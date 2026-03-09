Il windbreaker oversize è il capospalla uomo che indosseremo tutto l’anno

C’è stato un momento preciso in cui la giacca antivento ha smesso di essere un semplice oggetto tecnico per diventare dichiarazione di stile. Quel momento è stato recente. Precisamente da quando Timothée Chalamet, poco prima dell’uscita a gennaio 2026 del film Marty Supreme, è apparso avvolto in una windbreaker ampia, quasi teatrale, trasformando un capo nato per proteggere dal vento in un manifesto estetico. Da lì, l’ossessione si è diffusa con la rapidità tipica delle immagini contemporanee. E la giacca oversize è tornata protagonista, ma con una consapevolezza nuova.



Prada SS26

Dalla performance sportiva alla passerella

Nata per la funzionalità – leggera, comprimibile, impermeabile – la windbreaker affonda le radici nell’abbigliamento tecnico outdoor e nello sportswear anni Novanta. Oggi però riemerge in passerella attraverso una lente sofisticata. Da Prada a Balenciaga, fino a Miu Miu, le riletture oscillano tra minimalismo concettuale e ironia volumetrica. Nylon lucidi, proporzioni esasperate, coulisse diventano segni grafici, cromie acide o polverose che dialogano con la palette urbana.

Non è solo un revival nostalgico. La windbreaker oversize intercetta un desiderio diffuso di comfort e protezione, eredità degli anni pandemici, ma lo traduce in un linguaggio colto. E il volume abbondante non è casuale, perché costruisce una silhouette che gioca con il corpo, lo nasconde e al tempo stesso lo enfatizza. È un gesto che richiama la teoria dell’“anti-fashion” degli anni Novanta e la decostruzione concettuale che ha ridefinito il rapporto tra abito e identità.



Fendi SS26

Estetica dell’ordinario e cultura pop

La forza della giacca antivento risiede nella sua ambiguità. È democratica, quotidiana, quasi banale. E proprio per questo potente. Nella sua versione oversize diventa un oggetto di straniamento: un capo nato per la corsa o la montagna che si abbina a pantaloni sartoriali e mocassini flat. L’estetica normcore incontra il lusso, mentre l’heritage sportivo si fonde con la ricerca formale.

Il cinema e la cultura pop hanno amplificato questa transizione. Se l’immagine di Chalamet ha catalizzato l’attenzione recente, l’archetipo affonda in un immaginario più ampio: dagli skater californiani agli studenti dei campus americani, fino ai rave europei degli anni Novanta. La windbreaker è sempre stata un simbolo di movimento, di attraversamento degli spazi urbani. Però, oggi diventa metafora di una moda che rifiuta la rigidità stagionale.



JW Anderson SS25

Windbreaker oversize, il capospalla che attraversa l’anno

Quasi tutte le maison hanno riletto il windbreaker in chiave oversize. Per questa stagione, Prada la avvita bene mentre si ispira al design del trench e la fa indossare a un uomo dallo stile minimal, insieme a Fendi che la adatta alla forma della giacca impreziosendola di dettagli utility. Per la scorsa, invece, Dries Van Noten puntava tutto su colori tenui e tasche maxi, così come JW Anderson ibridava la giacca antivento e il bomber in un unico modello.



Dries Van Noten SS25

Primavera sopra un abito leggero, estate nelle sere ventilate, autunno stratificata su maglie e blazer, inverno sotto cappotti oversize. La sua versatilità è la chiave del successo. Il nylon tecnico dialoga con lane compatte e sete fluide, creando contrasti tattili che definiscono una nuova eleganza ibrida. Così, in un’epoca che interroga la sostenibilità e invita a investire in pezzi trasversali, la windbreaker oversize risponde con pragmatismo e stile. Non più semplice “giacca antivento”, ma capospalla manifesto. Funzionale, colto, ironico. Un oggetto che racconta il presente, sospeso tra performance e poesia urbana.