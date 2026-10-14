Giorgio Armani x Kith, Dreams of the Dune: la nuova collezione uomo sfila a Marrakech
La terza collaborazione menswear tra Giorgio Armani e Kith esplora un’eleganza rilassata tra capispalla in suede e shearling, silhouette sartoriali e sneaker in edizione speciale
Il deserto come scenario, la sartorialità come punto di partenza, lo streetwear come prospettiva contemporanea. Dreams of the Dune segna il terzo capitolo della collaborazione tra Giorgio Armani e Kith, presentato lo scorso 9 ottobre nel deserto di Agafay, a sud di Marrakech. La collezione uomo autunno/inverno 2026 mette in relazione due linguaggi diversi attraverso un guardaroba che privilegia proporzioni morbide, materiali ricercati e versatilità, portando i codici della maison italiana in una dimensione più urbana.
La sartorialità cambia proporzioni
Giacche destrutturate, spalle morbide e pantaloni ampi definiscono una silhouette che conserva la precisione di Giorgio Armani senza rinunciare alla libertà di movimento. Ronnie Fieg, fondatore e direttore creativo di Kith, rilegge questi codici attraverso una palette ispirata al paesaggio di Marrakech: nero e blu profondo lasciano spazio a marrone, cuoio, sabbia, greige e bianco ghiaccio. Il risultato è un guardaroba in cui il colore e la scelta dei materiali contano quanto il taglio, tra capi sartoriali e accenti funzionali.
Suede e shearling al centro della collezione
I protagonisti sono i capispalla: dalla giacca in shearling con cintura al modello utility bicolore in pelle, fino ai blouson in suede e alle giacche di ispirazione aviator, alcune realizzate in edizione limitata. Il resto del guardaroba alterna pantaloni cargo, maglieria reversibile e completi in cashmere a camicie e capi in lana vergine, seta e canapa. Le stampe ispirate alle dune aggiungono movimento alle superfici, mentre sciarpe, foulard, guanti e cappelli completano le sovrapposizioni. L’ispirazione desertica si traduce così in un’estetica fatta di texture, stratificazioni e volumi rilassati, più che in un riferimento letterale all’abbigliamento outdoor.
Le sneaker ASICS e gli accessori firmati Diemme e ’47
Il progetto si estende alle calzature e agli accessori attraverso tre collaborazioni con ASICS, Diemme e ’47. La sneaker GEL-MAI 0.1, sviluppata con ASICS, è proposta nelle varianti Quarry e Safari, tra suede e nabuk. Diemme firma cinque modelli di scarponi che combinano lavorazione artigianale italiana, materiali pregiati e suole Vibram. La capsule con ’47 comprende invece nove cappellini in lana italiana, cashmere, pelle e tela duck, con dettagli dedicati a Giorgio Armani, Kith e ai New York Yankees. La collezione Giorgio Armani x Kith autunno/inverno 2026 sarà disponibile dal 16 ottobre.