L’inverno mette alla prova la pelle degli uomini: ecco la routine che funziona

Quando le temperature precipitano, la pelle lancia l’SOS. In particolare quella del viso che è la più esposta e quindi quella che ha bisogno di più “coccole”. Il freddo la metta a dura prova abbattendo l’idratazione naturale, rallentando il turnover cellulare e lasciando venir fuori ruvidità e arrossamenti. Ma a tutto c’è rimedio. Con qualche accortezza e una routine mirata, la pelle del viso può apparire tonica e luminosa anche quando la colonnina di mercurio scende sotto lo zero.

Perché il freddo “morde” la pelle maschile

Più spessa e ricca di collagene, la pelle dell’uomo può sembrare naturalmente resiliente, e lo è fino a un certo punto. Ovvero fino a quando non arriva dicembre. Durante la stagione invernale, infatti, le ghiandole sebacee tendono a lavorare al minimo, rallenta la microcircolazione e lo strato idrolipidico che protegge l’epidermide spesso risulta compromesso. Il risultato si manifesta come una sensazione di tensione, zone screpolate e colorito grigiastro, peggiorato dall’aria secca degli ambienti riscaldati. E, allora, cosa fare?

Credit ph: Pexels.com

La routine skincare invernale ideale nei mesi gelidi

La prima regola, semplice ma decisiva, è evitare detergenti troppo aggressivi. Meglio optare per un gel cremoso, capace di eliminare impurità e inquinamento senza privare la pelle di ciò che la mantiene elastica. Come ricorda spesso chi lavora nel settore, la pelle non va purificata, va rispettata, e questo principio diventa ancora più vero quando il termometro scende.

Subito dopo la detersione entra in gioco il momento dell’idratazione profonda. I sieri a base di acido ialuronico e ceramidi sono alleati formidabili per trattenere l’umidità negli strati cutanei. Si assorbono rapidamente e preparano il viso a ricevere i trattamenti successivi, che nei mesi freddi devono essere più corposi e avvolgenti.

E poi c’è il capitolo protezione solare che molti trascurano, convinti che il sole sia un problema estivo. Ma la scienza è chiara: i raggi UV persistono anche nei mesi più bui, e la pelle già indebolita dal freddo li assorbe in modo più diretto. Applicare un filtro SPF ogni mattina diventa necessario perché costituisce una sorta di scudo invisibile che mantiene la pelle giovane e uniforme.

Le strategie più intelligenti per la skincare invernale

Non esiste una formula universale, ma alcune strategie si rivelano particolarmente efficaci quando il clima è ostile. Bere più acqua di quanto si creda necessario, concedersi qualche minuto di vapore sotto la doccia prima di applicare la crema, evitare rasature troppo frequenti. L’obiettivo non è trasformare la skincare in un rito complicato, ma creare una routine semplice ed efficace, pensata per chi che non vuole rinunciare alla cura di sé senza farne un’ossessione.

Skincare invernale: i prodotti consigliati

Minima Beauty Crema viso riequilibrante

Grazie alla presenza di olio di jojoba, seboregolatore naturale, aiuta a normalizzare la produzione di sebo. L’olio di ribes nero presente contrasta le infiammazioni e lenisce la pelle, mentre sesamo e burro di karitè nutrono e proteggono grazie all’elevato contenuto di vitamine A ed E e fotosterili.





CeraVe Hydrating Cleanser

Questa emulsione detergente delicata è pensata per pelli da normali a secche: rimuove sporco e impurità senza aggredire lo strato protettivo dell’epidermide. Contiene acido ialuronico, che aiuta a trattenere l’idratazione, e ceramidi essenziali che promuovono il mantenimento della barriera cutanea.





The Ordinary Hyaluronic Acid 2% e B5

Questo siero idratante combina più forme di acido ialuronico per raggiungere diversi livelli della pelle e garantire un’idratazione profonda e duratura. Allo stesso tempo, la provitamina B5 (pantenolo) favorisce la rigenerazione della barriera cutanea, migliorando la capacità della pelle di trattenere l’acqua.





Avène Cicalfate Trattamento Ristrutturante Protettivo

Questo trattamento ricco e lenitivo è ideale per la pelle irritata, fragilizzata o soggetta a microlesioni dovute al freddo invernale. La formula favorisce la rigenerazione epidermica e calma rossori e sensazioni di disagio. È particolarmente utile nelle fasi di ripristino della barriera cutanea.





La Roche‑Posay Anthelios UVMune 400 Fluido Invisibile SPF50

Un fluido solare ad alta protezione perfetto anche in inverno: offre difesa a largo spettro contro i raggi UVA (inclusi quelli “ultra-lunghi”), UVB e stress ossidativo causato dall’inquinamento e dai raggi infrarossi. La texture è ultraleggera, senza profumo, e non lascia residui bianchi.





Clinique for Men Maximum Hydrator

Questo gel-crema combina acido ialuronico e ingredienti idratanti mirati per una pelle visibilmente più morbida e rimpolpata. È ideale per chi desidera un boost di idratazione immediato senza rinunciare a una texture leggera e rapida da assorbire.





L’Occitane Cade Shaving Gel

Arricchito con olio essenziale di Legno di Ginepro rosso, si trasforma in una ricca schiuma che liscia i peli della barba, fornendo una rasatura profonda e gradevole. La sua formula, appositamente studiata per proteggere la pelle dal rasoio, riduce la sensazione di pelle che tira e di irritazione.