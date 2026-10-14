Giorgio Armani x Kith, Dreams of the Dune: la nuova collezione uomo sfila a Marrakech

Il deserto come scenario, la sartorialità come punto di partenza, lo streetwear come prospettiva contemporanea. Dreams of the Dune segna il terzo capitolo della collaborazione tra Giorgio Armani e Kith, presentato lo scorso 9 ottobre nel deserto di Agafay, a sud di Marrakech. La collezione uomo autunno/inverno 2026 mette in relazione due linguaggi diversi attraverso un guardaroba che privilegia proporzioni morbide, materiali ricercati e versatilità, portando i codici della maison italiana in una dimensione più urbana.

Credits: Lucas Possiede

La sartorialità cambia proporzioni

Giacche destrutturate, spalle morbide e pantaloni ampi definiscono una silhouette che conserva la precisione di Giorgio Armani senza rinunciare alla libertà di movimento. Ronnie Fieg, fondatore e direttore creativo di Kith, rilegge questi codici attraverso una palette ispirata al paesaggio di Marrakech: nero e blu profondo lasciano spazio a marrone, cuoio, sabbia, greige e bianco ghiaccio. Il risultato è un guardaroba in cui il colore e la scelta dei materiali contano quanto il taglio, tra capi sartoriali e accenti funzionali.

Credits: Lucas Possiede 1 / 4 Credits: Lucas Possiede 2 / 4 Credits: Lucas Possiede 3 / 4 Credits: Lucas Possiede 4 / 4

Suede e shearling al centro della collezione

I protagonisti sono i capispalla: dalla giacca in shearling con cintura al modello utility bicolore in pelle, fino ai blouson in suede e alle giacche di ispirazione aviator, alcune realizzate in edizione limitata. Il resto del guardaroba alterna pantaloni cargo, maglieria reversibile e completi in cashmere a camicie e capi in lana vergine, seta e canapa. Le stampe ispirate alle dune aggiungono movimento alle superfici, mentre sciarpe, foulard, guanti e cappelli completano le sovrapposizioni. L’ispirazione desertica si traduce così in un’estetica fatta di texture, stratificazioni e volumi rilassati, più che in un riferimento letterale all’abbigliamento outdoor.

Courtesy of Giorgio Armani 1 / 6 Courtesy of Giorgio Armani 2 / 6 Courtesy of Giorgio Armani 3 / 6 Courtesy of Giorgio Armani 4 / 6 Courtesy of Giorgio Armani 5 / 6 Courtesy of Giorgio Armani 6 / 6

Le sneaker ASICS e gli accessori firmati Diemme e ’47

Il progetto si estende alle calzature e agli accessori attraverso tre collaborazioni con ASICS, Diemme e ’47. La sneaker GEL-MAI 0.1, sviluppata con ASICS, è proposta nelle varianti Quarry e Safari, tra suede e nabuk. Diemme firma cinque modelli di scarponi che combinano lavorazione artigianale italiana, materiali pregiati e suole Vibram. La capsule con ’47 comprende invece nove cappellini in lana italiana, cashmere, pelle e tela duck, con dettagli dedicati a Giorgio Armani, Kith e ai New York Yankees. La collezione Giorgio Armani x Kith autunno/inverno 2026 sarà disponibile dal 16 ottobre.