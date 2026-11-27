Per le festività sarà raduno plenario di supereroi Marvel: sopraggiungono da tre universi distinti, ma non per il cenone. E poi ecco Timothée Chalamet, alla fine del suo percorso da Paul Atreides. Ma non solo kolossal epici a duellare al botteghino (con Dune - Parte Tre e Avengers: Doomsday in uscita lo stesso giorno!): in sala ci saranno commedie avventurose e altre nostalgiche, leggerezza e romanticismo. E anche storie magiche e d’animazione. Ecco i migliori film in uscita per un Natale 2026 da trascorrere al cinema.

Hexe: Il regno delle streghe di Fawn Veerasunthorn e Jason Hand

Non c’è Natale senza film d’animazione Disney, che per le festività 2026 porta al cinema un viaggio alla scoperta di sé, tra magia e segreti famigliari da conoscere.

Protagoniste Billie, un’adolescente impulsiva e anticonformista, e sua madre Alice, una donna molto prudente. Quando Billie scatena accidentalmente oscuri poteri magici, viene catapultata fuori dalla periferia in cui vive in un regno magico chiamato Hexe, dove viene accolta dalla penna d’oca incantata Ms. Quill e dal diario magico Elias Quire. Tra colpi di scena, la ragazza scopre misteri di famiglia che potrebbero cambiare per sempre il mondo magico delle streghe.

65° lungometraggio animato dei Walt Disney Animation Studios, nel cast originale ha come voci Hailee Steinfeld e Rashida Jones, Tracey Ullman e Stephen Fry. In quello italiano Mariasole Pollio, Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari.

Dal 26 novembre 2026 al cinema distribuito da Walt Disney.

Succederà questa notte di Nanni Moretti

Cinema d’autore a Natale grazie all’ultimo film di Nanni Moretti, applaudito alla Mostra di Venezia 2026. Succederà questa notte esce in sala anticipando le festività, puntando a sfruttare la scia lunga di affluenza tipica di dicembre.

Protagonisti Louis Garrel, alla sua prova d’italiano, e Jasmine Trinca. Lui è un giovane padre, intento a giocare a tennis con il fratello; lei una sposa che irrompe sul loro campo in abito bianco. È il loro primo incontro. Inizia il walzer della vita, che porta a farli sfiorare altre volte, in momenti inaspettati, con una connessione profonda tutta da scoprire. Una storia d’amore con il sorriso tra romanticismo, leggerezza pensosa e ottime interpretazioni.

Dal 3 dicembre 2026 al cinema con 01 Distribution.

Dune - Parte Tre di Denis Villeneuve

Dopo l’Odissea, ecco uno dei film più attesi dell’anno. Torna la saga tratta dal ciclo di romanzi sci-fi Dune di Frank Herbert. Sta per concludersi il percorso di Paul Atreides, ancora affidato a Timothée Chalamet, che da predestinato ora si ritrova tiranno, a fare i conti con il vero prezzo del potere.

Imperatore spietato, deve affrontare le conseguenze del suo regno mentre vecchi alleati fanno ritorno, terrificanti nuove minacce emergono e il tradimento si annida in ogni ombra. Tormentato dalle visioni del crollo dell’Impero e dalla ricomparsa del suo amore perduto da tempo, Paul è trascinato in una vasta cospirazione, al cui centro si trova proprio Chani (Zendaya) e il mistero che la circonda.

Nel cast tornano Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson e Javier Bardem.

Dal 16 dicembre 2026 al cinema con Warner Bros.

Avengers: Doomsday di Anthony e Joe Russo

Non c’è fine al battagliare di supereroi e al rincorrersi di film Marvel (il 39° del MCU) e anche Natale 2026 non si salva. Con tanto di ritorno in gioco di Robert Downey Jr. che, morto come Iron Man, ritorna ma come cattivissimo Dottor Destino. Alla regia la firma dei fratelli Russo è garanzia di fiumi di fan in sala e incassi fragorosi. Il loro Avengers: Endgame (2019) è il film dai maggiori incassi nella storia del cinema.

Insieme, gli eroi provenienti da tre universi distinti si troveranno su una rotta di collisione letale. Ecco gli Avengers rifondati da Sam Wilson, i Wakandiani di Black Panther, i Nuovi Avengers post Thunderbolts*, i Fantastici Quattro e gli X-Men. Dovranno affrontare una minaccia esistenziale senza precedenti.

Dal 16 dicembre 2026 al cinema Walt Disney.

Nella gioia e nel dolore di Ferzan Özpetek

Un nuovo film corale per Özpetek, che dopo diverse opere spuntate ha ritrovato il calore del pubblico con Diamanti (2024). Nella gioia e nel dolore è un’ode all’amore e all’amicizia, capaci di resistere allo scorrere del tempo. Al centro della narrazione una diva del cinema, e attorno a lei un gruppo di amici e il valore della memoria. Mentre la sua carriera e la sua vita emotiva sono sempre più intense, lei inizia lentamente a sgretolarsi. Il tempo e la verità si confondono, costringendo tutti a fare i conti con se stessi.

Ricco il cast, tra volti del cinema e volti della tv: Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Ángel Silvestre, Mara Venier, Geppi Cucciari, Amanda Lear, Milena Vukotic…

Dal 17 dicembre 2026 al cinema con Vision Distribution.

Jumanji: Open World di Jake Kasdan

Non è certo cinema d’autore, ma Jumanji: Open World è il film di Natale 2026 che punta tutto sulla leggerezza da action-adventure e sui muscoli di Dwayne Johnson, magnete al botteghino. È il terzo capitolo della saga nata come reboot del celebre film del 1995 (con Robin Williams e Kirsten Dunst adolescente). Altro che tombola, il gioco per le festività è Jumanji. Che questa volta però evade dalla sua console, scatenando il caos nel nostro mondo. Accanto a Johnson, tornano anche Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan.

Dal 25 dicembre 2026 al cinema distribuito da Eagle Pictures.

Bentornati al Sud di Luca Miniero

Salutati felicemente i cinepanettoni, scomparsi dai riti delle festività, il Natale è ora terra di commedie leggerine e simpatichette. Ed ecco che ritornano Claudio Bisio e Alessandro Siani, divisi e uniti dalle differenze culturali e climatiche tra nord e sud d’Italia. Terzo film della saga nata sulla scia della commedia francese Giù al Nord (2008), vede da una parte ancora Bisio nei panni del “polentone” milanese, che vive sotto la Madonnina con la moglie Silvia (Angela Finocchiaro), dall’altra Siani, postino di Castellabate con la moglie (Valentina Lodovini) nel frattempo realizzata professionalmente all'estero.

Dal 25 dicembre 2026 al cinema distribuito da Medusa.

Salute! di Riccardo Milani

Il Molise esiste ed è palcoscenico della nuova commedia di Natale di Riccardo Milani, che dopo Un gatto in tangenziale e La vita va così punta ancora sulle festività natalizie per sbancare al boxoffice. Salute! è l’altra faccia di The Pitt: racconta con ironia e umanità un piccolo ospedale molisano che diventa lo specchio di un Paese intero: fragile, contraddittorio, esasperante, ma anche generoso, battagliero e capace di non lasciare indietro nessuno.

Ci sono un chirurgo estetico che passa più tempo sui social che in corsia, una primaria che si fa in quattro per i suoi pazienti e non molla mai, un incidente con un camion che trasporta zampogne…

Il cast: Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Leo Gullotta, Marina Confalone, Emilio Solfrizzi.

Dal 25 dicembre 2026 al cinema distribuito da Piperfilm.