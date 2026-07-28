Se in casa hai una di queste lampade, hai una casa di design

Volete sapere qual è un test infallibile per capire se una casa è una casa di design? Non guardate il divano, non guardate la libreria. Guardate le lampade. La luce dei faretti non ha mai reso interessante nessuno. Illumina tutto allo stesso modo, il tavolo, il divano, le persone, con quella uniformità corretta che per vent'anni è stata sinonimo di casa moderna e che oggi tradisce soprattutto una cosa: l'assenza di idee.

Le case "giuste", infatti, hanno smesso di illuminare dal soffitto. Hanno una lampada. Una, non dieci. E quella lampada di solito ha un nome, un cognome e più anni di chi la possiede: l'Arco ne ha sessantaquattro, l'Atollo quasi cinquanta, le lanterne di Noguchi settantacinque. È il paradosso su cui gira l'interior di questi anni: gli oggetti più desiderati del momento non sono mai stati nuovi. Sono l'anti-moda diventata moda. E funzionano come le scarpe giuste o l'orologio giusto. Non devi spiegarli, chi sa vedere li vede da solo.

Arco - Flos, 1962 (Achille e Pier Giacomo Castiglioni)

Courtesy Flos

Achille e Pier Giacomo Castiglioni guardano un lampione stradale e lo portano in salotto: un arco d'acciaio che parte da un blocco di marmo di Carrara e arriva sopra il tavolo, senza toccare il soffitto. È l'icona per eccellenza, al punto da rasentare il cliché. E va bene così. Nella base c'è un foro passante: serve a infilarci un manico di scopa per sollevarla in due. L'ironia dei Castiglioni stava anche in questo. Compasso d'Oro alla carriera nel 2018, è nelle collezioni dei più importanti musei di design del mondo, dalla Triennale al MoMA.

Atollo - Oluce, 1977 (Vico Magistretti)

Courtesy Oluce

Un cilindro, un cono, una semisfera. Vico Magistretti smonta l'abat-jour e la ricostruisce con tre forme pure, vince il Compasso d'Oro nel 1979 e consegna al design italiano la sua lampada da tavolo definitiva. "Amo fare cose essenziali che sembrino niente", diceva. L'Atollo sembra niente. Poi la spegni e la stanza si svuota. Non a caso è, molto probabilmente, la lampada da tavolo più "instagrammata" nei salotti borghesi-colti.

Pipistrello - Martinelli Luce, 1965 (Gae Aulenti)

Courtesy Martinelli Luce

Gae Aulenti la disegna per i negozi Olivetti di Parigi e Buenos Aires: base telescopica in acciaio e il caratteristico diffusore in metacrilato opalino che ricorda ali spiegate di un pipistrello. Sta in equilibrio tra Liberty e razionalismo anni '60, ed è una delle prime lampade hi-tech del design italiano. Nel 2026 Martinelli Luce ne ha presentato un'edizione speciale per i quarant'anni del Musée d'Orsay, con un colore ripreso dagli interni del museo. Il museo lo aveva firmato lei. Il cerchio si chiude.

Tizio - Artemide, 1972 (Richard Sapper)

Courtesy Artemide

La lampada del potere per eccellenza. Per due decenni, a partire dagli anni '80, è stata lo status symbol di dirigenti, architetti e creativi di tutto il mondo. Di chi ama il design e vuole mostrarlo, insomma. Nera, tesa, orientabile con un dito grazie a un sistema di contrappesi senza viti né molle. Richard Sapper l'ha resa una delle lampade più vendute di tutti i tempi. E oggi torna sulle scrivanie di chi lavora da casa e vuole che si veda (ma solo da chi sa vedere).

Tolomeo - Artemide, 1987 (Michele De Lucchi e Giancarlo Fassina)

Courtesy Artemide

Michele De Lucchi e Giancarlo Fassina firmano la lampada di design più venduta al mondo, copiata infinite volte e mai eguagliata. Compasso d'Oro nel 1989. Il meccanismo è tutto a vista: bracci in alluminio tenuti in equilibrio da cavi e molle in tensione, senza viti visibili, un'ingegneria che si regola con due dita e resta dove la metti. Ed è un sistema, più che una lampada: da tavolo, da terra, a parete, a sospensione, in decine di misure e finiture. Per questo è ovunque, su ogni scrivania di studio di architettura, in ogni redazione, in metà degli uffici del mondo, al punto da sembrare quasi anti-status. Però la riconoscono tutti, non devi spiegarla a nessuno.

PH Artichoke - Louis Poulsen, 1958 (Poul Henningsen)

Courtesy Louis Poulsen

Poul Henningsen la progetta per un ristorante di Copenaghen con un'ossessione: eliminare a tutti i costi l'abbagliamento luminoso. E, spoiler (ma neanche tanto), missione compiuta. La lampada è stata realizzata utilizzando settantadue foglie metalliche disposte a raggiera che riflettono la luce senza mai mostrare la lampadina. Costa quanto un'utilitaria usata. Chi ne ha una sopra il tavolo da pranzo non ha bisogno di dire altro, e infatti non lo dice.

Akari - Isamu Noguchi, dal 1951

Courtesy Vitra

L'unica icona democratica della lista. Noguchi le disegna quando il sindaco di Gifu gli chiede di salvare le lanterne tradizionali di carta washi, rese obsolete dall'elettricità. Lui le chiama "sculture di luce" e paragona il loro chiarore al sole filtrato dalla carta degli shoji. Oggi sono tra le lampade più fotografate degli interni contemporanei, dai loft di Brooklyn alle case giapponesi minimali. L'originale, con carta fatta a mano e canne di bambù, parte da circa 200 dollari fino a superare i duemila dollari. E il fatto che esistano cloni Ikea da pochi euro è parte integrante della sua storia. E del suo successo planetario.

Panthella - Louis Poulsen, 1971 (Verner Panton)

Courtesy Louis Poulsen

Quando progettò la Panthella, Verner Panton voleva una luce organica e totalmente anti-abbagliamento: stelo e paralume a tromba funzionano entrambi da riflettori. Ma è la versione Portable del 2021, quella lanciata per i 50 anni della collezione, da sedici centimetri di diametro e batteria ricaricabile, ad averla trasformata nella lampada-feticcio dei tavoli dei ristoranti giusti e delle mensole di Instagram. Si porta in giardino come un bicchiere di vino.

Bellhop - Flos, 2017 (Barber & Osgerby)

Courtesy Flos

Tra le più "recenti" di questa lista. Debutta al Salone del Mobile 2017, concepita da Edward Barber e Jay Osgerby come lampada da tavolo per il nuovo London Design Museum. Il nome viene dal facchino d'albergo col cappello, la vocazione da un'immagine più antica: i due la descrivono come una candela dei giorni nostri, una pozza di luce che si porta ovunque. È lei ad aver aperto la stagione delle ricaricabili di design (la Panthella senza filo arriverà solo quattro anni dopo) liberando la lampada dalla presa di corrente. Dopo la Bellhop, il posto della luce in casa lo decidi tu, sera per sera.

Nesso - Artemide, 1965 (Giancarlo Mattioli)

Courtesy Artemide

Il fungo originale. Giancarlo Mattioli lo disegna nel 1965 vincendo un concorso indetto da Artemide con Domus, e ne fa un manifesto della plastica come materia nobile: termoplastico stampato a iniezione, allora una rivoluzione produttiva, per una forma unica ispirata alle meduse, dove base e diffusore sono lo stesso gesto. Accesa emana un bagliore colorato che è già metà dell'arredamento; nel 1967 arriva la sorella minore, la Nessino, per i tavoli e i comodini di case più piccole. Oggi è nella collezione permanente del MoMA e al centro del revival delle mushroom lamp, insieme alle cugine vintage in vetro di Murano anni Settanta che affollano Chairish ed Etsy. Arancione, possibilmente.

Callimaco - Artemide, 1981 (Ettore Sottsass)

Courtesy Artemide

Per chi trova il minimalismo un conformismo. Ettore Sottsass la disegna l'anno in cui fonda Memphis, il collettivo milanese che ha dichiarato guerra al buon gusto modernista a colpi di colori accesi e laminati plastici. E allora ecco un totem verticale di geometrie colorate, più provocazione che lampada, un rifiuto dichiarato del funzionalismo. Illuminare è quasi secondario. Oggi i pezzi sono rari e contesi dai collezionisti, che è la definizione più onesta di oggetto del desiderio.