Profumi freschi ma seducenti da indossare questa primavera

Con l’arrivo della bella stagione, torna anche la voglia di indossare profumi freschi, più leggeri e frizzanti. Via libera, quindi, agli agrumi e alle note verdi e floreali, che rievocano paesaggi naturali e atmosfere solari. Nelle composizioni contemporanee, però, i grandi profumieri amano giocare con i contrasti, per rivelare sfaccettature inaspettate. Così, non mancano abbinamenti con spezie e ambra, legni e molecole sintetiche che donano profondità e creano scie indimenticabili. Ecco, quindi, una selezione di fragranze fresche ma seducenti da indossare questa primavera.

Profuma di pelle pulita e di lenzuola morbide Blanche di Byredo, che quest’anno ci conquista con una nuova versione Absolu. La composizione aldeidica è più pronunciata, il cuore floreale è più forte, il muschio intensificato. Le note di legno ambrato, invece, evocano il calore di un contatto tra due corpi. “Si tratta di tradurre un livello di intimità molto umano”, spiega Ben Gorham, Founder & Creative Director di Byredo.





Dopo aver lasciato il suo brand di moda Palm Angels, Francesco Ragazzi presenta un nuovo progetto legato al mondo dei profumi. Réservation racconta un soggiorno in un hotel immaginario della Los Angeles anni 70 attraverso sette fragranze – prodotte in Francia – dal carattere distintivo. Perfetta per la primavera, Bleu Piscine rievoca una giornata a bordo piscina con mandarino verde, bacche di ginepro, geranio e vetiver.





Il nuovo Y Le Parfum è caratterizzato da una scia aromatica e raffinata, costruita intorno al pino. Questa nota potente, raramente utilizzata in profumeria, si combina con la sensualità dell’assoluta di balsamo di abete creando un gioco di contrasti. Il flacone, disegnato da Suzanne Dalton per YSL Beauty, si veste di una tonalità profonda di blu su cui risalta la lettera argentata. Tra i profumi freschi assolutamente da provare questa primavera.





Fragranze fresche per la primavera

Immaginate una rigenerante oasi verde in un vasto deserto di sabbia rossa. È questa l’immagine che evoca Eucalyptus 20, la nuova fragranza di Le Labo. La freschezza dell’eucalipto e del legno di cedro è bilanciata dal calore fougère del labdano e sostenuta da un fondo di note di muschio e franchincenso. Un invito a perdersi nella natura e staccare la spina.





Nato nel 1934, Pour Un Homme di Caron Paris non può mancare nel guardaroba olfattivo dei veri appassionati di profumi. Questa fragranza ha sostituito le colonie dell’epoca, diventando protagonista di un nuovo rituale di profumazione maschile. Nella più contemporanea declinazione Parfum, la dualità di lavanda e vaniglia è due volte più concentrata. Il contrasto tra freschezza e profondità è portato all’estremo.





Prada Infusion de Gingembre è una fragranza agrumata e legnosa che celebra la vivacità dello zenzero. Questa nota fresca e speziata è combinata con mandarino verde e muschi, su un fondo di vetiver che dona eleganza alla composizione. In versione eau de parfum, si fonde con il profumo della pelle lasciando una scia unica.





Aurner, la nuova creazione di Céline Barel per Aesop, ci offre un nuovo punto di vista sulla fragranza floreale. Al centro di questo cambio di prospettiva c’è l’uso della foglia di magnolia, anziché del fiore. Il sentore erbaceo, poi, si fonde con la camomilla romana e con il legno di cedro. Un profumo ricco di sfumature che ci porta nel mondo aromatico di Aesop.





A definire la nuova fragranza firmata John Richmond, Hardcore Religion to Dancebeat, è il perfetto contrasto tra le note fresche e vibranti dell’apertura e l’intensità dei legni nel cuore. Bergamotto, mela e coriandolo incontrano legno di cedro, cannella e vetiver. Un profumo sensuale che lascia una scia calda e persistente, in un flacone dalla finitura effetto metallo invecchiato.





I profumi del Mediterraneo

Tra i profumi freschi e solari più celebri, Light Blue di Dolce&Gabbana oggi torna con una reinterpretazione più intensa che resta sulla pelle tutto il giorno. Creata da Alexandra Carlin, Light Blue Capri In Love Pour Homme Eau de Parfum è una fragranza speziata e legnosa che mescola pepe nero, fico di Capri e patchouli. Il flacone arrotondato rende omaggio alle maioliche capresi, una vero pezzo da collezione.





Le composizioni a base d’acqua degli Eau Triple di Officine Universelle Buly sono perfette per la primavera. Non macchiano e non seccano la pelle, e diffondono fin da subito tutta la ricchezza dei profumi naturali dei loro ingredienti. All’interno della collezione, Iris de Malte è una fragranza raffinata con un cuore di iris. Raffinato e cipriato, è esaltato da citronella, fiori d’arancio e patchouli.





Grande classico maschile, Acqua di Giò Eau de Toilette cattura l’essenza del Mediterraneo. Si apre con note marine e di bergamotto, che le conferiscono un’intensa freschezza. Un cuore dagli accenti aromatici si mescola con note di fondo di muschio bianco e patchouli che esaltano la potenza questa fragranza di Giorgio Armani, elegante e intramontabile.