Jacob Elordi ambassador di Bleu de Chanel: 5 cose che non sapete di lui

Creatura dall’animo nobile per Guillermo del Toro in Frankenstein, selvaggio Heathcliff di Cime tempestose, villain inquietante e complesso nella serie tv cult Euphoria… Tutti vogliono Jacob Elordi, ora anche Chanel: è lui il nuovo volto di Bleu de Chanel.

«Bleu de Chanel ha un forte legame con il cinema», ha detto Elordi. «I registi e gli attori che hanno collaborato con la Maison prima di me sono figure che rispetto e ammiro profondamente. Poter entrare a far parte di questa storia è un onore».

La nuova fragranza Bleu de Chanel L’Exclusif è una concentrazione di desideri, visioni e nuovi inizi. Il legno di sandalo, maestoso, esalta l’intensità della creazione, mentre le note di cuoio e resina del cisto labdano rivelano i lati più misteriosi e affascinanti del suo carattere.

Credits: Chanel Jacob Elordi per Chanel

«Seguo la carriera di Jacob Elordi da diversi anni, dai tempi di Euphoria», spiega Thomas du Pré de Saint Maur, Head of Global Creative Resources, Fragrance & Beauty, Chanel. «L’ho incontrato per la prima volta sul set del film See You at 5 per N°5, in cui recita al fianco di Margot Robbie, ed è stata una rivelazione. Incarna perfettamente Bleu de Chanel: esprime libertà, mistero, magnetismo e una mascolinità che fonde modernità e un’eleganza classica«».

Senza posa, Jacob Elordi sarà presto protagonista anche del film post-apocalittico The Dog Stars del maestro Ridley Scott. 28 anni e una carriera in piena evoluzione, scopriamo altre curiosità del fresco ambassador del profumo di Chanel.

1) L’altezza è stato un limite

Gigante dal viso buono, Jacob Elordi è un colosso da 1 metro e 96. In Cime tempestose cinge Margot Robbie dall’alto e sembra avvolgerla completamente. La statura imponente è stata però un limite per l’attore australiano, tant’è che il ragazzone di Brisbane in passato ha mentito sulla sua altezza, eludendo qualche centimetro. «Ero molto nervoso all’idea di dire la mia altezza. Quindi cercavo di sembrare alto tipo 1,88 m o 1,90 m».

Ma è tutto questione di punti di vista. Quando Sofia Coppola lo assoldò per interpretare il Re del Rock in Priscilla, la regista asserì che Elordi ed Elvis sono accomunati da un «simile effetto sulle donne»: «È così affascinante, è così alto».

Credits: Chanel Jacob Elordi ambassador di Bleu de Chanel: 5 cose che non sapete di lui

2) Heath Ledger la sua guida artistica

Jacob Elordi ha il compianto Heath Ledger come fonte di ispirazione. È stato l’ex Joker de Il cavaliere oscuro a fargli capire che anche un attore australiano può ambire a una carriera luminosa. Anzi, proprio vedendo il film di Christopher Nolan comprese come la recitazione può colpire nel profondo.

Dopo aver ricevuto la sua prima nomination agli Oscar, proprio per Cime tempestose, Elordi ha citato il collega morto prematuramente: «Era un mio sogno, soprattutto grazie a Heath Ledger. Mi ha dimostrato che era possibile».

3) La passione per la fotografia

Appassionato lettore, tanto che spesso è Jacob Elordi immortalato con qualche libro in mano, l’ambassador di Chanel è anche un amante della fotografia. È una passione che condivide con la sorella maggiore Isabella, fotografa, a cui è molto legato. «Lei è la prima vera artista che abbia incontrato nella mia vita», ha detto l’attore.

La fotocamera che spesso Jacob porta con sé? Una Contax T2.

Credits: Chanel Jacob Elordi il volto della nuova fragranza Bleu de Chanel L’Exclusif

4) Era in Pirati dei caraibi (ma nessuno lo sa)

Pochi se ne sono accorti, forse nessuno. Ma Jacob Elordi ha recitato in Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (2017)! È stato una comparsa nell’ultimo capitolo della fortunata saga con Johnny Depp, nei panni fugaci di una giubba rossa britannica. Ha detto fieramente: «Non ero nel film, non ero accreditato, non ero in cartellone, non ho fatto il provino, ero una comparsa. Ed è stata una delle cose migliori che abbia mai fatto».

5) Con un Fedora in testa verso la fama

Ancor prima di ottenere il suo primo ruolo da attore, Jacob Elordi sperimentava i primi assaggi di fama con un cappello Fedora in capo. Da modello, infatti, ad appena 15 anni vinse il “Senior Men’s Fashions on the Field” allo Stakes Day del 2012, a Melbourne, la corsa dei cavalli più prestigiosa in Australia.

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