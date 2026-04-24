Nigo porta lo streetwear al museo: la mostra che racconta come è diventato cultura globale

Non ama le celebrazioni, Nigo. Eppure a Londra, il suo archivio diventa racconto pubblico. L’occasione è “NIGO: From Japan with Love”, la prima grande retrospettiva dedicata al designer, in programma al Design Museum di Londra dal 1° maggio al 4 ottobre 2026.

Anche quando il tema è una mostra che attraversa tutta la sua carriera, il tono resta misurato. «Ho ricevuto la proposta dal Design Museum», racconta il designer. «È arrivata proprio mentre stavo pensando a come raccontare i miei 55 anni». Più che un punto di arrivo, la mostra diventa un modo per trasformare l’archivio in racconto, un processo che gli permette di rileggere il proprio percorso. Non a caso si tratta della prima retrospettiva globale mai dedicata a Nigo, figura chiave nell’aver connesso streetwear e lusso contemporaneo.

Photo credit Elliot James Kennedy

Riguardare il proprio archivio significa inevitabilmente confrontarsi con il tempo. «È stato nostalgico, ma anche un modo per riflettere e imparare qualcosa in più su me stesso». Gli oggetti, però, non vengono mai trattati come reliquie: «Sono stati scelti tutti con grande attenzione, quindi mi sento legato a ciascuno». In mostra ce ne saranno oltre 700, di cui circa 600 provenienti dal suo archivio personale, tra pezzi rari di BAPE, oggetti d’infanzia e lavori più recenti. Anche Londra entra nel racconto in modo naturale, prima come esperienza personale che come sede espositiva: «Ci ho vissuto per circa un anno. È una città che amo molto». Poi aggiunge: «In qualche modo, Londra e Tokyo sono simili».

Negli ultimi anni il suo lavoro si è spostato verso una dimensione più profonda, legata alle tradizioni giapponesi. «Il vintage americano ha circa 130 anni, mentre la cerimonia del tè e la ceramica ne hanno circa 450. È impossibile comprenderle completamente in una sola vita, ma continueranno a influenzarmi».





1 / 3 Photo by Satoshi Nagare Courtesy of NIGO Photo by Satoshi Nagare Courtesy of NIGO

2 / 3 Impianto stereo Aurex, parte della collezione personale



3 / 3 Photo by Satoshi Nagare Courtesy of NIGO

In un momento in cui lo streetwear sembra sempre più appiattito sulle logiche del consumo che a quelle della ricerca, la retrospettiva prova a rimettere ordine nel suo significato. Lo stesso approccio guida il suo lavoro tra lusso e mass market: «Sono processi diversi, ma quello che conta è quanto della tua identità riesci a portare dentro».

Quando si parla di ambizione, la risposta è essenziale: «Mi sento già molto fortunato». Alla guida di KENZO – di cui è il primo direttore creativo giapponese dopo il fondatore Kenzo Takada – il rapporto con il passato resta concreto, quasi fisico: «C’è una grande differenza tra guardare una foto e tenere un oggetto tra le mani. A volte, ciò che è dentro è più importante di ciò che si vede». E aggiunge: «Tutto quello che ho toccato è stato un insegnante».

Photo credit Elliot James Kennedy

Nel suo percorso anche gli errori hanno un ruolo preciso. «Si impara molto dalle battaglie che si perdono. Le difficoltà con BAPE hanno contribuito a formare chi sono oggi». Ai giovani creativi lascia un’indicazione chiara, senza retorica: «La chiave è avere una vasta gamma di esperienze e conoscenze». Le influenze restano ancorate agli anni ’80: «Porto ancora con me lo spirito della mia giovinezza». È lì che nasce l’ossessione per l’America vintage, che ancora oggi struttura il suo linguaggio. E, ridotto all’essenziale, tutto si semplifica: «Jeans e T-shirt».

La musica è parte integrante del suo modo di pensare. «La mia formula è: Fashion + Music = Culture», spiega, una visione che attraversa collaborazioni con figure come Pharrell Williams, Jun Takahashi e KAWS. Ma il punto, alla fine, è collettivo: «Siamo cresciuti insieme, senza gelosia. La street culture è stata creata dalla nostra generazione». E conclude: «Se anche una sola persona fosse mancata, oggi non sarebbe la stessa». Più che una celebrazione, è il tentativo di riportare lo streetwear al suo significato originario: cultura, prima che prodotto.