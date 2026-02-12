In collaborazione con
I SUV Hybrid e Plug-In Hybrid di Peugeot: design audace, tecnologia e piacere di guida
Efficienza moderna, stile francese e un’esperienza di guida unica: alla scoperta delle versioni ibride di 2008, 3008 e 5008
Nel panorama automobilistico contemporaneo l’ibrido non è più una fase di passaggio: è diventato la scelta più razionale per chi cerca efficienza e libertà di movimento. Una tecnologia ormai matura, capace di rispondere alle esigenze reali della mobilità quotidiana, soprattutto nei contesti urbani e periurbani. In Italia questa tecnologia rappresenta oltre il 60% delle immatricolazioni e la gamma SUV di Peugeot (2008, 3008 e 5008) interpreta questo cambiamento con un approccio maturo, elegante e intuitivo.
L’ibrido Peugeot: semplice e intelligente
Tutte e tre le SUV della Casa francese montano il nuovo motore Hybrid 48V, che non richiede la presa di ricarica. La batteria si rigenera in frenata e in decelerazione, permettendo di viaggiare in modalità elettrica fino al 50% del tempo in città e fino a 135 km/h. Un funzionamento fluido e quasi impercettibile per il guidatore, che non deve modificare le proprie abitudini di guida.
Per chi desidera un’esperienza ancora più elettrificata, 3008 e 5008 offrono anche la versione Plug-In Hybrid: una soluzione pensata per chi vive la città durante la settimana ma non rinuncia ai viaggi e alle lunghe percorrenze, silenziosa e rilassata in città, brillante quando serve e perfetta per i lunghi viaggi grazie al supporto del motore a benzina quando la batteria si esaurisce.
Peugeot 2008: compatta, brillante e tecnologica
La Peugeot 2008 Hybrid, la più urbana della famiglia, è pensata per chi si muove ogni giorno in città ma vuole un SUV compatto capace di affrontare anche il tempo libero del weekend, propone due motori da 110 e 145 CV con un autonomia fino a 880 km. Il sistema Peugeot i-Connect con touchscreen da 10” è completamente personalizzabile e si controlla anche con il comando vocale “Ok Peugeot”. Cinque gli allestimenti (Style, Edition, Allure, GT e GT Exclusive) con dettagli premium come cerchi in lega diamantati da 18” e interni in Alcantara. Un mix che alza la percezione qualitativa senza perdere accessibilità.
Peugeot 3008: l’ibrido che guarda avanti
La Peugeot 3008 Hybrid è la più scenografica: un SUV che segna un salto generazionale nel linguaggio stilistico del brand, con un design audace, coda sportiva, fanali posteriori a tre artigli e un abitacolo dominato dal Panoramic i-Cockpit con display sospeso da 21”. È disponibile in due varianti: Hybrid da 145 CV, con un’autonomia fino a 982 km, e Plug‑in Hybrid da 195 CV, che può arrivare a 993 km. Nonostante le forme sportive resta pratica: il bagagliaio offre un pianale regolabile su due livelli. Gli allestimenti (Allure, Allure Business, GT e GT Exclusive) aggiungono comfort e tecnologia fino alla telecamera 360° e ai rivestimenti in Alcantara.
Peugeot 5008: sette posti, zero compromessi
La Peugeot 5008 Hybrid è la più grande e versatile della gamma: pensata per famiglie dinamiche o per chi ha bisogno di spazio senza rinunciare a comfort e tecnologia. Offre fino a sette posti, una modularità ai vertici del segmento e la stessa scelta di motori della 3008. È disponibile nelle varianti Hybrid da 145 CV e Plug‑In Hybrid da 195 CV, con un’autonomia che può arrivare fino a 1.023 km nel ciclo misto WLTP. Il suo i-Cockpit con schermo da 21” porta la tecnologia di bordo a un livello superiore. Gli allestimenti riprendono la struttura della “cugina”, con dotazioni che includono fari a matrice di LED, portellone motorizzato e telecamera 360°.
Un’esperienza di guida costruita intorno al conducente
Peugeot ha costruito la sua identità tecnologica attorno all’i-Cockpit, un’esperienza di guida unica: volante compatto, cruscotto rialzato e una postura che avvicina il guidatore all’auto in modo naturale. A questa impostazione si affianca un infotainment evoluto, capace di dialogare in modo sempre più naturale con il conducente e di semplificare l’interazione quotidiana, arricchito dall’integrazione di ChatGPT.
L’attenzione al cliente prosegue anche nelle proposte commerciali: con Peugeot Formula 8 il canone mensile parte da 88 euro per la 2008, da 188 euro per la 3008 e da 288 euro per la 5008, con un tasso agevolato dello 0,8% e la possibilità di restituire la vettura dopo tre anni senza obblighi.
Infine, la garanzia Peugeot Care offre una copertura fino a 8 anni o 160.000 km, valida su tutte le motorizzazioni e indipendentemente dalla formula di acquisto. Chi desidera una protezione totale può aggiungere Peugeot FlexCare, che copre i costi di manutenzione e soccorso stradale per il periodo desiderato.