Guida alla moda sostenibile per l’uomo moderno

In vista del 22 aprile, data in cui si celebra la Giornata della Terra, il tema della sostenibilità torna al centro anche nel mondo della moda, spingendo sempre più consumatori a rivedere le proprie abitudini d’acquisto.

Nell’epoca in cui la sostenibilità è diventata un imperativo globale, anche il mondo della moda sta evolvendo verso un approccio più rispettoso dell’ambiente. L’idea che l’abbigliamento etico significhi rinunciare allo stile è un mito da sfatare una volta per tutte. L’Eco-style è una realtà in rapida crescita, che offre opzioni moda che fondono il design contemporaneo con la responsabilità ambientale. Gli uomini di oggi dunque non devono più scegliere tra stile e etica ma possono sfoggiare un look di tendenza rispettando l’ambiente. Ed è proprio in occasione della Giornata della Terra che queste scelte assumono un significato ancora più concreto, trasformandosi da tendenza a necessità. Ecco una mini-guida per fare scelte consapevoli.





Ecco alcuni consigli pratici per essere alla moda senza compromettere l’ambiente

Scegliere i giusti materiali La base di ogni capo sostenibile è il tessuto da cui è realizzato. Opta per materiali organici come il cotone biologico o il lino, che richiedono meno risorse idriche e chimiche rispetto ai tessuti sintetici come il poliestere. Il cotone biologico, ad esempio, è coltivato senza l’uso di pesticidi dannosi per l’ambiente. Alcuni marchi innovativi stanno persino utilizzando materiali riciclati, come il poliestere ottenuto da bottiglie di plastica riciclate. Questo non solo riduce la quantità di plastica nell’ambiente, ma dimostra anche l’importanza della circolarità nell’industria della moda. Marchi a impatto positivo Ogni volta che fai acquisti, sostieni un’azienda e la sua filosofia. Fortunatamente, sempre più marchi di moda maschile stanno abbracciando la sostenibilità. Brand come ‘GreenGents’ offrono una vasta gamma di abbigliamento e accessori realizzati con tessuti eco-friendly e produzione a basso impatto ambientale. Trovare e sostenere questi marchi significa contribuire a un cambiamento positivo nell’industria della moda. Inoltre, il consiglio di cercare marchi locali o internazionali che pongono la sostenibilità al centro delle loro operazioni favorisce la diversificazione delle scelte sostenibili.





Come riconoscere il greenwashing

Non è solo una questione di materiali: qui sta il punto che molti ignorano. Uno dei temi centrali della moda sostenibile oggi è il greenwashing, ovvero quando un brand si presenta come “green” senza esserlo davvero. Termini come “eco”, “responsabile” o “sostenibile” sono spesso utilizzati senza dati concreti a supporto.

Per orientarsi, è fondamentale andare oltre la comunicazione e verificare alcuni elementi chiave: la trasparenza della filiera, le certificazioni (come GOTS o OEKO-TEX), l’origine dei materiali e le condizioni di produzione. Un brand realmente sostenibile non si limita a dichiararlo, ma lo dimostra con informazioni chiare e verificabili.

Un altro segnale da considerare è la coerenza: se un marchio produce collezioni molto frequenti o prezzi troppo bassi, è difficile che possa mantenere standard sostenibili elevati. Il vero cambiamento non è solo nel prodotto, ma nel modello di consumo che quel brand promuove.





Versatilità e durata

Un altro aspetto cruciale dello stile sostenibile è la versatilità. Scegli capi che possano essere facilmente abbinati tra loro, creando più outfit con meno pezzi. La capacità di combinare capi tra loro per creare diversi outfit con un numero limitato di pezzi non solo è pratica, ma riduce anche la pressione sul consumo e sulla produzione eccessiva. Investire in abbigliamento di alta qualità significa che questi capi dureranno nel tempo e richiederanno meno sostituzioni. Materiali durevoli e attenzione ai dettagli contribuiscono a garantire che l’abbigliamento mantenga la sua forma e il suo aspetto anche dopo molti utilizzi. Un approccio che oggi non è più solo una scelta consapevole, ma una risposta concreta a un modello di consumo sempre più messo in discussione.

Seconda vita per i vestiti

La sostenibilità non riguarda solo l’acquisto, ma anche ciò che succede ai capi d’abbigliamento una volta che non vengono più indossati. La donazione o la vendita di abiti usati anziché buttarli via è una pratica ecologica che estende la vita dei prodotti. Inoltre, imparare a riparare o modificare gli abiti è un’abilità preziosa per ridurre ulteriormente il consumo. Questa pratica promuove la circolarità nell’industria della moda, riducendo al minimo gli sprechi e l’impatto ambientale complessivo