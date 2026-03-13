Le campagne moda uomo primavera estate 2026 più belle 

Come ogni anno, le campagne moda uomo raccontano nuovi immaginari legati al guardaroba maschile: immagini e video che traducono l’ispirazione delle collezioni e ne amplificano il messaggio. In vista della stagione primavera estate 2026, le pubblicità si rinnovano, restando sempre in sintonia con il presente e cercando, a volte, di prevedere il futuro. Ecco alcune delle più interessanti presentate dalle maison di lusso.

Campagne moda uomo primavera estate 2026

Prada

La campagna Prada primavera estate 2026, firmata da Miuccia Prada e Raf Simons, mette in discussione l’idea stessa di immagine pubblicitaria. Il progetto riflette sul ruolo della fotografia nella moda e sul modo in cui guardiamo le immagini. Per l’occasione è stata coinvolta l’artista americana Anne Collier, da anni impegnata a indagare il rapporto tra fotografia, pubblicità e cultura visiva. Il suo intervento ha condotto a una serie di still life, in cui delle mani tengono tra le dita le fotografie scattate da Oliver Hadlee Pearch. I protagonisti indiscussi sono Nicholas Hoult, Carey Mulligan, Hunter Schafer, Damson Idris, Levon Hawke, la musicista John Glacier e la modella Liu Wen.

Prada primavera estate 2026

Giorgio Armani

Giorgio Armani punta su ricordi e sentimenti. La storica residenza milanese dello stilista in via Borgonuovo, nel cuore di Brera (Milano), ha fatto da cornice alla collezione PE26. Non solo, per la prima volta, la casa privata che per oltre quarant’anni ha rappresentato il rifugio e il centro creativo del designer apre le sue porte a Oliver Hadlee Pearch. Lui ha scattato la campagna che vede protagonisti Vittoria Ceretti e Clément Chabernaud, immersi negli ambienti della dimora. Uno spazio che riflette l’estetica essenziale di Armani.



Giorgio Armani PE26

Louis Vuitton

L’arte del viaggio viene esplorata dal direttore creativo della linea Uomo, Pharrell Williams, nella campagna di Louis Vuitton. Gli scatti, realizzati dal fotografo Drew Vickers, hanno come protagonisti i due ambassador del brand – Jeremy Allen White e Pusha T – e costruiscono un racconto visivo che riflette l’immaginario della stessa collezione. L’ispirazione nasce infatti dai viaggi di Williams tra Parigi e Mumbai, due città che rappresentano culture sartoriali diverse ma oggi in dialogo nell’ampio concetto di dandyismo contemporaneo, messo in scena di stagione in stagione dal designer.



Louis Vuitton primavera estate 2026

Jil Sander

La prima campagna di Jil Sander firmata dal nuovo direttore creativo Simone Bellotti costruisce un racconto visivo basato sul dialogo tra contrasti. Ossia, rigore e leggerezza, disciplina e spontaneità, forza e fragilità. Gli scatti della fotografa Stef Mitchell sono ambientati nello spazio neutro dello studio fotografico, trasformato in un luogo sospeso in cui le immagini oscillano tra tensione e quiete. La composizione diventa così un esercizio di equilibrio tra opposti, dove il corpo e l’abito dialogano continuamente. Al centro della visione di Bellotti c’è proprio l’espressività del corpo tramite posture, gesti e movimenti che diventano strumenti narrativi.



Jil Sander primavera estate 2026

Valentino

Valentino Fireflies, ovvero un sogno a occhi aperti. I suoi autori sono il fotografo Willy Vanderperre e il direttore creativo Alessandro Michele. La sfida? Mettere in discussione il mito dell’autosufficienza individuale attraverso immagini che riflettono sulla fragilità e sulla dipendenza reciproca. È ciò che effettivamente accade nella campagna pubblicitaria PE26, in cui l’equilibrio umano non è mai definitivo ma sempre costruito su una rete di supporti. E anche la caduta diventa parte del racconto, intesa come un momento che rivela quanto l’esistenza sia intrecciata agli altri e alle strutture che la sostengono. Tale riflessione viene tradotta in un linguaggio visivo che esplora nuove posture e altrettanto nuove forme di relazione tra corpo, abito e spazio.



Valentino primavera estate 2026

Blauer

Sempre di campagne moda si parla con Blauer, che rinnova la collaborazione con il fotografo Bruce Weber, firmando una nuova pubblicità ambientata a Montauk, sulla punta orientale di Long Island. Il progetto nasce sotto la guida di Federica Fusco, socia fondatrice e amministratrice delegata di FGF Industry, che per la seconda stagione consecutiva affida allo sguardo del fotografo americano il racconto visivo del brand. Le immagini costruiscono una narrazione corale ambientata negli Hamptons, dove Weber riunisce una comunità eterogenea di protagonisti incontrati durante i suoi viaggi. Tra i volti presenti negli scatti, compaiono il primo ballerino del Czech National Ballet Danilo Lo Monaco, la modella e poetessa Rachel Harty, oltre a Rachel Roberts, che Weber aveva fotografato per la prima volta negli anni Novanta, e alla figlia Ava Niccol.



Blauer primavera estate 2026

Paul & Shark

Metti Paul & Shark e l’isola greca di Milos, e otterrai Reflections of Light. Il progetto visivo si sviluppa in un paesaggio naturale essenziale, dove luce, mare e roccia diventano parte integrante della narrazione. Nelle fotografie del marchio, parte delle campagne moda per la primavera estate 2026, un uomo e una donna che instaurano un dialogo diretto con l’ambiente circostante. La presenza umana si fonde con la natura, dando vita a un racconto improntato alla semplicità e all’equilibrio. Ogni elemento superfluo è messo da parte per esaltare l’essenza dei materiali, dei colori e delle silhouette. I capi della collezione emergono così in modo naturale.



Paul & Shark primavera estate 2026

Bottega Veneta

Alle campagne moda per la primavera estate 2026, si aggiunge quella di Bottega Veneta. Il brand torna alle proprie origini scegliendo come scenario la città di Venezia. Gli scatti sono del celebre fotografo Juergen Teller e accompagnano il primo capitolo creativo della direttrice artistica Louise Trotter. Caratterizzati dall’estetica diretta e spontanea tipica di Teller, attraversano alcuni luoghi simbolo della città: i Giardini Napoleonici, il Palazzo Contarini Polignac, il Conservatorio Benedetto Marcello e il Lido. Ambienti che mettono in dialogo architettura, arte e quotidianità, mentre Venezia fa da sfondo.



Bottega Veneta primavera estate 2026

Dior

Lo stile come comportamento e rappresentazione dell’identità, più che semplice esibizione di capi. È la filosofia di Jonathan Anderson per Dior, che si è affidato alla lente di David Sims ponendosi entrambi l’obiettivo di renderla realtà. Gli scatti, alternati tra colori e bianco e nero, mescolano boiserie, parquet e altri pochi elementi di scena che lasciano spazio alle figure dei protagonisti. Tra questi, figurano Greta Lee, Louis Garrel, Paul Kircher e il calciatore Kylian Mbappé, insieme a nuovi volti e modelli emergenti che incarnano una visione di moda in trasformazione.