Fiat 600: quanto costa davvero, quali versioni scegliere e chi sono i veri rivali

Non è più una citycar e non è ancora un vero SUV: la nuova Fiat 600 è uno dei modelli più strategici di Stellantis, e anche uno dei più difficili da leggere al primo sguardo. Perché dietro un design familiare – con richiami evidenti alla 500 – si nasconde una proposta molto più articolata, tra ibrido ed elettrico, cinque allestimenti e un posizionamento nel segmento più competitivo del mercato.

La Fiat 600 è cambiata: quella che una volta era una citycar oggi, con la terza generazione, è diventata una piccola SUV. Agile e confortevole al tempo stesso, ha un design originale con fari anteriori che ricordano quelli della 500. Sviluppata sullo stesso pianale di numerosi altri modelli del gruppo Stellantis (tra cui Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger e Peugeot 2008, con cui condivide molto più di quanto sembri), è disponibile ibrida o elettrica. Quest’ultima, grazie a una batteria da 54 kWh che accetta ricariche fino a 100 kW in corrente continua, promette un’autonomia fino a 406 km. Tradotto: è una delle proposte più complete nel segmento B-SUV, ma anche una di quelle in cui è più facile sbagliare configurazione.

La crossover torinese, spaziosa e con un sistema multimediale reattivo, è offerta in cinque allestimenti: Pop, Icon, Business, La Prima e Milano Cortina 2026.

E proprio qui si gioca la partita: capire quale versione scegliere (e quale evitare) fa davvero la differenza sul prezzo finale.



Fiat 600 tre quarti posteriore

Fiat 600: quale versione scegliere davvero

Se c’è una domanda che conta più di tutte, è questa: quale Fiat 600 conviene comprare? Le versioni della Fiat 600 sono cinque: Pop, Icon, Business, La Prima e Milano Cortina 2026.

Fiat 600 Pop

La dotazione di serie della Fiat 600 Pop comprende, tra le altre cose:

– Android Auto e Apple CarPlay wireless

– climatizzatore automatico

– cruscotto digitale da 7”

– cruise control

– sensori di parcheggio posteriori

È la versione d’ingresso, ma resta piuttosto essenziale: il prezzo è interessante, la percezione meno.

Fiat 600 Icon

La Fiat 600 Icon, la versione che ci sentiamo di consigliare, costa 1.500 euro più della Pop a parità di motore e aggiunge:

– avviamento senza chiave

– cerchi in lega da 17”

– fendinebbia

– freno a mano elettronico

È il vero sweet spot della gamma: più completa, più equilibrata, senza far salire troppo il prezzo.

Fiat 600 Business

La Fiat 600 Business, rivolta al mondo delle flotte, costa 250 euro più della Icon a parità di motore e si distingue per il caricabatterie wireless per smartphone, il navigatore e la retrocamera. Ha senso soprattutto per chi cerca dotazioni pratiche, meno per un uso privato.

Fiat 600 La Prima

La Fiat 600 La Prima costa 3.000 euro più della Icon a parità di motore e aggiunge:

– cerchi in lega da 18”

– navigatore

– portellone apribile senza mani

– retrocamera

Qui si entra nel territorio delle versioni “premium”: più immagine, più comfort, meno razionalità.

Fiat 600 Milano Cortina 2026

La Fiat 600 Milano Cortina 2026 costa 3.000 euro più della Icon a parità di motore e aggiunge:

– badge Milano Cortina 2026

– cerchi in lega da 18”

– dettagli esterni neri lucidi

– sbrinamento elettrico parabrezza

– sedile del guidatore regolabile elettricamente

È una versione speciale più orientata al posizionamento che al reale valore aggiunto.

Fiat 600: dimensioni e spazio a bordo

La Fiat 600 è lunga 4,18 metri, larga 1,78 metri e alta fino a 1,53 metri.

Il passo è di 2,56 metri mentre il bagagliaio ha una capienza che può arrivare a 385 litri, che diventano fino a 1.256 con i sedili posteriori abbattuti.

Numeri perfettamente in linea con il segmento, ma con un buon compromesso tra compattezza urbana e abitabilità reale.



Fiat 600 motore

Fiat 600: i motori (ibrida o elettrica?)

La gamma motori della Fiat 600 è composta da tre unità:

– un 1.2 turbo tre cilindri mild hybrid benzina da 110 CV

– un 1.2 turbo tre cilindri mild hybrid benzina da 145 CV

– un motore elettrico da 156 CV

La scelta qui è meno banale di quanto sembri. L’elettrico è quello che dà senso al progetto, ma solo se si ha accesso facile alla ricarica. L’ibrido invece è la soluzione più versatile (e meno costosa).



Fiat 600 interni

Fiat 600: tecnologia e aiuti alla guida

Tutte le Fiat 600 hanno la frenata automatica con riconoscimento pedone. Altri accessori come il cruise control adattativo, il monitoraggio dell’angolo cieco e il riconoscimento dei segnali stradali si trovano solo sulle più lussuose La Prima e Milano Cortina 2026. Per quanto riguarda la tecnologia tutte hanno un cruscotto digitale da 7” e un touchscreen centrale da 10”. Buona la base tecnologica, ma per avere un vero pacchetto ADAS completo bisogna salire di prezzo.



Fiat 600 sedili anteriori

Fiat 600: prezzi e rivali (il vero confronto)

È qui che la Fiat 600 si gioca tutto: il prezzo la posiziona esattamente contro i modelli più forti del segmento.

Tra i principali rivali troviamo:

Jeep Avenger

Ford Puma

Peugeot 2008

Opel Mokka

Kia Stonic

La più vicina resta la Jeep Avenger, con cui condivide piattaforma e filosofia, mentre Ford Puma e Peugeot 2008 puntano su una guida più dinamica e su un’immagine più consolidata.

I prezzi della Fiat 600 partono da circa 25.850 euro per la versione ibrida base e arrivano fino a oltre 36.000 euro per l’elettrica più accessoriata.

Una forbice ampia, che rende fondamentale scegliere bene allestimento e motorizzazione per non uscire dal suo posizionamento ideale.