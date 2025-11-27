Con Peugeot la mobilità 100% elettrica è adesso

Siamo a bordo del nuovo E-3008 e il futuro ci sembra già qui. La responsabilità ambientale è la prima molla che porta a scegliere la mobilità elettrica ma poi, al volante, le motivazioni si moltiplicano. La guida è così fluida e armoniosa, silenziosa e all’avanguardia. Non ci sono vibrazioni, né tanto meno rumori e cambi di marcia. In più, mentre si abbattono le emissioni di CO2, si riducono i costi di gestione e lo stress in città, con accesso libero alle Ztl e parcheggio spesso free nelle strisce blu.

La visione di Peugeot è stata coronata: aveva promesso di offrire una gamma completa di veicoli elettrici entro il 2025 e così è. Dalla city car al Suv compatto fino all’auto familiare: il brand del Leone propone la serie più ampia di veicoli 100% elettrici in Europa. Alla guida del cambiamento.

Credits: Peugeot

Da Milano a Parigi con due sole fermate

Dal design dinamico e innovativo, le piattaforme EMP2 e CMP sono state alla base della rivoluzione green ad alte performance di Peugeot. Supportano motorizzazioni elettriche, hybrid e plug-in hybrid.

Una guida sostenibile, sicura e piacevole? Très facile con Peugeot. Non a caso la proposta elettrica della Casa francese si chiama “Elettrico Facile”, perché al suo interno racchiude tutto ciò che serve per soddisfare le esigenze di chi sceglie un’auto elettrica.

L’ansia da autonomia svanisce: ricaricare è davvero semplice. A casa la Wall Box garantisce un rifornimento veloce ed efficiente. A bordo tante le funzionalità tech per ottimizzare la durata della batteria e facilitare i viaggi, dall’indicatore di potenza alla modalità eco-drive fino ai servizi che danno accesso a un’ampia rete di colonnine pubbliche. La connettività avanzata è il plus che semplifica l’esperienza. Inoltre, sull’acquisto si può godere di agevolazioni fiscali.

On the road, muovendosi serenamente anche verso le mete più lontane. I viaggi lunghi sono senza compromessi con le versioni Long Range che sfidano il tempo. Dal look robusto e muscoloso da Suv fastback, il nuovo E-3008 è in grado di percorrere fino a 700 km con una sola carica. Merito del suo motore elettrico da 230 CV/170 kW super efficiente e della batteria con capacità netta di 96,9 kWh. Il tempo di ricarica? In Modalità 4 solo 10 minuti per 150 km o 27 minuti per passare dal 20% all’80%. La frenata rigenerativa è l’aiuto in più nel recupero dell’energia in decelerazione.

Il Panoramic i-Cockpit rende l’abitacolo spettacolare, con ampio e intuitivo touchscreen e volante compatto. La manovrabilità? Eccezionale.

L’altra eccellenza tecnologica di Peugeot è l’E-5008 Electric 230 Long Range, dalla silhouette elegante ma decisa. È l’unico Suv 100% elettrico dall’incredibile spazio interno, che ospita fino a 7 passeggeri, e un’autonomia elettrica fino a 673 km.

Per spostarsi da Milano a Parigi con appena due fermate. Grazie all’innovativa piattaforma STLA Medium “BEV-by-design”, i due Suv immagazzinano una maggiore quantità di energia tra le ruote, con una batteria snella che fa guadagnare spazio a bordo e al bagagliaio.

Credits: Peugeot

Sempre connessi con la propria Peugeot

A rendere ancora più confortevole il viaggio c’è la connettività smart di Peugeot. Due i pacchetti di Servizi Connessi con cui personalizzare l’esperienza di guida. Integrano perfettamente l’auto nel proprio ecosistema digitale.

Peugeot Connect One è il format base, che punta comunque in alto. Grazie ad e-Coaching Tips, ad esempio, è possibile ricevere quotidianamente suggerimenti e consigli per migliorare l’autonomia della batteria e ottimizzare gli spostamenti. Con Servizi Free2move Charge si può gestire le sessioni di ricarica, individuare le stazioni di rifornimento pubbliche e pagare direttamente con il telefono. L’app e-Routes è il pianificatore di percorso che elimina ogni apprensione, individuando le stazioni di ricarica consigliate e i punti di interesse nelle vicinanze.

L’assistenza stradale è a disposizione in ogni momento: basta premere il pulsante SOS o Assistenza per contattare velocemente il servizio di supporto. Per la manutenzione, Peugeot invia notifiche dedicate per agire rapidamente al bisogno o report sullo stato di salute della vettura.

Peugeot Connect Plus è invece l’offerta superiore. In ufficio, a casa o in palestra: ovunque ci si trovi, le funzionalità intelligenti consentono di tenere sotto controllo e rimanere connessi con il veicolo. Scatta l’allarme antifurto? Si è prontamente allertati.

Con Remote Control è possibile bloccare e sbloccare le portiere, far lampeggiare i fari o far suonare il clacson con un semplice tocco sullo smartphone. Il sistema Trova il Mio Veicolo tiene traccia della posizione da remoto, che sia parcheggiato o in movimento.

Zero preoccupazioni grazie a EV Routing Embedded: permette di visualizzare la durata totale del viaggio dal proprio sistema di infotainment, compresi i tempi di ricarica. L’itinerario migliore viene ricalcolato istantaneamente in base al livello della batteria e al variare delle condizioni della strada, del traffico e di guida.

Credits: Peugeot

L’elettrico Peugeot in prova per 3 mesi

«3 mesi per innamorarti dell’elettrico Peugeot». La Casa di Sochaux ne è certa, come sostiene nello slogan con cui lancia la sua offerta unica in Italia “Guida & Scegli”. Acquistando una nuova automobile elettrica, infatti, se entro 3 mesi o 3000 km non si è soddisfatti della scelta, è possibile sostituirla con un modello termico o ibrido. Per vivere un’esperienza elettrica in totale libertà e serenità. Ma dal fronte Peugeot sono convinti: sarà amore a prima guida.

Sigilla l’universo elettrico del Leone la garanzia Peugeot Care, che copre l’intero veicolo (compresi motore elettrico, caricabatterie, trasmissione e principali componenti elettrici e meccanici) fino a 8 anni o 160.000 chilometri. È una dichiarazione di fiducia della casa automobilistica nella qualità e nell’affidabilità delle sue vetture 100% elettriche. Ed è il manifesto della sua determinazione a incoraggiare a una mobilità più ecologica.

Peugeot ha il piede già pigiato sull’acceleratore: l’obiettivo entro il 2030 è quello di dimezzare le proprie emissioni. L’altro traguardo nel mirino è altrettanto ambizioso e illuminato: raggiungere entro il 2038 un’impronta di carbonio netta pari a zero. Al volante del futuro, dentro il cambiamento.