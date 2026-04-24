Nigo porta lo streetwear al museo: la mostra che racconta come è diventato cultura globale
A Londra, oltre 700 oggetti raccontano la visione di Nigo tra archivio personale, cultura giapponese e collaborazioni che hanno definito un’estetica condivisa
Non ama le celebrazioni, Nigo. Eppure a Londra, il suo archivio diventa racconto pubblico. L’occasione è “NIGO: From Japan with Love”, la prima grande retrospettiva dedicata al designer, in programma al Design Museum di Londra dal 1° maggio al 4 ottobre 2026.
Anche quando il tema è una mostra che attraversa tutta la sua carriera, il tono resta misurato. «Ho ricevuto la proposta dal Design Museum», racconta il designer. «È arrivata proprio mentre stavo pensando a come raccontare i miei 55 anni». Più che un punto di arrivo, la mostra diventa un modo per trasformare l’archivio in racconto, un processo che gli permette di rileggere il proprio percorso. Non a caso si tratta della prima retrospettiva globale mai dedicata a Nigo, figura chiave nell’aver connesso streetwear e lusso contemporaneo.
Riguardare il proprio archivio significa inevitabilmente confrontarsi con il tempo. «È stato nostalgico, ma anche un modo per riflettere e imparare qualcosa in più su me stesso». Gli oggetti, però, non vengono mai trattati come reliquie: «Sono stati scelti tutti con grande attenzione, quindi mi sento legato a ciascuno». In mostra ce ne saranno oltre 700, di cui circa 600 provenienti dal suo archivio personale, tra pezzi rari di BAPE, oggetti d’infanzia e lavori più recenti. Anche Londra entra nel racconto in modo naturale, prima come esperienza personale che come sede espositiva: «Ci ho vissuto per circa un anno. È una città che amo molto». Poi aggiunge: «In qualche modo, Londra e Tokyo sono simili».
Negli ultimi anni il suo lavoro si è spostato verso una dimensione più profonda, legata alle tradizioni giapponesi. «Il vintage americano ha circa 130 anni, mentre la cerimonia del tè e la ceramica ne hanno circa 450. È impossibile comprenderle completamente in una sola vita, ma continueranno a influenzarmi».
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In un momento in cui lo streetwear sembra sempre più appiattito sulle logiche del consumo che a quelle della ricerca, la retrospettiva prova a rimettere ordine nel suo significato. Lo stesso approccio guida il suo lavoro tra lusso e mass market: «Sono processi diversi, ma quello che conta è quanto della tua identità riesci a portare dentro».
Quando si parla di ambizione, la risposta è essenziale: «Mi sento già molto fortunato». Alla guida di KENZO – di cui è il primo direttore creativo giapponese dopo il fondatore Kenzo Takada – il rapporto con il passato resta concreto, quasi fisico: «C’è una grande differenza tra guardare una foto e tenere un oggetto tra le mani. A volte, ciò che è dentro è più importante di ciò che si vede». E aggiunge: «Tutto quello che ho toccato è stato un insegnante».
Nel suo percorso anche gli errori hanno un ruolo preciso. «Si impara molto dalle battaglie che si perdono. Le difficoltà con BAPE hanno contribuito a formare chi sono oggi». Ai giovani creativi lascia un’indicazione chiara, senza retorica: «La chiave è avere una vasta gamma di esperienze e conoscenze». Le influenze restano ancorate agli anni ’80: «Porto ancora con me lo spirito della mia giovinezza». È lì che nasce l’ossessione per l’America vintage, che ancora oggi struttura il suo linguaggio. E, ridotto all’essenziale, tutto si semplifica: «Jeans e T-shirt».
La musica è parte integrante del suo modo di pensare. «La mia formula è: Fashion + Music = Culture», spiega, una visione che attraversa collaborazioni con figure come Pharrell Williams, Jun Takahashi e KAWS. Ma il punto, alla fine, è collettivo: «Siamo cresciuti insieme, senza gelosia. La street culture è stata creata dalla nostra generazione». E conclude: «Se anche una sola persona fosse mancata, oggi non sarebbe la stessa». Più che una celebrazione, è il tentativo di riportare lo streetwear al suo significato originario: cultura, prima che prodotto.