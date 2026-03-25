F1, orari GP Giappone 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming

Il GP del Giappone a Suzuka, terza tappa del Mondiale F1 2026, sarà trasmesso in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV.

In una delle corse più amate da Max Verstappen (alle prese però con una Red Bull in crisi profonda) la Mercedes proverà a centrare la terza doppietta consecutiva.

F1 2026: GP Giappone, cosa aspettarsi

Il circuito di Suzuka (sede del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale F1 2026) è un tracciato amatissimo dai piloti ricco di curve veloci e poco impegnativo per i freni. Dal 2012 a oggi solo due scuderie (Red Bull e Mercedes) sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio.

La pioggia, prevista abbondante per la giornata di sabato, potrebbe scombussolare le qualifiche. Di seguito troverete un video Mercedes con un giro di pista virtuale, il calendario del Gran Premio del Giappone, gli orari TV su Sky, Now e TV8 e il nostro pronostico con quattro piloti e una scuderia che, per una ragione o per l’altra, vale la pena seguire. Senza dimenticare le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori.

F1 2026: Melbourne, il calendario e gli orari TV su Sky, Now e TV8)

Venerdì 27 marzo 2026

03:30-04:30 Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

07:00-08:00 Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

Sabato 28 marzo 2026

03:30-04:30 Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

07:00 Qualifiche (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 14:00 su TV8)

Domenica 29 marzo 2026

07:00 Gara (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 14:15 su TV8)

F1: i numeri del GP del Giappone

LUNGHEZZA CIRCUITO: 5.807 m

GIRI: 53

RECORD IN PROVA: Max Verstappen (Red Bull RB21) – 1’26”983 – 2025

RECORD IN GARA: Kimi Antonelli (Mercedes F1 W16) – 1’30”965 – 2025

RECORD DISTANZA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W10) – 1h21’46”755 – 2019

F1 – I quattro piloti (e la scuderia) da seguire nel GP del Giappone 2026

Jayce Illman/Getty Images Max Verstappen

Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen ha dominato le ultime quattro edizioni del GP del Giappone con pole e vittoria ma stavolta le gerarchie sono cambiate e la Red Bull non è più la certezza di un tempo.

Improbabile veder lottare per il successo il quattro volte campione del mondo, più realistico aspettarsi una prestazione solida. Suzuka è una delle piste che ama di più e un primo podio stagionale a sorpresa non è da escludere del tutto.

Kym Illman/Getty Images Charles Leclerc

Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc sta mostrando una buona continuità con tre piazzamenti consecutivi in “top 5”.

Il Giappone, però, non è tra i suoi posti preferiti: un solo podio in carriera a Suzuka (terzo nel 2022) e nessuna pole position.

Jade Gao / AFP George Russell

George Russell (Mercedes)

George Russell, leader del Mondiale F1 2026 grazie a una Mercedes velocissima, domenica dovrà difendersi soprattutto dal compagno Antonelli, reduce dal trionfo in Cina.

Suzuka non gli ha mai sorriso: non è mai scattato dalle prime due file della griglia e il suo miglior risultato nel Gran Premio del Giappone è un quinto posto.

Rudy Carezzevoli/Getty Images Lando Norris

Lando Norris (McLaren)

Il campione del mondo Formula 1 in carica Lando Norris è ancora a caccia del primo podio del 2026, dopo la quinta piazza di Melbourne e un GP di Cina complicato per la McLaren.

La pista di Suzuka sembra adattarsi abbastanza bene al suo stile: qui può infatti vantare due secondi posti.

Mark Thompson/Getty Images Red Bull

Red Bull

La Red Bull è ufficialmente in crisi: dopo due gare del Mondiale F1 2026 la scuderia austriaca ha gli stessi punti dei “cugini” della Racing Bulls e il miglior risultato finora è un sesto posto di Max Verstappen in Australia.

Serve una svolta e Suzuka potrebbe offrirla: insieme ad Abu Dhabi è la pista che ha regalato più successi al team, ben otto.

F1 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° George Russell (Mercedes) 51 punti

2° Kimi Antonelli (Mercedes) 47 punti

3° Charles Leclerc (Ferrari) 34 punti

4° Lewis Hamilton (Ferrari) 33 punti

5° Oliver Bearman (Haas) 17 punti

F1 2026 – La classifica del Mondiale Costruttori

1° Mercedes 98 punti

2° Ferrari 67 punti

3° McLaren-Mercedes 18 punti

4° Haas-Ferrari 17 punti

5° Red Bull-Red Bull Ford 12 punti