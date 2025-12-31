Benessere: 3 trattamenti viso rigeneranti da provare subito

Tra impegni familiari, cene con amici, partenze dell’ultimo momento, durante le feste potremmo avere bisogno di una piccola pausa. Non c’è niente di meglio di un massaggio per dedicare un po’ di tempo a noi stessi e iniziare il nuovo anno rigenerati. Se questi momenti di benessere, poi, sono all’interno di location lussuose, l’esperienza sarà ancora più indimenticabile. Abbiamo, quindi, selezionato tre trattamenti viso rigeneranti da provare durante queste vacanze (ma non solo).

Sul Lago di Como, Villa d’Este incontra Biologique Recherche

Siamo a Cernobbio, dove Villa d’Este è da sempre un punto di riferimento internazionale nell’hôtellerie di lusso. Questo iconico albergo per il secondo anno consecutivo collabora con Biologique Recherche, brand skincare francese, per creare un rituale personalizzato da provare in una location unica.

Villa Malakoff, la dimora del XIX secolo recentemente restaurata e immersa nel parco secolare di Villa d’Este, sarà completamente dedicata al benessere (fino al 6 gennaio). Le 3 suite si trasformano in cabine dove godersi momenti di tranquillità e discrezione, immersi nel verde e con vista sul lago di Como.





Soin Oxygénant è il nome di questo esclusivo trattamento viso firmato Biologique Recherche che favorisce l’ossigenazione cellulare grazie alla sinergia di manualità avanzate e prodotti performanti. Si inizia sempre con una valutazione cutanea approfondita per poter studiare un rituale su misura e, dopo 90 minuti, la pelle sarà più luminosa e distesa.

Il menu dei trattamenti è rivolto gli ospiti di Villa d’Este, così come a quelli esterni, che possono vivere anche altre experience dell’hotel, come una degustazione di alta pasticceria nella Cioccolateria o l’Afternoon Tea con una selezione di tè pregiati.





A Bologna, uno spazio dedicato allo skincare firmato Chanel

Se Bologna sarà una delle vostre mete, merita una visita la nuova Fragrance and Beauty Boutique aperta da Chanel in Galleria Cavour, all’interno di uno dei palazzi più antichi della città. E, per la prima volta in Italia, questa boutique Chanel presenta una cabina dedicata al trattamento viso. Uno spazio elegante e privato, pensato per offrire un rituale di cura su misura: Les Soins de Chanel.





Questo trattamento personalizzato abbina i prodotti skincare del marchio francese a un massaggio viso e décolleté. Una gestualità precisa e profonda, studiata per rivitalizzare la pelle e sciogliere le tensioni, amplifica l’efficacia delle tre linee Sublimage, Le Lift o N°1 de Chanel, da scegliere in base alle esigenze della propria pelle.

Il rituale Le Soin Revitalisant di 60 min, ad esempio, utilizza la linea skincare N°1 De Chanel, arricchita con estratto di camelia rossa che preserva la giovinezza della pelle. Un trattamento rivitalizzante, che leviga, affina i pori, rinnova la luminosità e restituisce elasticità.





Clé de Peau Beauté nella prestigiosa Columbus Clinic Center di Milano

Per chi si trova a Milano, Clé de Peau Beauté, brand prestige del gruppo Shiseido, ha appena inaugurato la sua prima Spa italiana ed europea presso la Columbus Clinic Center, che ospita un esclusivo centro dedicato alla prevenzione e alla longevità. Al terzo piano della villa Liberty progettata dall’architetto Sommaruga agli inizi del ‘900, la spa è concepita come luogo di incontro e relax, che accoglie anche ospiti esterni alla clinica.





Utilizzando le formule all’avanguardia del marchio nato in Giappone, i trattamenti viso in menu sono studiati per rigenerare la pelle, restituendole radiosità, vitalità e una sensazione di benessere profondo. Tra questi, c’è The Firming Ritual della durata di 65 minuti, eseguito con la linea Supreme Age Artisans. Le formule attive, combinate con movimenti mirati, rinforzano la pelle, restituendo volume e ridefinendo i contorni del viso. Infine, risultano attenuti anche i segni dell’invecchiamento cutaneo.