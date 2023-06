Harmont & Blaine e la nuova collezione dedicata ai colori

È tempo di collezioni Primavera/Estate 2024, e Harmont & Blaine ne approfitta per celebrare i mesi caldi fatti di natura, colore e scenari del cuore, dalle coste del Mediterraneo alle spiagge di Miami. La potremmo definire la stagione dell’Harmontcromia: la scienza non esatta del colore come racconto di stile e racconto di sè. Ma anche la stagione dell’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, che si evolve attraverso l’innovazione dei materiali e dei metodi.

L’ecosostenibilità interpretata da Harmont & Blaine

La nuova collezione si rifà a prati verdeggianti e piante rigogliose per dichiarare manifestamente la filosofia eco-friendly del brand. Così il guardaroba di elementi essenziali quanto elevati, nei contenuti e nei concetti espressi attraverso le stampe e i messaggi dedicati al pianeta, viene ottenuto da processi responsabili, fibre certificate e tessuti organici. Difatti, i filati della maglieria nascono dal denim riciclato; i lavaggi e le tinture sono a basso impatto; i capispalla hanno imbottiture eco e le borse sono in nylon riciclato. La nuova sneaker eco-rock, invece, presenta un fondo effetto roccia realizzato grazie al riuso e al ricondizionamento di suole di scarto e in disuso. Ma il tessuto per eccellenza del guardaroba Harmont & Blaine è il lino, protagonista di una nuova capsule resort rilassata e versatile, interamente modulata sui quattro movimenti di sfumature introdotti in questa collezione, dai verdi di EVERGREEN ai blu di BLUNT, senza dimenticare gli arancioni di JOYFUL e i pastelli di BREEZY. In futuro se ne aggiungeranno altre, di sfumature, perché le vie del colore sono molteplici.

Harmontcromia: colori e arte nei vestiti

Eppure per la Primavera/Estate 2024 di Harmont & Blaine i colori sono legati a graffiti art, street art e architetture metropolitane. Mai interpretate come un mero elemento decorativo, piuttosto come uno stile di vita. Le cromie e le multicromie riescono a raccontare una forma d’arte spontanea che racchiude l’attitudine positiva, gioiosa e disinvolta del brand. La palette si accende di tinte pop e fruttate per un mood urban preppy caratterizzato dal tocco audace delle fantasie e delle sperimentazioni materiche. Righe, intarsi, lavorazioni jacquard e sfumature ombré si incontrano con toni più vivaci dell’estate, miscelati anche sui motivi argyle della maglieria e sulle micro geometrie della camiceria.

Mare e Costiera Amalfitana: le ispirazioni di Harmont & Blaine

Il design della collezione, invece, ha tanto in comune con i codici estetici della Costiera Amalfitana. Attraverso il filtro della pulizia formale e dell’essenza grafica, il fascino rigoroso dei nuovi hotel lussuosi affacciati sul mare guida un’immagine lineare e geometrica, basata sulla definizione dei colori e dei tessuti. I cotoni sono doppiati e ritorti, le maglie sono intessute con fili di crêpe ad alta tensione, le polo e le t-shirt prediligono aspetti tecnici dalla mano estremamente fine, fresca e leggera. Tratti netti e intersezioni concettuali disegnano un nuovo modo di vivere la dolce vita lungo il Mediterraneo.