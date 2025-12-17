Calcio, Supercoppa italiana 2025: quando si gioca, dove vederla, le partite

L’avvicinamento al Natale sarà caldo per il calcio tricolore. Quattro squadre, le migliori della scorsa stagione, voleranno in Arabia Saudita per contendersi la Supercoppa italiana 2025. Napoli, Bologna, Milan e Inter pronte a sfidarsi per un trofeo. Nella scorsa edizione furono i rossoneri ad avere la meglio, con un inaspettato colpo di reni, nell’unico sussulto di un’annata incolore. Chi avrà più fame di successi e conferme?

Ecco quando si gioca, dove vedere le partite, l’albo d’oro.

Photo by Image Photo Agency/Getty Images Rafael Leao del Milan al Meazza contro la Lazio, 29 novembre 2025

Le squadre che disputano la Supercoppa italiana

La Supercoppa italiana è alla 38^ edizione. Tradizionalmente la competizione era soltanto un affare a due: si disputava tra la squadra vincitrice del campionato di Serie A e la detentrice della Coppa Italia. Dal 2024, invece, nella frenesia di aggiungere sempre più partite (e introiti), c’è un nuovo format a quattro squadre. Tre le partite in programma: due semifinali in gara unica e la finale.

Nella cosiddetta final four si affronteranno il Napoli, vincitore dello scudetto 2024-2025, il Bologna trionfante nella Coppa Italia 2024-2025, l’Inter seconda classificata nello stesso campionato, il Milan finalista perdente della Coppa Italia.

Dove si gioca la Supercoppa italiana 2025

Come nelle due precedenti edizioni, la Supercoppa si svolgerà a Riad, all’Al-Awwal Park. È la sesta volta che la competizione si svolge in territorio saudita.

Si gioca dal 18 al 22 dicembre in quello che è l’impianto di casa dell’Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. Proprio poche settimane fa lo stadio dell’Università Re Sa’ud ha visto l’ennesima prodezza del fuoriclasse portoghese, in gol in una rovesciata spettacolare contro l’Al-Khaleej a 40 anni scoccati.

Photo by Ivan Romano/Getty Images Scott McTominay esulta dopo il gol contro il Qarabag FK allo Stadio Maradona il 25 novembre 2025

Le prime a scendere in campo, giovedì 18 dicembre, saranno Napoli e Milan, le squadre che stanno contendendosi la vetta del campionato in corso. I partenopei sono forti dello scudetto cucito sul petto e della grinta del loro allenatore Conte. I lombardi sono concreti e solidi, rianimati dalla cura del grande stratega Allegri.

L’indomani, venerdì 19 dicembre, si sfideranno il Bologna di Italiano, che ad aprile conquistò una storica Coppa Italia, a 51 anni dalla precedente, e l’Inter di Chivu, novizio della Serie A, con appena dieci mesi di panchine.

La finalissima è in programma per lunedì 22 dicembre.

Le partite si giocano tutte alle ore 20 italiane (ovvero le 22 in Arabia). Non sono previsi i tempi supplementari: in caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari si tireranno subito i calci di rigore.

• giovedì 18 dicembre 2025, ore 20 (22 ora locale): Napoli – Milan

• venerdì 19 dicembre 2025, ore 20 (22 ora locale): Bologna – Inter

• lunedì 22 dicembre 2025, ore 20 (22 ora locale): finale tra le due vincenti delle semifinali

Dove vedere la final four in tv

Le tre partite della Supercoppa italiana 2025 saranno visibili in tv gratis e in chiaro sui canali Mediaset, che detiene i diritti del torneo.

In streaming si potranno vedere sempre gratuitamente sia sul sito di Sportmediaset che su Mediaset Play.

Photo by Image Photo Agency/Getty Images Santiago Castro del Bologna celebra il gol contro il Milan al Dall’Ara, 27 febbraio 2025

L’albo d’oro della Supercoppa italiana

È la Juventus, questa volta assente dalla sfida a quattro, la squadra regina della Supercoppa italiana, con ben nove trofei vinti.

Sia Milan che Inter possono però eguagliare il primato bianconero, visto che sono al secondo posto dell’albo d’oro, entrambe con otto titoli. Solo due successi invece per il Napoli, nessuno per il Bologna che è alla prima partecipazione.

Il palmarès è completato da Lazio (5 vittorie), Roma (2), Sampdoria (1), Parma (1) e Fiorentina (1).

Una curiosità? Tra i quattro allenatori pronti a urlar indicazioni a bordo campo a Riad, è Massimiliano Allegri il più vincente in Supercoppa: ne ha già conquistate tre, due con la Juventus (nel 2015 e 2018), una proprio con il Milan (nel 2011), nella sua precedente avventura sotto la Madonnina.

Conte invece ne ha vinte due in carriera, anche lui da mister juventino (nel 2012, proprio contro il Napoli, e nel 2013).