Sport invernali estremi: 4 alternative adrenaliniche a sci e snowboard
Dimentica lo sci tradizionale: dalla velocità del Speed Riding alla magia del Yooner, ecco i nuovi trend (fuori dal comune) da provare nella stagione invernale
Sci e snowboard non sono più l’unica risposta all’inverno. Sempre più appassionati cercano esperienze diverse, più fisiche, più adrenaliniche, meno convenzionali. Gli sport invernali estremi stanno emergendo come vere alternative sulla neve, capaci di trasformare la montagna in uno spazio di esplorazione e libertà. Ecco quattro discipline fuori dal comune da scoprire questa stagione.
Un’alternativa dinamica a snowboard e sci, ideale per chi ama il controllo e gli spazi aperti. Il Snowkiting combina gli elementi dello snowboard con la potenza del vento, grazie a un aquilone che ti traina sulla neve. Puoi sperimentare la sensazione di essere guidato dal vento su vasti spazi aperti, trasformando la tua sessione invernale in un’avventura unica. La pratica richiede una buona padronanza dello snowboard e la capacità di gestire l’aquilone in modo sicuro. Ricorda di iniziare con venti leggeri per evitare situazioni difficili da gestire.
Dove
Le ampie distese innevate della Norvegia e della Svezia sono perfette per il Snowkiting. Alcune località statunitensi, come il Lago Tahoe in California e il Minnesota, offrono anche spazi aperti ideali per questa attività.
3. Ice Cross Downhill: velocità estrema su piste ghiacciate
È tra gli sport invernali più adrenalinici, con competizioni urbane e tracciati artificiali. Se sei un appassionato di sport ad alta velocità, l’Ice Cross Downhill è l’ideale per te. Questo sport combina la velocità del downhill con l’emozione di una pista di ghiaccio. Gli atleti competono su piste ripide e curve serrate, affrontando ostacoli e salti. La pratica richiede un buon controllo sugli sci e una resistenza fisica notevole. Trova eventi locali o corsi per iniziare a percorrere le piste con stile e velocità.
Dove
Le competizioni di Ice Cross Downhill sono organizzate in molte città europee, tra cui Praga, Monaco e Helsinki. Alcuni resort in Canada, come Whistler Blackcomb, ospitano anche eventi di Ice Cross Downhill.
4. Skijoring: lo sci trainato tra tradizione e velocità
Uno sport invernale alternativo che unisce resistenza, coordinazione e istinto. Lo skijoring è uno sport invernale che ha le sue radici nelle tradizioni nordiche. La parola “skijoring” deriva dal norvegese antico e significa letteralmente “sci trainato”. Questo sport coinvolge uno sciatore, attaccato a un cane o a un cavallo, che lo traina attraverso un percorso innevato. La velocità, la coordinazione e la comunicazione tra lo sciatore e l’animale creano un’esperienza unica e avvincente. La sicurezza è fondamentale, quindi indossa sempre l’attrezzatura protettiva e partecipa solo a eventi organizzati.
Dove
Lo Skijoring trova spazio nelle regioni nordiche, come la Scandinavia, ma è anche praticato negli Stati Uniti, specialmente in luoghi come il Colorado e l’Alaska. Gli eventi di Skijoring possono essere organizzati durante le festività invernali in molte località rurali.