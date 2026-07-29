Scottature solari: cosa fare subito quando la pelle si infiamma

L’estate cambia il ritmo delle giornate. Si sta più tempo fuori, tra mare, città e gite improvvisate, e il sole finisce quasi per diventare un elemento scontato del panorama. Il problema è che la pelle, invece, se ne accorge eccome. E spesso lo segnala solo a fine giornata, quando il rossore compare e anche una semplice maglietta inizia a dare fastidio. Le scottature solari sono una reazione della pelle ai raggi ultravioletti che significa una cosa soltanto: le cellule hanno subito un danno e hanno messo in atto un processo di riparazione. Che ha delle conseguenze, come ricorda una delle principali organizzazioni sanitarie, la World Health Organization: l’esposizione prolungata e senza riparazione favorisce l’invecchiamento precoce della pelle e fa aumentare il rischio di tumori cutanei.

Cosa fare quando compaiono le scottature solari

Quando arriva la scottatura, la prima cosa da fare è molto semplice: togliersi dal sole. Continuare a esporsi peggiora solo la situazione. La pelle va portata in un ambiente fresco e lasciata “raffreddare” con calma. Una doccia tiepida può aiutare, così come impacchi umidi applicati senza strofinare. Il ghiaccio, invece, è meglio evitarlo: lo shock termico può irritare ancora di più una superficie già stressata. Nelle ore successive la parola chiave diventa idratazione. Lapelle scottata perde facilmente acqua e può diventare tesa e calda e anche dolorante. La soluzione immeditata in questi casi è applicare creme lenitive spesso con aloe vera o pantenolo, che possono dare sollievo e aiutare la rigenerazione. Anche bere di più aiuta davvero, perché il corpo tende a disidratarsi più facilmente dopo una lunga esposizione al sole. In questi giorni, inoltre, la pelle va lasciata "a riposo". Se si inizia a spellare, è meglio non forzare il processo, perché staccare la cute o rompere eventuali vesciche può solo aumentare il rischio di infezioni e rallentare la guarigione. Anche i prodotti troppo aggressivi o esfolianti sono da evitare: la cute ha bisogno di semplicità, non di trattamenti intensi.

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No ai rimedi fai da te, sì alla prevenzione

Restano molto diffusi alcuni rimedi “fai da te” che in realtà non aiutano. Burro, oli alimentari o sostanze simili non hanno effetti benefici reali e possono peggiorare l’irritazione. Se la scottatura è estesa, molto dolorosa o accompagnata da sintomi come febbre o nausea, è meglio chiedere un parere medico. La parte più importante, però, resta sempre la prevenzione. Proteggere la pelle prima di esporsi fa una differenza enorme nel lungo periodo. Una crema solare adatta, applicata prima di uscire e riapplicata durante la giornata, è uno dei gesti più efficaci. Così come evitare le ore centrali, quando il sole è più forte e i raggi UV più intensi. Infine, anche il modo in cui ci si espone conta. Cappelli, occhiali da sole e vestiti leggeri ma coprenti aiutano a ridurre il contatto diretto con il sole. E una cosa spesso sottovalutata è l’acqua: bere regolarmente durante la giornata aiuta il corpo a gestire meglio il caldo e a mantenere la pelle più resistente.

Scottature solari: i prodotti consigliati per calmare la pelle

Il trattamento che sublima l’abbronzatura

Crema corpo doposole oligo-termale idratante e lenitiva, Biotherm Crème Nacrée Oligo-Thermal Sparkle Cream è formulata con Plankton Termale, oligo minerali e vitamine B5 ed E per aiutare a nutrire e idratare la pelle dopo l’esposizione solare. La sua texture avvolgente dona comfort immediato e contribuisce a rendere l’abbronzatura più intensa, lasciando la pelle morbida, levigata e dall’aspetto radioso.

Il gesto doposole che dona sollievo e idratazione

ISDIN After Sun Spray calma, rinfresca e lenisce intensamente la pelle dopo l’esposizione solare, aiutando a ripristinarne la morbidezza naturale. La sua formula idrata in profondità e dona una piacevole sensazione di freschezza e comfort, contrastando la secchezza cutanea. Arricchito con vitamina E, offre inoltre un’azione antiossidante che aiuta a proteggere la pelle dagli effetti dello stress ossidativo.

Il fluido per una pelle nutrita e rigenerata

Emulsione fluida dalla texture leggera, Rilastil Sun System Latte Doposole idrata e rigenera la pelle dopo lo stress ossidativo causato dai raggi UV. La sua formula aiuta a lenire e nutrire, donando una piacevole sensazione di morbidezza. Grazie alla sua azione protettiva, contribuisce inoltre a preservare l’abbronzatura. Ideale dopo l’esposizione solare, aiuta a restituire alla pelle un aspetto levigato e uniforme.

La formula che restituisce elasticità alla pelle

Carovit Crema Doposole idrata la pelle fino a otto ore, aiutando a prevenire la disidratazione e a mantenerla elastica e morbida. Arricchita con burro di karité, contribuisce a nutrire e rinforzare la barriera cutanea, favorendo il benessere della pelle anche in caso di sensibilità. La sua texture piacevole dona una sensazione di comfort immediato e lascia la pelle levigata e luminosa.

Il sollievo immediato per una pelle morbida e riequilibrata

A base di acido ialuronico 0,2%, ialuset® Sun IBSA idrata intensamente la pelle e aiuta a ridurre i sintomi dell’irritazione cutanea, favorendo il ripristino del corretto equilibrio idrolipidico. La sua formula dona sollievo rapido dalla sensazione di bruciore e contribuisce a calmare la cute dopo l’esposizione al sole. Arricchita con attivi ad azione idratante e lenitiva, favorisce una sensazione di comfort prolungato e un aspetto più uniforme e sano.