Chi è Travis Kelce, il campione NFL che ha sposato Taylor Swift

Il Madison Square Garden ha ospitato Ali-Frazier e i concerti di Elvis. Venerdì 3 luglio ha ospitato il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, e la location non poteva essere più appropriata: un'arena che è insieme tempio dello sport e della musica, per l'unione tra la popstar più seguita del mondo e uno dei più grandi tight end della storia della NFL. Oltre mille invitati, riservatezza totale, abiti Dior disegnati da Jonathan Anderson e Adam Sandler nel ruolo di officiante.

Fin qui la cronaca. Ma chi è davvero Travis Kelce? Non soltanto il marito di Taylor Swift, ma uno degli atleti che hanno cambiato il modo di interpretare il ruolo di tight end nella NFL, trasformandolo da specialista offensivo a protagonista assoluto del gioco.

Getty Images

Travis Kelce: da Cleveland Heights alla NFL

Travis Kelce nasce il 5 ottobre 1989 a Westlake, Ohio, e cresce a Cleveland Heights. Il padre Ed lavora nell'industria dell'acciaio, la madre Donna fa carriera in banca. Il fratello maggiore Jason diventerà anche lui una stella NFL, centro dei Philadelphia Eagles. All'Università di Cincinnati Travis arriva come quarterback, poi viene spostato nel ruolo di tight end (la figura ibrida del football, metà ricevitore e metà bloccatore), storicamente un mestiere da gregari. Kelce lo trasformerà in un ruolo da protagonista.

I Kansas City Chiefs lo scelgono nel terzo giro del Draft 2013, sessantatreesima scelta assoluta. Indossa il numero 87 in omaggio all'anno di nascita del fratello Jason. Non è un predestinato: la stagione da rookie dura una sola partita, chiusa da un'operazione al ginocchio. Poi arriva Patrick Mahomes, e con lui una delle coppie quarterback-ricevitore più efficaci della storia della lega.

Kelce detiene il record NFL di stagioni consecutive da mille yard ricevute per un tight end (sette) e quello di yard ricevute in una singola stagione nel ruolo: 1.416, in appena quindici partite. Con 13.002 yard in carriera è il terzo tight end di tutti i tempi e il miglior ricevitore nella storia dei Chiefs; ha catturato almeno un passaggio in 191 partite consecutive. Nei playoff ha superato il record di ricezioni appartenuto per anni a Jerry Rice, considerato il più grande wide receiver della storia della NFL, confermandosi come uno dei giocatori più decisivi di sempre nelle partite che contano.

Tre i Super Bowl conquistati: LIV nel 2020, LVII nel 2023 e LVIII nel 2024. Il secondo, ironia della sorte, arriva battendo in finale i Philadelphia Eagles del fratello Jason.

Courtesy Getty Images

L'impero fuori dal campo

Kelce è anche un caso di studio mediatico. Con Jason conduce New Heights, podcast che nel 2024 ha firmato un accordo con Amazon da oltre cento milioni di dollari. Ha recitato in Grotesquerie di Ryan Murphy e in Happy Gilmore 2, e investe in Alpine F1, nel marchio Garage Beer e in una steakhouse di Kansas City aperta con Mahomes, 1587 Prime. La sua fondazione, Eighty-Seven & Running, finanzia programmi di sport, arte e materie scientifiche per ragazzi svantaggiati.

Ed è proprio dal podcast che parte la storia con Swift. Nel luglio 2023 Kelce racconta a New Heights di aver provato a consegnarle un braccialetto dell'amicizia con il suo numero di telefono dopo un concerto dell'Eras Tour, senza riuscirci. Pochi mesi dopo, lei è sugli spalti delle sue partite. Il fidanzamento arriva nell'agosto 2025.

Courtesy Getty Images

Il futuro di Travis Kelce

Chi pensava che il matrimonio coincidesse con il ritiro si sbagliava. Dopo una stagione 2025 al di sotto delle aspettative, con i Chiefs eliminati prima del previsto, Kelce ha deciso di tornare anche nel 2026, rifiutando offerte economicamente più vantaggiose da altre franchigie. A ottobre compirà 37 anni. Prima, però, c'è un'altra stagione da affrontare accanto a Patrick Mahomes e una squadra da riportare ai vertici della NFL.

Il quarto anello resta il grande obiettivo della sua carriera. Dopo aver conquistato la NFL e costruito uno degli imperi mediatici più redditizi dello sport americano, Travis Kelce continua a inseguire nuovi record, confermando di essere molto più del marito di Taylor Swift: è uno degli atleti che hanno ridefinito il ruolo di tight end e una delle icone dello sport statunitense contemporaneo.