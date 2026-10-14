Louis Vuitton, la nuova campagna uomo PE27 con Callum Turner racconta l’eleganza del viaggio

L’eleganza maschile non si misura più soltanto nella perfezione di un abito, ma nella capacità di indossarlo con naturalezza. È in questo equilibrio tra rigore e libertà che si muove la nuova campagna uomo Primavera-Estate 2027 di Louis Vuitton, dedicata alla seconda Trunk Edition disegnata da Pharrell Williams, direttore creativo delle collezioni maschili della Maison.

Callum Turner, il ritratto di un viaggiatore contemporaneo

A interpretare la campagna è Callum Turner, ambassador Louis Vuitton, ritratto a New York dal fotografo Gregory Harris. Il suo è il ritratto di un uomo che non separa nettamente gli impegni professionali dal tempo personale. Una partita a scacchi, il giornale da leggere in tranquillità, un tè nel pomeriggio, qualche minuto con il proprio cane o un putt da perfezionare: la campagna si sviluppa attraverso gesti quotidiani che restituiscono allo stile una dimensione vissuta, lontana dalla rigidità della posa.

Callum Turner

Sartorialità rilassata e nuovo dandismo

È soprattutto nel guardaroba che questa visione prende forma. Camicie classiche, pantaloni sartoriali e giacche ridefiniscono i codici dell’abbigliamento maschile attraverso una costruzione essenziale e una selezione di materiali che privilegia la qualità. Il popeline di cotone e seta incontra il cashmere double-face, la vicuña e il denim indigo-washed in misto cotone e cashmere. Tessuti differenti, accomunati da una ricerca che mette al centro la materia e la possibilità di coniugare raffinatezza e comfort.

Il risultato è un guardaroba che non rinuncia alla sartorialità, ma la sottrae alla sua dimensione più formale. La giacca non appartiene esclusivamente all’ufficio, così come il denim non è necessariamente confinato al tempo libero: le categorie si avvicinano, lasciando spazio a un modo più personale di costruire il proprio stile. È una lettura contemporanea del dandismo, inteso non come accumulo di dettagli o ricerca dell’eccesso, ma come attenzione alla scelta dei capi e al modo di portarli.

Callum Turner

Il lusso discreto di Louis Vuitton

Anche l’identità Louis Vuitton segue questa direzione. Le etichette VVN con la firma della Maison restano discrete, mentre la fotografia su pellicola di Gregory Harris insiste sulle texture, sulle finiture e sui particolari della collezione. Il lusso emerge così attraverso elementi che non hanno bisogno di imporsi immediatamente allo sguardo: la qualità dei materiali, la precisione delle lavorazioni, l’equilibrio delle proporzioni.

Nella Trunk Edition Primavera-Estate 2027, Pharrell Williams propone una visione dell’uomo contemporaneo in cui l’eleganza non è una divisa da indossare nelle occasioni giuste, ma un linguaggio personale capace di adattarsi a momenti e contesti diversi. E il viaggio, con le sue pause e i suoi cambi di ritmo, diventa la cornice ideale per raccontarlo.