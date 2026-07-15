Dolce & Gabbana Alta Sartoria 2026: la collezione che conquista Taormina

Per la nuova collezione Alta Sartoria, Dolce & Gabbana sceglie uno dei luoghi più evocativi del Mediterraneo. Il Teatro Antico di Taormina, affacciato sul Mar Ionio con l'Etna sullo sfondo, non fa semplicemente da cornice alla sfilata: contribuisce a definirne l'atmosfera. Fin dall'omaggio iniziale a Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni è chiaro che il teatro rappresenta il filo conduttore della serata, più che una semplice citazione estetica.

La scelta della Sicilia si inserisce in un percorso che accompagna da anni il lavoro della maison. Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno spesso trasformato città, monumenti e tradizioni italiane in parte integrante delle loro collezioni di Alta Moda e Alta Sartoria, costruendo eventi in cui il dialogo con il territorio ha lo stesso peso della moda. A Taormina questa relazione appare particolarmente naturale: il patrimonio storico del luogo e la spettacolarità della scenografia amplificano il racconto della collezione senza sovrastarlo.

Photo: Gorunway Dolce & Gabbana Alta Sartoria 2026

Una visione dell'eleganza che non segue le mode

L'Alta Sartoria continua a rappresentare il laboratorio creativo di Dolce & Gabbana, lo spazio in cui la maison sviluppa la propria idea di eleganza senza inseguire le logiche del prêt-à-porter. La collezione presentata a Taormina conferma questa direzione attraverso un guardaroba che mette al centro la qualità della costruzione sartoriale e la ricchezza delle lavorazioni.

Smoking, giacche ricamate, cappotti, mantelli e completi realizzati con tessuti preziosi raccontano un'eleganza costruita sul dettaglio. Velluti, sete, broccati e jacquard dialogano con ricami e finiture che richiamano la lunga tradizione manifatturiera italiana, sottolineando il ruolo degli atelier come cuore dell'Alta Sartoria.

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Il riferimento al teatro non si traduce in un semplice esercizio scenografico. Piuttosto, suggerisce un modo diverso di guardare all'abito: non soltanto come oggetto da indossare, ma come elemento capace di raccontare una storia. È qui che la decorazione acquista significato, diventando parte di una narrazione che mette in relazione moda, arte e cultura.

La scelta di mantenere una forte identità stilistica distingue ancora oggi Dolce & Gabbana all'interno del panorama del lusso. Mentre molti marchi privilegiano un'estetica essenziale, la maison continua a sviluppare un linguaggio riconoscibile, nel quale la ricchezza delle lavorazioni e la spettacolarità della presentazione non sono un fine, ma la conseguenza di una precisa idea di eleganza.

Photo: Marco Pionato Il dietro le quinte della sfilata

Oltre la passerella

Come accade nelle presentazioni dedicate all'Alta Moda e all'Alta Sartoria, anche a Taormina la sfilata diventa un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale italiano. Per alcuni giorni la città siciliana ha accolto clienti, collezionisti, stampa internazionale e ospiti provenienti da tutto il mondo, confermando il ruolo di questi eventi come strumenti di promozione del territorio oltre che della moda.

Più della spettacolarità della messa in scena, però, colpisce la coerenza del progetto. In un settore sempre più orientato alla velocità e al continuo ricambio delle collezioni, Dolce & Gabbana continua a difendere un'idea di lusso fondata sul tempo, sulla qualità della manifattura e sulla trasmissione delle competenze artigianali.

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L'Alta Sartoria 2026 non rinnega il passato della maison né cerca di rincorrere le tendenze del momento. Preferisce ribadire una visione precisa della couture maschile, nella quale tecnica sartoriale, patrimonio culturale e senso dello spettacolo convivono in equilibrio.

È proprio questa continuità, più ancora della scenografia di Taormina, a spiegare perché ogni appuntamento dell'Alta Sartoria continui a occupare un posto particolare nel calendario internazionale della moda.