Settembre 2025 wishlist: i nuovi lanci beauty da non perdere

Settembre porta con sé l’energia dei nuovi inizi: il ritorno alla quotidianità dopo l’estate, l’agenda che si riempie di progetti e, immancabilmente, la voglia di dare una ventata di freschezza anche alla propria beauty routine. È proprio in questo periodo che i brand cosmetici scelgono di presentare le novità più attese, trasformando il mese in una vera e propria passerella di lanci esclusivi. Dalle formule skincare high-tech, pensate per affrontare i cambi di stagione con ingredienti mirati e texture innovative, ai profumi che diventano veri oggetti del desiderio da collezionare, ecco una wishlist che mescola funzionalità e piacere, pensata per chi ama concedersi piccoli rituali che fanno sentire bene e prodotti che hanno tutte le carte in regola per diventare i tuoi prossimi must-have.

Nuovi lanci beauty: Bottega Veneta collezione Mezzanotte

Questa collezione di tre fragranze è ispirata alla ricchezza della notte e alle radici italiane della Maison. Hinoki unisce balsamo di abete, legno sacro e patchouli; Goodmorning Midnight fonde oud thailandese, fragolina selvatica e rosa; infine, Almost Dawn rivela un blend caldo di castagna, tartufo e vaniglia. I flaconi, in vetro lavorato a mano con base in marmo nero Marquina e tappi in legno, celebrano l’artigianalità veneziana.

Il prodotto must have per: i collezionisti di fragranze uniche.





Bois d’Argent Esprit de Parfum Christian Dior Paris

Con Bois d’Argent Esprit de Parfum, Francis Kurkdjian reinterpreta una delle icone di La Collection Privée Dior. L’iris di Toscana e l’incenso, tratti distintivi della fragranza, si fondono a miele bianco e ambroxan™ per un sillage radicale, avvolgente e luminoso. Raffinato ed essenziale, Bois d’Argent assume nuove sfumature poudré, tra eleganza contemporanea e sensualità misteriosa, racchiuso in un flacone couture dal design prezioso.

Il prodotto must have per: gli amanti delle fragranze Christian Dior.





The Cut Eau de Parfum di Penhaligon’s

Creata da Paul Guerlain, questa audace reinterpretazione della fougère classica unisce fresche note di menta e basilico alla profondità legnosa del cipresso, mentre il fondo di balsamo di abete conferisce modernità e raffinatezza senza tempo, rendendo la fragranza un tributo sofisticato al passato sartoriale londinese proiettato nel presente.

Il prodotto must have per: chi ama lo stile british classico.





Paradigme Prada

Prada reinventa la mascolinità con un profumo legnoso-ambrato che unisce calore e freschezza: note di bergamotto di Calabria, geranio Bourbon e legni preziosi creano un equilibrio tra sensualità e energia. Il flacone, minimalista e architettonico, con vetro verde e linee smussate, incarna eleganza, modernità e lo stile iconico del brand italiano.

Il prodotto must have per: praticamente chiunque.





Nuovi lanci beauty: Fluido Effetto Mat Idratante di Caudalie

Questo trattamento idrata la pelle mentre la opacizza, attenua imperfezioni e affina la grana cutanea. Il 93% degli utenti nota una riduzione visibile di brufoli e punti neri, per un incarnato più uniforme e levigato. Giorno dopo giorno, la pelle appare fresca, purificata e visibilmente più luminosa.

Il prodotto must have per: chi ha la pelle mista/grassa.





Nuovi lanci beauty: Siero Fondamentale di DRESS cosmeetics

Prevenie macchie e ossidazione da raggi UV. Con il 5% di Vitamina C pura, Niacinamide e Peptidi Biomimetici, illumina l’incarnato, uniforma la pelle, stimola collagene e migliora elasticità e barriera cutanea. La texture leggera e setosa è adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, per un trattamento quotidiano mattina e sera, potente ma delicato.

Il prodotto must have per: chi ama i prodotti skincare leggeri e facili da usare.





Hydrance Aqua-Gel Crema Idratante di Avène

Garantisce un’idratazione intensa e duratura su tutti i tipi di pelle, anche le più secche. La sua texture leggera e fresca dona subito comfort, mentre giorno dopo giorno la pelle appare rimpolpata, fresca e riposata. Può essere usata come trattamento giorno, notte e contorno occhi.

Il prodotto must have per: chi desidera una soluzione skincare multitasking.





Geranium Leaf Body Balm di Aesop

Grazie a una sinfonia di estratti botanici emollenti e ammorbidenti, tra cui Burro di Karité e Mandorle Dolci, questo balsamo per il corpo è particolarmente efficace per alleviare la secchezza causata da ambienti riscaldati o raffreddati artificialmente.

Il prodotto must have per: chi ha la pelle secca.