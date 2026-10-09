Anthony Vaccarello lascia Saint Laurent dopo dieci anni

La sfilata dorata del 29 settembre alla Paris Fashion Week era davvero un addio, come suggerivano i rumor. Anthony Vaccarello lascia Saint Laurent. Dopo giorni di indiscrezioni, Kering ha ufficializzato oggi, 9 ottobre, l’uscita dello stilista belga, alla direzione creativa dal 2016. «Ciò che se ne va a volte lascia più luce di ciò che rimane», aveva scritto Vaccarello il 29 settembre, presentando la collezione Primavera/Estate 2027 di Saint Laurent ai piedi della Tour Eiffel, uno spettacolo interamente costruito attorno all’oro che, già prima dell’annuncio, aveva assunto i contorni di un possibile congedo. La nuova guida creativa, si legge nella nota, sarà comunicata a breve.

Oggi, Vaccarello saluta con un reel su Instagram, «à bientôt» (arrivederci ndr;) scrive. Più istituzionale invece il CEO di Kering Luca de Meo che esprime: «sincera gratitudine ad Anthony per il suo contributo a Saint Laurent negli ultimi dieci anni. Grazie alla sua visione creativa e ai suoi standard rigorosi, ha contribuito a rafforzare l'influenza duratura di una delle più grandi case di alta moda francesi, mentre ci apprestiamo a scrivere un nuovo capitolo della sua storia». Cédric Charbit, presidente e amministratore delegato di Saint Laurent, gli riconosce di aver portato la maison «ai massimi livelli in termini di desiderabilità e immagine».

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I dieci anni da Saint Laurent

Nominato nel 2016, a 34 anni, al posto di Hedi Slimane, Vaccarello ha impiegato qualche stagione per emanciparsi dall’eredità ingombrante del predecessore e trovare una propria grammatica. Lui ha scelto la continuità con i codici della maison, rendendoli però più netti: spalle marcate, smoking affilati, trasparenze, abiti corti, pelle. Una sensualità esplicita e controllata. Un’estetica riconoscibile, che ha recuperato il lato più audace dell’universo di Yves Saint Laurent senza rinunciare a una visione contemporanea della femminilità. Le sfilate sono diventate eventi urbani, Parigi la scenografia.

I numeri hanno seguito. Nel 2016 Saint Laurent fatturava circa 1,2 miliardi di euro. Al picco, dopo il 2022, ha superato i 3 miliardi. Resta la seconda maison del gruppo per dimensioni, dietro Gucci.

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I rumors sulla nuova direzione creativa

Per la successione, le indiscrezioni guardano a Chemena Kamali, attuale direttrice creativa di Chloé, maison del gruppo Richemont. La designer conosce già Saint Laurent: dal 2016 al 2023 ha ricoperto il ruolo di design director del womenswear, lavorando a stretto contatto con Vaccarello. Una scelta nel segno della continuità, se confermata. Saint Laurent, per ora, non ha commentato le ipotesi sul successore. A queste si intreccia un altro rumor, quello relativo a un possibile addio di Pierpaolo Piccioli a Balenciaga: incrociando le due indiscrezioni, c’è chi ipotizza un suo trasferimento a Saint Laurent, sempre all’interno del perimetro Kering. Al momento, però, nessuna delle due ipotesi ha trovato conferma ufficiale.