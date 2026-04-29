La docuserie Netflix sugli One Direction si farà davvero? Tutti gli aggiornamenti

I fan degli One Direction, i cosiddetti “Directioners”, ormai cresciuti ma mai rassegnati, aspettavano una reunion da quasi dieci anni. Nel 2025 sembrava finalmente arrivato il momento: Zayn Malik e Louis Tomlinson protagonisti di una docuserie Netflix in tre episodi, un roadtrip americano descritto come “un’avventura spontanea fatta di riconnessione, esplorazione e tante risate”. L’uscita era fissata per il 2026, a dieci anni esatti dallo scioglimento della band. Un tempismo perfetto, che ha alimentato un entusiasmo globale. Eppure il progetto è naufragato, e per giunta a riprese già avviate. Ecco la cronaca di un sogno infranto e le poche, pochissime speranze rimaste.

Cosa doveva raccontare la serie

Fin dall’inizio, però, la produzione mette le cose in chiaro: non si tratta di un documentario sugli One Direction. “È una serie su Zayn e Louis come individui, che si riconnettono e riscoprono la vita insieme”, spiega il team. La regista Nicola Marsh è ancora più esplicita: “Non è uno show sugli One Direction; è uno show su Louis e Zayn, ex membri degli One Direction, che si riconnettono attraverso un viaggio on the road”. Le tre puntate avrebbero dovuto mostrare i due artisti confrontarsi su temi intimi: la vita, l’amore, la paternità e, inevitabilmente, la tragica scomparsa del compagno di band Liam Payne, avvenuta nell’ottobre 2024. E per chi se lo stesse chiedendo, no, Harry Styles e Niall Horan secondo quanto riportato non erano coinvolti nel progetto.

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I segnali di disgelo tra Zayn e Louis

Per comprendere la portata del progetto bisogna ricordare che Malik e Tomlinson non si parlavano praticamente dal 2015, quando Zayn lasciò la band e i due si scontrarono duramente sui social. Negli anni successivi, Louis aveva parlato del rapporto in termini diplomatici: “Siamo arrivati a un punto in cui possiamo essere felici l’uno per l’altro”.

Qualcosa cambia nel gennaio 2025, quando Tomlinson assiste a un concerto di Malik a Los Angeles. Zayn lo saluta dal palco: “Un vecchio amico è qui per sostenermi stasera. Non voglio rivelare la sua posizione, ma Louis è qui”. Poche settimane dopo, i due vengono fotografati insieme in un bar di New York. Poi, a settembre 2025, appaiono in un selfie con un fan che manda in delirio i social. La domanda su un progetto comune è ormai nell’aria. A ottobre la conferma.

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La lite che ha distrutto tutto

Dopo mesi di rumors e attese, il 17 e 18 aprile 2026 la notizia rimbalza su tutte le testate britanniche e americane: la docuserie Netflix è stata cancellata a causa di una violenta lite tra Zayn Malik e Louis Tomlinson sul set. Secondo quanto ricostruito dalla stampa, lo scontro sarebbe scoppiato durante le riprese, circa sei mesi prima della fuga di notizie.

Netflix, constatata l’impossibilità di una riconciliazione, decide di archiviare il progetto. La regista Nicola Marsh commenta con amarezza sui social: “Ed ecco che sparisce l’ultimo anno di lavoro”. Nessuno dei due artisti rilascia dichiarazioni ufficiali. Il fragile ponte costruito in dieci anni è crollato in pochi minuti.

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Cosa ne sarà davvero degli One Direction?

Con la cancellazione della serie Netflix, l’unica reunion documentata degli One Direction rimane quella mai voluta attorno alla bara di Liam Payne. Harry Styles, da parte sua, avrebbe già chiuso la porta a qualsiasi ipotesi di ritorno: fonti vicine al cantante parlano di “zero possibilità” di una reunion, anche dopo i colloqui per un tributo a Payne.

Quanto a Zayn e Louis, il silenzio è assordante. La ferita si è riaperta, e forse più profonda di prima. Per i fan, non resta che aggrapparsi ai ricordi. Il resto, per ora, è solo un sogno rimasto nel cassetto; o meglio, negli hard disk della produzione, che forse non vedrà mai la luce del giorno.