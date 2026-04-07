Weekend a Noto: 5 imperdibili tesori del barocco siciliano

Se stai pianificando un weekend in Sicilia, Noto è una tappa obbligatoria per gli amanti dell’arte e dell’architettura barocca. La città, conosciuta anche come il ‘giardino di pietra’ per la sua bellezza, patrimonio dell’UNESCO e famosa per la sua architettura in stile barocco, è un museo a cielo aperto che offre un mix perfetto di arte, cultura, gastronomia e bellezza naturale. Ecco 5 cose da vedere (assolutamente) se state pianificando un week end in città.

Palazzo Villadorata/ Palazzo Nicolaci

© Walter Bibikow 2005

Palazzo Nicolaci di Villadorata

Il Palazzo Nicolaci di Villadorata è un esempio mozzafiato dell’architettura barocca siciliana. Questo palazzo risalente al XVIII secolo è un’opera d’arte a cielo aperto, con una facciata adornata da numerosi balconi in ferro battuto e decorazioni floreali e numerose statue e decorazioni in pietra che lo rendono un vero capolavoro del periodo barocco. Varcato il suo ingresso, è possibile ammirare gli affreschi e le decorazioni delle sale e dei giardini, nonché le preziose collezioni d’arte, mobili d’epoca e una ricca collezione di porcellana raccolte dai proprietari nel corso dei secoli.

Oltre alla magnificenza degli interni, anche i giardini del Palazzo meritano una visita. Con la loro architettura paesaggistica, fontane, alberi secolari e fiori profumati, trasmettono un senso di tranquillità e bellezza senza tempo, invitando i visitatori a passeggiare e a godere di un’oasi di pace nel cuore della città.





Cattedrale di San Nicolò

La Cattedrale di Noto, simbolo della città, affascina i visitatori con la sua storia e la sua imponente bellezza. La sua costruzione ebbe inizio nel 1694 e richiese ben 82 anni per essere completata, raggiungendo il suo splendore definitivo solo nel 1776. L’interno della cattedrale è un vero spettacolo per gli occhi, con i suoi stucchi dorati e gli affreschi che decorano le pareti. All’esterno, la facciata a due torri si erge con maestosità, rappresentando una delle caratteristiche distintive della cattedrale. L’architettura barocca si fonde con elementi neoclassici, creando un’impressione di imponenza e magnificenza. Una delle attrazioni imperdibili all’interno della cattedrale è la cripta affrescata, un luogo di grande suggestione dove riposano i resti del patrono della città. Le pareti affrescate raccontano storie religiose e trasmettono una profonda atmosfera di devozione e spiritualità.

Non dimenticare di salire sulla torre destra della cattedrale che offre una vista panoramica mozzafiato dalla quale è possibile ammirare l’incantevole centro storico, con i suoi palazzi e le sue chiese, che si estendono ai piedi della cattedrale.

Vista interna del Teatro Comunale di Noto (Photo by Santi Visalli/Getty Images)

Il Teatro Tina Di Lorenzo

Il Teatro Tina Di Lorenzo è un altro gioiello architettonico della città. Inaugurato nel 1870, è uno dei più antichi della Sicilia e ha ospitato numerose rappresentazioni teatrali, musicali e di danza nel corso dei secoli. Dopo il suo restauro ha riaperto le porte al pubblico, ed oggi è a pieno titolo un punto di riferimento per gli amanti delle arti performative. La sua architettura neoclassica, con una maestosa facciata ornata da eleganti colonne e una scalinata che si snoda verso l’ingresso principale, cattura l’attenzione di ogni visitatore, creando un’ atmosfera incantata. All’interno, il soffitto affrescato con dettagli dorati, i balconcini finemente decorati e i lampadari sfavillanti donano al teatro un’aura di prestigio e magnificenza. Dalla sua riapertura, il teatro vanta una programmazione di tutto rispetto: dalle rappresentazioni teatrali classiche a produzioni contemporanee, accogliendo artisti locali e internazionali, compagnie teatrali rinomate e talenti emergenti. Oltre alle performance, il teatro funge anche da centro culturale polivalente, ospitando eventi musicali, concerti, conferenze e mostre d’arte.

Palazzo Nicolaci di Valladorata

Il Quartiere Antico

Il Quartiere Antico di Noto è un incantevole dedalo di stradine strette e tortuose, fatto di scalinate e cortili nascosti. Conosciuto anche come Noto Vecchia, il quartiere è stato ricostruito nel XVIII secolo dopo il terremoto del 1693 e ancora oggi conserva l’atmosfera autentica e suggestiva di un’epoca passata. Qui potrai trovare numerosi negozi di artigianato locale, (dove è possibile acquistare ceramiche, gioielli e oggetti tradizionali), caffè e ristoranti tipici che offrono la deliziosa cucina locale. Camminando per le strade lastricate di Noto Vecchia, si viene immediatamente rapiti dalla sua atmosfera magica. Gli edifici storici, si ergono con orgoglio lungo le vie strette e tortuose, creando un’armonia perfetta tra arte e architettura. Le facciate degli edifici sono decorate con intricati dettagli barocchi, come balconi in ferro battuto, cornici elaborate e statue ornamentali, che conferiscono al quartiere un’eleganza senza tempo.

Uno dei punti focali di Noto Vecchia è sicuramente la Cattedrale di San Nicolò, ma nei dintorni del quartiere ci sono molte altre chiese e palazzi che vale la pena da visitare. Tra questi, la Chiesa di San Domenico, la Chiesa di Montevergine e il Palazzo Nicolaci. Durante l’anno, Noto Vecchia si anima con feste e celebrazioni tradizionali. Il più famoso di questi eventi è l’Infiorata di Noto, una festa in cui le strade vengono decorate con elaborati tappeti di fiori colorati, creando un’atmosfera incantevole.

Tonnara. Vendicari. Sicily. Italy. (Photo by: Giuseppe Famoso/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images)

La Riserva Naturale di Vendicari