Sport invernali estremi: 4 alternative adrenaliniche a sci e snowboard

È uno degli sport invernali estremi più spettacolari, riservato a chi ha già una solida esperienza sulla neve. Il Speed Riding è l’emozionante connubio tra sci e parapendio. Equipaggiato con uno speciale parapendio ad ala piccola, puoi scivolare giù per le piste sciistiche e prendere il volo quando lo desideri. La sensazione di planare sopra la neve è unica, ma richiede abilità sia nello sciare che nel gestire il parapendio. Prima di lanciarti in questa avventura, è fondamentale frequentare corsi specifici per acquisire competenze di volo e sicurezza.

Dove

Il Speed Riding è praticato in molte località montane famose, come Chamonix in Francia, Verbier in Svizzera e Jackson Hole negli Stati Uniti. Queste destinazioni offrono corsi dedicati e piste appositamente progettate per questa disciplina.

2. Snowkiting: farsi trainare dal vento sulla neve