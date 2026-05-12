Profumi uomo: le tendenze che segneranno l’estate 2026

La primavera estate 2026 segna una svolta nella profumeria maschile: le fragranze diventano più leggere, eleganti e contemporanee, lasciando da parte le composizioni eccessivamente intense e gourmand come le abbiamo viste nelle scorse stagioni. La tendenza dominante è quella di profumi freschi ma strutturati. Tornano protagonisti gli agrumi, dal bergamotto al cedro, arricchiti però da sfumature aromatiche e minerali che ne amplificano profondità e durata. Accanto a loro si affermano le nuove note marine, più sofisticate rispetto al passato: non semplici accordi acquatici, ma evocazioni di salsedine, legni bagnati e coste assolate. Anche i legni si alleggeriscono: sandalo e cedro mantengono eleganza e carattere, ma in versioni più trasparenti e adatte alle alte temperature. Come sempre, però, le nuove proposte profumi maschili primavera estate 2026 riescono ad accontentare davvero tutte le esigenze. Ecco le migliori che abbiamo selezionato per voi.

Profumi maschili primavera estate 2026: Wild Vetiver Creed

La nuova proposta Creed che incarna l’eleganza selvaggia di un garden party inglese nella natura incontaminata. La fragranza rappresenta un omaggio al vetiver che la Maison utilizza da generazioni nelle sue creazioni olfattive dando vita a un’armonia floreale e legnosa tra bacche di Timur, rosa centifoglia e vetiver.







Trussardi Primo Notte Blu

La fragranza omaggia la grande tradizione della profumeria italiana con un bouquet raffinato e vibrante, dove note aromatiche, acquatiche e legnose si fondono in un equilibrio dinamico e magnetico. È il richiamo dell’oceano, la promessa della notte: un invito a scoprire la profondità del mistero maschile, tra forza, eleganza e libertà.





Menthe & Mandarine di L’Atelier 100BON

Pensata come un rituale per riconnettersi alla natura, apre con un’onda di menta piperita e mandarino giallo, un incontro tra una fredda energia decisa e una luminosità succosa e solare. Questo accordo dinamico si evolve con eleganza verso un fondo solido e contemporaneo, dove il legno di cedro, i muschi e l’ambra donano persistenza e una scia impeccabile.





Rito Love Supreme Extrait de Parfum

La nuova fragranza nata dalla collaborazione con Zhor Parfums apre con un mix di litchi, lampone e ciliegia rivelando quel suo lato carnale e vibrante che fa girare la testa. Seguono accordo champagne, rosa marocchina e mandorla amara e, in chiusura, note di fondo di ambra, vaniglia bourbon, miele e cuoio che scaldano la pelle.





Profumi maschili primavera estate 2026: Penhaligon’s Bold Blend

Bold Blend entra nella collezione Potions&Remedies come una pozione pensata per rompere gli schemi e mettere alla prova la propria comfort zone. Una fragranza intensa e magnetica, creata per risvegliare i sensi e trasformare ogni limite in una nuova possibilità. Un invito a lasciarsi guidare dall’istinto, superare i confini e vivere ogni emozione con coraggio.





Montblanc Legend Elixir

Con questo profumo, la Maison firma il quinto capitolo della sua iconica saga olfattiva. Questa fragranza profonda e sensuale, racchiusa in un design argentato dal carattere contemporaneo, celebra forza e consapevolezza. A incarnarne lo spirito è Zinédine Zidane, nuovo volto della linea: simbolo di carisma, eleganza e di una leggenda che continua a vivere.





Profumi maschili primavera estate 2026: Lacoste Original Aqua

Questo profumo cattura l’energia del mediterraneo e l’eleganza della riviera francese. Creato dal naso Marie Salamagne, il jus si apre con la vivacità aromatica della salvia sclarea e del pepe rosa, per poi evolvere in un cuore acquatico e minerale arricchito da accordo caviale e dal cipresso. Sul fondo, ambra e vetiver lasciano una scia intensa, legnosa e magnetica.





GUESS ICONIC BLUE

Ispirato all’adrenalina di una corsa in motoscafo lungo le coste italiane, questo fougère legnoso fresco e vibrante contiene note agrumate di bergamotto e limone italiano che incontrano un accordo di sale mediterraneo, mentre lavanda, pepe nero e geranio aggiungono profondità ed eleganza. Sul fondo, cedro, vetiver e tonka lasciano una scia calda e magnetica.





Vetivera Signature Collection di Le Couvent

Porta la firma inconfondibile di Jean-Claude Ellena che ha reinterpretato il vetiver liberandolo dai classici cliché di genere. L’apertura è affidata alla luminosità del bergamotto italiano, che introduce un cuore vibrante dove il vetiver di Haiti si intreccia alla freschezza piccante del pepe nero del Madagascar adagiandosi su una base solida di legno di cedro americano.





FOR THEM 1

L’apertura è un’esplosione di Yuzu, un’onda agrumata che risveglia i sensi con la sua acidità luminosa. Questa sferzata iniziale si ritira per svelare un cuore profondo e dinamico, dove la schiuma salata accarezza la pelle come una brezza marina. Le note salate dominano il finale, offrendo una scia minerale, pulita e setosa che evoca la libertà dei grandi spazi aperti.





Cravache de Robert Piguet Paris

Ha una apertura che è una sferzata di energia: la freschezza esperidata del bergamotto e del mandarino si intrecciano alla salvia sclarea. Questo inizio evolve in un cuore sofisticato, dove la lavanda incontra le spezie calde. Il fondo di patchouli e vetiver dona una scia legnosa e terrosa, mentre una nota del cuoio sigilla il profumo con una morbidezza virile e persistente.