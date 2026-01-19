Lemme Colostrum è ovunque: funziona davvero o è solo hype? Cosa dice la scienza

Se hai già sentito parlare del colostro ultimamente, forse il merito è anche dell’ultima trovata di Lemme, il brand wellness fondato da Kourtney Kardashian. Negli ultimi mesi è finito sotto i riflettori per il lancio di due nuovi prodotti. Parliamo di Colostrum Liposomal Liquid – un integratore liquido che promette vitalità, benessere sistemico e luminosità della pelle – e delle Colostrum Strawberry Milk Gummies. Entrambi sono formulati con colostro di origine bovina. Questa sostanza, naturalmente presente nel latte materno, è da tempo associata al benessere intestinale, al miglioramento della digestione e alla riduzione del gonfiore addominale. “Prendo il colostro da anni perché è fantastico per la salute dell’intestino e del sistema immunitario, ma volevo renderlo più facile da assumere per tutti”, ha dichiarato al New York Post la stessa Kourtney Kardashian, contribuendo a rafforzare tutta la narrazione intorno a questo ingrediente. Una testimonianza, la sua, che si inserisce perfettamente nel racconto di una bellezza che parte dall’interno e che rispecchia l’estetica e la filosofia wellness della fondatrice.

Lemme Colostrum: tra strategia di marketing e scienza

Il lancio dei nuovi prodotti è stato sostenuto da una strategia mediatica mirata. In un’esclusiva che ha rapidamente fatto il giro dei media internazionali, Lemme ha annunciato l’arrivo degli integratori al colostro con il supporto di Kim Kardashian, coinvolta direttamente nel debutto della linea. Un’alleanza familiare che amplifica la visibilità del brand e ne rafforza il posizionamento nel wellness globale. Accanto alle novità a base di colostro, Lemme ha riportato sul mercato anche uno dei suoi bestseller, i lecca-lecca Lemme Purr: è la conferma di una strategia che alterna nuove formulazioni e prodotti già iconici.

Sul sito ufficiale il messaggio è diretto, quasi ironico: “Non stiamo mungendo la cosa: funziona davvero”. Il prodotto è descritto come una formula a base di colostro bovino standardizzato in immunoglobuline IgG, pensata per sostenere vitalità, benessere generale e bellezza dall’interno. La composizione include anche lattoferrina, olio MCT e vitamina E ad azione antiossidante, con un posizionamento che insiste sull’assenza di zuccheri, glutine e coloranti sintetici.

Cosa c’è dentro Lemme Colostrum

Ma che cos’è davvero il colostro? Perché è diventato l’ingrediente feticcio di questa nuova ondata di integratori beauty-oriented? In natura, il colostro è il primo latte prodotto dai mammiferi dopo il parto. Si tratta di una sostanza biologicamente complessa, ricchissima di fattori immunitari, proteine e molecole bioattive. È progettato per sostenere un organismo appena nato in una fase critica, ed è proprio questa densità nutrizionale a renderlo affascinante anche per l’uso negli adulti. La formulazione di Lemme Colostrum ruota attorno a questo concetto. Le immunoglobuline, naturalmente presenti nel colostro, sono proteine specializzate che possono svolgere un ruolo nei meccanismi di difesa dell’organismo. La lattoferrina è una proteina che lega il ferro ed è nota per le sue proprietà antiossidanti e per il suo coinvolgimento in numerosi processi biologici. L’olio MCT, derivato dal cocco, è spesso associato al supporto energetico. La vitamina E completa il quadro come nutriente essenziale contro lo stress ossidativo, con un ruolo rilevante anche nella protezione della pelle.

Il legame tra intestino e pelle

Il nodo centrale del racconto resta però il legame tra intestino e pelle. La ricerca scientifica degli ultimi anni ha acceso i riflettori sull’asse intestino-pelle, un sistema di comunicazione complesso in cui il microbiota intestinale può influenzare lo stato infiammatorio dell’organismo e, di conseguenza, anche l’aspetto cutaneo. Non sorprende quindi che il marketing di Lemme insista su questo collegamento, sostenuto anche da una voce medica autorevole. “Il tuo intestino gioca un ruolo così centrale in come ti senti ogni giorno, e il colostro aiuta a supportare questa base. Le Lemme Colostrum Gummies danno vita a una forma di questo superfood di origine naturale, studiata clinicamente, che rende semplice e piacevole la routine quotidiana per il benessere intestinale”, afferma la ginecologa Kathleen Valenton sul sito del marchio.

Cosa dice la scienza

Dal punto di vista scientifico, però, sono necessarie alcune puntualizzazioni. Esistono studi che indicano come il colostro bovino possa contribuire al supporto della barriera intestinale e a specifiche funzioni immunitarie, ma le evidenze restano limitate e legate a contesti ben definiti. Il passaggio dai dati preliminari a una promessa generalizzata di pelle più luminosa e benessere diffuso non è ancora sostenuto da prove scientifiche solide e univoche. Questo non significa che il prodotto non funzioni o che sia soltanto l’ennesima invenzione di marketing di una Kardashian. Piuttosto, Lemme Colostrum si colloca in quella zona di confine sempre più affollata, dove ingredienti con una base scientifica reale vengono amplificati da uno storytelling aspirazionale che unisce salute, estetica e lifestyle.

In definitiva, Lemme Colostrum non è una bacchetta magica, ma nemmeno una promessa vuota. È un integratore che si fonda su meccanismi biologici plausibili e su ingredienti studiati, ma che va interpretato per ciò che è: un possibile supporto all’interno di uno stile di vita equilibrato, non una soluzione miracolosa.