I SUV Hybrid e Plug-In Hybrid di Peugeot: design audace, tecnologia e piacere di guida

Nel panorama automobilistico contemporaneo l’ibrido non è più una fase di passaggio: è diventato la scelta più razionale per chi cerca efficienza e libertà di movimento. Una tecnologia ormai matura, capace di rispondere alle esigenze reali della mobilità quotidiana, soprattutto nei contesti urbani e periurbani. In Italia questa tecnologia rappresenta oltre il 60% delle immatricolazioni e la gamma SUV di Peugeot (2008, 3008 e 5008) interpreta questo cambiamento con un approccio maturo, elegante e intuitivo.

L’ibrido Peugeot: semplice e intelligente

Tutte e tre le SUV della Casa francese montano il nuovo motore Hybrid 48V, che non richiede la presa di ricarica. La batteria si rigenera in frenata e in decelerazione, permettendo di viaggiare in modalità elettrica fino al 50% del tempo in città e fino a 135 km/h. Un funzionamento fluido e quasi impercettibile per il guidatore, che non deve modificare le proprie abitudini di guida.

Per chi desidera un’esperienza ancora più elettrificata, 3008 e 5008 offrono anche la versione Plug-In Hybrid: una soluzione pensata per chi vive la città durante la settimana ma non rinuncia ai viaggi e alle lunghe percorrenze, silenziosa e rilassata in città, brillante quando serve e perfetta per i lunghi viaggi grazie al supporto del motore a benzina quando la batteria si esaurisce.





1 / 2 La Peugeot 2008



2 / 2 La Peugeot 2008

Peugeot 2008: compatta, brillante e tecnologica

La Peugeot 2008 Hybrid, la più urbana della famiglia, è pensata per chi si muove ogni giorno in città ma vuole un SUV compatto capace di affrontare anche il tempo libero del weekend, propone due motori da 110 e 145 CV con un autonomia fino a 880 km. Il sistema Peugeot i-Connect con touchscreen da 10” è completamente personalizzabile e si controlla anche con il comando vocale “Ok Peugeot”. Cinque gli allestimenti (Style, Edition, Allure, GT e GT Exclusive) con dettagli premium come cerchi in lega diamantati da 18” e interni in Alcantara. Un mix che alza la percezione qualitativa senza perdere accessibilità.





1 / 3 La Peugeot 3008



2 / 3 La Peugeot 3008



3 / 3 La Peugeot 2008

Peugeot 3008: l’ibrido che guarda avanti

La Peugeot 3008 Hybrid è la più scenografica: un SUV che segna un salto generazionale nel linguaggio stilistico del brand, con un design audace, coda sportiva, fanali posteriori a tre artigli e un abitacolo dominato dal Panoramic i-Cockpit con display sospeso da 21”. È disponibile in due varianti: Hybrid da 145 CV, con un’autonomia fino a 982 km, e Plug‑in Hybrid da 195 CV, che può arrivare a 993 km. Nonostante le forme sportive resta pratica: il bagagliaio offre un pianale regolabile su due livelli. Gli allestimenti (Allure, Allure Business, GT e GT Exclusive) aggiungono comfort e tecnologia fino alla telecamera 360° e ai rivestimenti in Alcantara.





1 / 3 La Peugeot 5008



2 / 3 La Peugeot 5008



3 / 3 La Peugeot 5008

Peugeot 5008: sette posti, zero compromessi

La Peugeot 5008 Hybrid è la più grande e versatile della gamma: pensata per famiglie dinamiche o per chi ha bisogno di spazio senza rinunciare a comfort e tecnologia. Offre fino a sette posti, una modularità ai vertici del segmento e la stessa scelta di motori della 3008. È disponibile nelle varianti Hybrid da 145 CV e Plug‑In Hybrid da 195 CV, con un’autonomia che può arrivare fino a 1.023 km nel ciclo misto WLTP. Il suo i-Cockpit con schermo da 21” porta la tecnologia di bordo a un livello superiore. Gli allestimenti riprendono la struttura della “cugina”, con dotazioni che includono fari a matrice di LED, portellone motorizzato e telecamera 360°.

Un’esperienza di guida costruita intorno al conducente

Peugeot ha costruito la sua identità tecnologica attorno all’i-Cockpit, un’esperienza di guida unica: volante compatto, cruscotto rialzato e una postura che avvicina il guidatore all’auto in modo naturale. A questa impostazione si affianca un infotainment evoluto, capace di dialogare in modo sempre più naturale con il conducente e di semplificare l’interazione quotidiana, arricchito dall’integrazione di ChatGPT.

L’attenzione al cliente prosegue anche nelle proposte commerciali: con Peugeot Formula 8 il canone mensile parte da 88 euro per la 2008, da 188 euro per la 3008 e da 288 euro per la 5008, con un tasso agevolato dello 0,8% e la possibilità di restituire la vettura dopo tre anni senza obblighi.

Infine, la garanzia Peugeot Care offre una copertura fino a 8 anni o 160.000 km, valida su tutte le motorizzazioni e indipendentemente dalla formula di acquisto. Chi desidera una protezione totale può aggiungere Peugeot FlexCare, che copre i costi di manutenzione e soccorso stradale per il periodo desiderato.

Garanzia Peugeot Care. Una manutenzione ordinaria (tagliando) prevista nel libretto di manutenzione presso la rete Peugeot ti offre, senza costi aggiuntivi, una garanzia speciale che copre i principali componenti ad eccezione dell’infotainment. È valida fino al prossimo tagliando, per un massimo di 8 anni / 160.000 km a partire dalla prima immatricolazione. Non influisce sulla garanzia commerciale che rimane valida.