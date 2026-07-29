Come vestirsi per un matrimonio estivo: la guida definitiva di ICON 

I matrimoni in estate sono insieme croce e delizia per ogni invitato. Le alte temperature non consentono di indossare i look tipicamente eleganti senza accaldarsi, eppure una cosa è certa: mai essere casual a una ricorrenza del genere, non esistono scuse che tengano. Esistono però delle regole di stile e dei segreti da mettere in pratica per assicurarsi eleganza e comodità. Così abbiamo deciso di mettere ordine: cosa indossare, cosa evitare, come vestirsi da invitato, che le nozze siano in spiaggia o in una masseria in Puglia.

La formula smart elegant funziona sempre

Per l'invitato, la formula che non tradisce mai resta la stessa da qualche stagione: blazer in lino o cotone, pantalone coordinato in chino o gabardine, camicia, scarpe in pelle. Un abito completo va bene per le cerimonie più formali, meglio se in una lana leggera, tipo Super 110s, che regge le ore senza pesare. Sembra superfluo ricordarlo (ma vi assicuriamo che non lo è), evitiamo assolutamente i jeans e le t-shirt almeno in queste occasioni.

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I colori 2026 per l'invitato si allontanano dal solito blu scuro: verde salvia, cammello, tortora, marrone, grigio perla guadagnano terreno, mentre bianco pieno e nero totale restano da evitare, con la solita eccezione del nero per lo smoking serale (ma meglio evitare per non confondersi con lo sposo). Il lino domina i tessuti, seguito dai blend lana-seta per chi cerca un tessuto che assorbe la luce senza mai risultare lucido.

Sulle scarpe, la gerarchia resta chiara: Oxford o Derby in pelle per il formale, mocassino per il semi-formale, scarpe in camoscio o modelli minimal per i matrimoni casual o in spiaggia. I sandali ancora banditi. Mentre la sneaker, un tempo anche lei bandita da ogni cerimonia, oggi trova spazio nei matrimoni più informali, ma resta un azzardo da riservare solo a dress code esplicitamente rilassati. Su occhiali da sole e fazzoletto da taschino, la regola è una: devono completare il look, non distrarre da esso. Mentre una cravatta con micro-fantasia è altamente consigliata per ravvivare l'outfit con originalità.

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Una regola vale più di tutte le altre: se l'invito specifica un dress code, si rispetta. In assenza di indicazioni, la formula che non tradisce mai è quella dello smart elegant, per lei come per lui.

Il tocco del fashionista: quando e come osare

Ma per i più coraggiosi, i veri fashionisti che vogliono distinguersi mantenendo personalità e gusto senza sconfinare nel fuori luogo, c'è spazio per una sperimentazione più audace. In questo caso, si può tranquillamente abbandonare la giacca per puntare tutto su una camicia unica nel suo genere: un modello "gioiello", magari con dettagli preziosi applicati al colletto o ai polsini, oppure con tagli particolari che scolpiscono la silhouette, come le camicie oversize o quelle dalla vestibilità asimmetrica.

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Anche il pantalone si presta a torsioni contemporanee: un pantalone sartoriale extra large, fluido e cadenzato, "urlerà" moda senza risultare fuori luogo, specialmente se abbinato a una calzatura minimal o a un mocassino. E chi pensa che il gessato doppio petto sia una reliquia d'altri tempi si sbaglia di grosso: altamente consigliato in versione morbida, dal taglio moderno e dalle spalle rilassate, dimostrerà a tutti come un grande classico possa essere reinterpretato con occhio contemporaneo. Vedrete: con queste scelte, sarete voi a far cambiare idea a tutti gli altri invitati.

Attenzione al dress code e alla location del matrimonio

L'estate italiana è piena di matrimoni fuori porta - masserie in Puglia, ville sulla Costiera, spiagge in Sicilia - e la sabbia impone le sue leggi. In questi casi, la giacca diventa facoltativa e il completo lascia spazio a un lino più leggero, spesso senza cravatta. Le scarpe seguono la stessa logica del terreno: mocassini o scarpe minimal al posto della classica stringata, mai infradito - a meno che il dress code non chieda esplicitamente il massimo della libertà.