Finale Champions League 2026 PSG-Arsenal: quando e dove vederla, i precedenti, la favorita

Da una parte il Paris Saint-Germain, nuova potenza del calcio europeo e campione in carica, dall’altra l’Arsenal, uno dei club più storici e prestigiosi d’Inghilterra, ancora a caccia della sua prima Champions League. Budapest incoronerà la regina d’Europa al termine di una stagione spettacolare: sarà la consacrazione definitiva dei parigini o la notte storica dei Gunners?

Non ci saranno squadre italiane, eliminate tra playoff e ottavi di finale, ma la finale di Champions League 2026 promette comunque uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno. Ecco quando si gioca PSG-Arsenal, dove vedere la partita in tv e streaming, i precedenti tra le due squadre e chi parte favorita

Quando e dove si gioca

La finale di Champions League 2026 Paris Saint-Germain-Arsenal si giocherà sabato 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest, alle ore 18. È un orario insolito, scelto dalla Uefa per migliorare l’esperienza dei tifosi e agevolare la gestione dell’ordine pubblico in città.

È la prima volta, in 71 edizioni della massima competizione europea per club (34 da quando non si chiama più Coppa dei campioni) che la finalissima si disputa in Ungheria.

La Puskás Aréna ha ospitato la finale di Europa League nel 2023, tra Siviglia e Roma, quando i giallorossi persero ai rigori. Lo stadio è intitolato alla leggenda del calcio ungherese Ferenc Puskás, tre volte vincitore della Coppa dei Campioni con il Real Madrid.

Modernissimo impianto inaugurato nel 2019, da 67.000 posti a sedere, è stato definito il «gioiello della corona del calcio ungherese» dal presidente della Uefa Aleksander Čeferin.

Getty Images La Puskás Aréna di Budapest prima della finale di Europa League 2022/23 tra Siviglia e Roma, 30 maggio 2023

Chi si esibirà nella cerimonia d’apertura

Prima della sfida Paris Saint-Germain-Arsenal si esibiranno i Killers, gruppo alternative rock americano da oltre 35 milioni di album venduti in tutto il mondo. Da Mr. Brightside a When you were young fino a Human, la band ha nei Coldplay il loro punto di riferimento. Ora il quartetto capitanato da Brandon Flowers sta lavorando al suo ottavo album.

La sua partecipazione al Kick Off Show della finale di Champions League 2026 è stata annunciata da un video in cui David Beckham sfida il frontman in una corsa verso la partita più attesa della stagione.

«Siamo onorati di celebrare squadre e giocatori incredibili in quella che sarà senza dubbio una partita epica», le parole del gruppo di Las Vegas.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal sarà trasmessa su Sky e Now e in streaming su Sky Go e Now Tv.

In attesa di ufficializzazione l’eventuale trasmissione in chiaro su TV8, come avvenne l’anno scorso con Inter‑PSG.

Le partite che hanno portato PSG e Arsenal in finale

Ecco il ruolino di marcia delle due squadre finaliste, in questa 71^ edizione della Champions League, la seconda con il nuovo format a 36 squadre a girone unico.

Il Paris-Saint Germain, campione in carica, ha avuto un percorso in crescendo, come l’anno scorso è arrivata alla finale passando addirittura dagli spareggi pre-ottavi. Nel girone unico ha ottenuto 4 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi. Poi dagli ottavi in poi ha attivato il turbo.

L’Arsenal, invece, è stata la prima della classe, in vetta alla classifica a 36 squadre con 24 punti: a punteggio pieno, con8 partite e 8 vittorie. E anche più avanti, tra ottavi, quarti e semifinale, non ha mai perso.

Paris Saint-Germain – Fase di qualificazione a girone unico

Paris Saint-Germain – Atalanta 4-0

Barcellona – Paris Saint-Germain 1-2

Leverkusen – Paris Saint-Germain 2-7

Paris Saint-Germain – Bayern Monaco 1-2

Paris Saint-Germain – Tottenham 5-3

Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain 0-0

Sporting Lisbona – Paris Saint-Germain 2-1

Paris Saint-Germain – Newcastle 0-0

Playoff: Monaco – Paris Saint-Germain 2-3; Paris Saint-Germain – Monaco 2-2

Ottavi di finale: Paris Saint-Germain – Chelsea 5-2; Chelsea – Paris Saint-Germain 0-3

Quarti di finale: Paris Saint-Germain – Liverpool 2-0; Liverpool – Paris Saint-Germain 0-2

Semifinale: Paris Saint-Germain – Bayern Monaco 5-4; Bayern Monaco – Paris Saint-Germain 1-1

Getty Images Viktor Gyökeres dell’Arsenal dopo la partita contro il Leeds United all’Emirates Stadium di Londra, 23 agosto 2025

Arsenal – Fase di qualificazione a girone unico

Athletic Bilbao – Arsenal 0-2

Arsenal – Olympiacos 2-0

Arsenal – Atlético Madrid 4-0

Slavia Praga – Arsenal 0-3

Arsenal – Bayern Monaco 3-1

Club Brugge – Arsenal 0-3

Inter – Arsenal 1-3

Arsenal – Kairat 3-2

Ottavi di finale: Leverkusen – Arsenal 1-1; Arsenal – Leverkusen 2-0

Quarti di finale: Sporting Lisbona – Arsenal 0-1; Arsenal – Sporting Lisbona 0-0

Semifinale: Atlético Madrid – Arsenal 1-1; Arsenal – Atlético Madrid 1-0

I precedenti tra Arsenal e PSG

Prima della finalissima del 30 maggio, Arsenal e PSG si sono affrontate solo 7 volte in gare ufficiali (di cui 5 in Champions). E i precedenti segnano un pari e patta: 2 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi.

I primi incroci risalgono alla semifinale dell’allora Coppa delle Coppe 1993/94, quando l’Arsenal eliminò i parigini (1-1 all’andata, 1-0 al ritorno) e poi vinse il trofeo contro il Parma.

29 marzo 1994: PSG – Arsenal 1-1

12 aprile 1994: Arsenal – PSG 1-0

Nuovo incrocio nel 2016 in Champions League, nella fase a gironi, con due partite equilibrate: due pareggi. Poi furono eliminate entrambe agli ottavi.

13/09/2016: PSG – Arsenal 1-1

23/11/2016: Arsenal – PSG 2-2

Altre tre sfide nella scorsa Champions 2024-2025, quando il Paris Saint-Germain iniziò malamente, qualificandosi a fatica, e poi trionfò. C’è stato prima un successo netto dei Gunners all’Emirates di Londra, nella fase a gironi. Quindi la rivincita dei parigini nella semifinale, con vittoria sia fuori casa che al Parc des Princes. Fu l’ultimo atto prima della manita all’Inter, quel 5-0 monstre che volle dire “campioni d’Europa”.

gironi, 1/10/2024: Arsenal – PSG 2-0

semifinale andata, 29/04/2025: Arsenal – PSG 0-1

semifinale ritorno, 7/05/2025: PSG – Arsenal 2-1

Getty Images Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain festeggia il secondo gol personale contro il Bayern Monaco, 28 aprile 2026, Parigi

Finale di Champions League 2026, qual è la favorita?

Per i bookmaker sarà ancora il Paris Saint-Germain a festeggiare, dato per favorito dai principali siti di scommesse.

Sia il PSG che l’Arsenal arrivano alla finale di Champions League 2026 da campioni nazionali. Per i francesi è la terza finale di Champions, per gli inglesi la seconda. Di fronte, l’un contro l’altro, due allenatori spagnoli.

La squadra di Luis Enrique ha appena conquistato il suo 14° scudetto in Ligue 1, il quinto consecutivo e il dodicesimo negli ultimi tredici anni, arrivati principalmente dal 2011, quando il PSG è diventato una superpotenza del calcio, in mano al ricchissimo fondo sovrano qatariota controllato da Ahmad Al Sayed.

Anche i Gunners di Mikel Arteta hanno centrato il loro 14° scudetto in Premier League, coronando una stagione favolosa. Era da 22 anni che non riuscivano nell’impresa. Allora era l’Arsenal di super Thierry Henry, capocannoniere con 30 reti.

Getty Images Gabriel Martinelli dell’Arsenal festeggia il gol contro il Bayern Monaco in Champions, 26 novembre 2025

L’Arsenal non ha mai vinto la Champions e sogna l’anno perfetto. Arrivò in finale solo un’altra volta, nella stagione 2005-2006, quando fu sconfitta dal Barcellona per 2-1. Per i Gunners Parigi è un ricordo amaro: la finale si svolse proprio allo Stade de France.

Il Paris Saint-Germain sotto la guida di Luis Enrique ha imparato a volare. È ancora negli occhi di tutti il 5-0 di gran calcio propinato all’Inter quel 31 maggio 2025 quando, per la prima volta nella sua storia, la squadra francese si laureò campione d’Europa.

Ed è stato un autentico show anche la semifinale meraviglia di andata, poche settimane fa, contro il Bayern Monaco, con una vittoria pirotecnica per 5-4 con doppietta del Pallone d’oro Dembélé e di Kvaratskhelia. C’è da scommetterci che i bomber Martinelli e Gyökeres, dalla sponda opposta, non vorranno esser da meno. I Gunners sognano l’impresa.

«È incredibile essere in finale per la seconda volta consecutiva», ha detto Luis Enrique. «L’Arsenal è una delle migliori squadre di questa stagione». Sarà grande spettacolo.