Gli elementi fondamentali sono ricerca e concretezza», aveva dichiarato in un’intervista alla Camera Nazionale della Moda Italiana, sintetizzando in poche parole il suo approccio al mestiere di buyer. Un’attitudine accompagnata da un carattere riservato, che aveva descritto al Corriere Fiorentino nel gennaio 2024: «Una dote che ho sempre conservato è la discrezione, sono un tipo che preferisce leggere piuttosto che scrivere, ascoltare più che parlare, guardare più che esibirsi».

Beppe Angiolini con Paolo Gerani e Franca Sozzani durante la sfilata Iceberg SS 2014

Anche la scelta di restare ad Arezzo, senza rinunciare al confronto con il sistema internazionale, racconta la sua indipendenza. Nel 2018 Sugar trova una nuova casa a Palazzo Lambardi, nel centro storico della città, con un progetto architettonico firmato da Vincenzo De Cotiis che mette in dialogo moda, arte e architettura. Non soltanto un negozio, ma uno spazio in cui la selezione dei marchi e l’identità del luogo concorrono a definire un’esperienza. Il legame con Arezzo andava oltre le radici personali: era parte integrante della sua visione. Angiolini aveva scelto di costruire proprio lì un progetto capace di dialogare con le capitali internazionali della moda, portando in città designer, idee e linguaggi contemporanei. «Il mio orgoglio più grande è aver portato la creatività, l’immagine ad Arezzo», aveva raccontato, spiegando perché non avrebbe voluto trasferirsi altrove. Un legame che si rifletteva anche nel desiderio di contribuire alla vita della comunità e nel sostegno a iniziative culturali e sociali. Perché il suo sguardo, allenato a riconoscere il talento nelle collezioni, sapeva andare oltre la moda.

Beppe Angiolini con Michele Lupi, Kim Jones e Andrea Tenerani

Accanto all’attività imprenditoriale, Angiolini ha ricoperto ruoli di primo piano nella Camera Italiana Buyer Moda, contribuendo a valorizzare il ruolo dei negozi multimarca nel sistema della moda italiana. Con la sua scomparsa, resta il ritratto di un uomo che ha scelto di lasciare parlare il proprio lavoro, facendo della discrezione una cifra personale e dell’indipendenza una visione. Una storia che, partita da Arezzo, ha saputo dialogare con la moda internazionale senza perdere la propria identità.