L’estate di Iuman è in Miami vibes: la nuova collezione mare Spring Summer 2026

“Greetings from Sunshine State”. La nuova collezione mare di Iuman ci porta a Miami, tra colori saturi, luce intensa e un’energia dinamica. Dalla sua Verona, il marchio del Gruppo Oniverse presenta la Spring Summer 2026 con una sfilata ad alto tasso di vitalità, dalle calde vibrazioni in Floridian style. Ad accoglierci, all’esterno, una Ferrari vintage color sole dorato. E poi dentro, sullo sfondo, video con palme verdeggianti, cartoline colorate, yacht rotta oceano e lo skyline della Magic City.

Credits: Iuman

Da Matri a Marchisio, gli ospiti di Iuman

Abbiamo visto la nuova Collezione Mare Primavera Estate 2026 in anteprima, durante una serata esclusiva dall’atmosfera miamiana. Tra gli ospiti volti noti dello sport e dello spettacolo, amici di Iuman, recente renaming della label Intimissimi Uomo.

«Il brand si è evoluto alla grande. Io nel frattempo ho messo su dei chili e non mi avete più voluto come testimonial», scherza l’ex calciatore Marco Borriello, al centro di passate campagne. Gli replica l’ex compagno di squadra, con la maglia della Juventus, Alessandro Matri: «Ringrazio Marco per aver messo su un po’ di peso, così hanno scelto me».

A sorridere tra le prime file del pubblico anche la compagna Federica Nargi e l’altro ex calciatore doc Claudio Marchisio, e poi Stefano De Martino, Elisabetta Canalis, Luca Argentero e Cristina Marino.

Il beachwear maschile, secondo Iuman, ha uno stile contemporaneo e disinvolto. E infatti sulla passerella aitanti modelli sono protagonisti di un racconto estivo giocoso e casual chic. Si concedono rimbalzi con la palla da basket, bibite rinfrescanti, piegamenti sulle braccia e allegri balletti.

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La collezione mare 2026 di Iuman

I costumi sfoggiano linee pulite, che si affiancano a proposte più ricercate. Colori neutri si alternano ad accenti più decisi e a nuove cromie di stagione. Rubano lo sguardo i blu, accattivanti, in varie nuance di mare.

Cuore della collezione è la linea Iconic, dalle forme essenziali. In tinta unita, è disponibile in diverse lunghezze e in una palette rinnovata, arricchita da sfumature intriganti come verde salvia, petrolio e spotting red. Pensati per un lifestyle scattante, i capi sono in tessuto ad asciugatura rapida e dalla costruzione packable. Non mancano dettagli distintivi, come la tasca posteriore con chiusura magnetica. Il connubio perfetto di performance e design.

La linea Soft Touch, invece, introduce una dimensione più sensoriale del beachwear. Texture morbide e vellutate si combinano con motivi ispirati alle maioliche, in un elegante equilibrio tra tattilità e ricercatezza visiva.

Credits: Iuman

Costumi in lino e modelli reversibili

Must have dell’estate, torna la capsule Dad&Son, che reinterpreta il guardaroba in chiave coordinata per padre e figlio, in un simpatico dialogo tra generazioni.

Per chi ama variare, puntando sulla praticità, ecco i nuovi modelli reversibili: un solo capo, ma due declinazioni tra cui scegliere, a seconda del mood, a seconda dell’occasione, per un’avventura sulla spiaggia o un aperitivo vista mare. Pattern grafici, righe e micro fantasie si avvicendano a soluzioni più decorative.

Dal mare al trekking fino a contesti più rilassati, la linea Tech Short presenta costumi funzionali, da indossare con naturalezza, in chiave contemporanea e trasversale.

La chicca della Spring Summer 2026 di Iuman? Una selezione di costumi in lino. Ideali per la barca e il tempo libero, ampliano la collezione verso un’idea di total look leggero e versatile. Sul filo della freschezza, ecco anche i modelli ricamati, caratterizzati da lavorazioni ariose che esaltano la velocità di asciugatura. Il sole del Sunshine State è già rovente. Welcome to Miami.