Alla Milano Design Week la nuova Peugeot 408: una dichiarazione di stile

La carrozzeria gioca con i volumi e con la luce, nel suo verde fiammante che brilla al sole e all’ombra si carica di eleganza. Le linee sono audaci e le proporzioni sorprendenti, con quella firma luminosa nel posteriore che è una griffe di stile. La nuova Peugeot 408 è emozione in movimento. E non poteva che trovare il suo palco su misura alla Milano Design Week. Eccola, splendente e pronta a farsi ammirare, allo Swiss Corner, in uno showroom esclusivo allestito in collaborazione con Icon. Nell’epicentro delle tendenze, una delle dichiarazioni di design più forti della Casa del Leone.

Lo stile graffiante della nuova Peugeot 408

Dalla silhouette fastback all’avanguardia, la nuova Peugeot 408 è carisma che rompe gli schemi. Ruba subito l’occhio già dalle vetrine su strada dello Swiss Corner, nel cuore della Milano più viva, a due passi dal PAC Padiglione d’Arte Contemporanea e di fronte ai giardini di Porta Venezia.

L’esclusivo colore della carrozzeria Verde Flare è la più immediata espressione di carattere, confermata dalle forme scolpite e decise della vettura.

Credits: Peugeot Sul retro la scritta “Peugeot” illuminata in rosso

Il frontale e il posteriore? Un ulteriore graffio di stile. Sul retro campeggia la scritta “Peugeot” illuminata in rosso, in una linea luminosa che copre tutta la larghezza dell’auto. È la novità assoluta che debutta nella gamma, il pezzo forte del restyling. Chiudono, alle estremità, tre artigli a Led inclinati.

Frontalmente un’inedita calandra presenta elementi a sviluppo verticale, collegati ai tre caratteristici artigli a Led. Il logo torreggia centrale, illuminato (su GT e GT Exclusive, il nuovo allestimento introdotto dalla 408). Anche la griglia, in una raffinata trama 3D di neri, ora lucidi, ora opachi, e il paraurti inferiore dalla risoluta forma trapezoidale sono emblema di personalità e ricercatezza.

Credits: Peugeot La griglia e il paraurti inferiore sono emblema di personalità

Interni di classe e comfort alla guida

Lo spettacolo prosegue aprendo la portiera. L’abitacolo è diventato ancora più confortevole. Grazie a una postazione di comando elevata, la visibilità è perfetta. Il volante è compatto ed ergonomico, così da rendere la guida piacevole ed agevole, anche nel traffico cittadino.

Nel segno dell’innovativo Peugeot Smart i-Cockpit di Peugeot, gli interni della nuova 408 sono stati pensati attorno al guidatore. Il quadro strumenti digitale ha una grafica rinnovata (anche in versione 3D negli allestimenti GT). Immediato da consultare e di facile lettura, è posto sulla linea di vista del conducente. E anche il touchscreen centrale da 10 pollici è a portata di sguardo, orientato verso l’autista, anche se comodo pure per il passeggero a lato.

Credits: Peugeot Il quadro strumenti digitale ha una grafica rinnovata

Per calibrare la vettura sulle proprie preferenze, ecco i cinque i-Toggle, ovvero le scorciatoie touch personalizzabili per accedere in un tocco rapido a varie funzionalità, dai contatti telefonici alle impostazioni climatiche predilette fino alla navigazione verso destinazioni frequenti.

Tra i vari equipaggiamenti che migliorano l’esperienza a bordo, spiccano AQS (Air Quality System), che all’occorrenza attiva il ricircolo dell’aria, e Clean Cabin, che filtra inquinanti e particelle.

I sedili anteriori sono accoglienti, progettati per tutelare la salute della schiena (con certificazione ad hoc). Dai tessuti di qualità e raffinati, centrano la vetta dell’eccellenza con le versioni Alcantara e pelle Nappa, disponibili rispettivamente di serie e opzionali su GT Exclusive e GT.

Il viaggio è nel segno del comfort anche per chi siede dietro: la Casa francese sfodera il suo modello più spazioso per gli occupanti posteriori, con 183 mm a disposizione per le ginocchia. A prova di spilungoni.

Credits: Peugeot Tanto spazio per gli occupanti posteriori, con 183 mm a disposizione per le ginocchia

Tre motorizzazioni nel segno dell’innovazione

Il design magnetico e sicuro di sé si sposa con l’efficienza. Tre le motorizzazioni tra cui scegliere per la nuova Peugeot 408: Elettrica, Ibrida Plug-in e Ibrida 48V.

Dal potente motore elettrico, la E-408 con 210cv raggiunge un’autonomia di 456 km, per lunghe avventure anche fuori città. Ad allontanare ogni residuo di “range anxiety” contribuisce il caricatore di bordo che consente una ricarica della batteria dal 20% all’80% in mezz’ora.

Per l’Ibrida Plug-in da 240cv, l’autonomia urbana in modalità 100% elettrica è di 85 km, ideale per viaggi quotidiani. La Hybrid 145cv, con la batteria che si ricarica automaticamente durante la guida, può percorrere fino al 50% del tempo di guida in contesto urbano in modalità 100% elettrica zero emissioni.

Credits: Peugeot Tre le motorizzazioni tra cui scegliere

I nuovi cerchi in Adakite da 19 pollici sono un’ennesima affermazione di stile (disponibilità a seconda dell’allestimento scelto): giocano con superfici diamantate e geometrie spigolose, in contrasto con curve e circolarità. La bellezza può risiedere ovunque.

In una Milano che durante la Design Week celebra la creatività e il cambiamento, la nuova Peugeot 408 è lì, protagonista della scena. In un trionfo di estetica e innovazione.