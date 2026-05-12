Le 10 spiagge più belle d’Europa che sembrano ai Caraibi

Se il sogno è un mare color smeraldo che sfuma in un cielo senza nuvole, la sensazione di una sabbia impalpabile sotto i piedi e paesaggi da togliere il fiato, mettete via il passaporto: il paradiso è più vicino di quanto immaginiate. L’Europa nasconde, tra le sue coste frastagliate, frammenti di tropico che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi. Sono spiagge selvagge, calette segrete, scenari che sembrano dipinti da un artista innamorato del blu. Da Zante alle Baleari, passando per la nostra Italia, abbiamo selezionato 10 spiagge dove la natura ha voluto esagerare. E la notizia più bella? Sono qui, a portata di mano, pronti a stupirvi senza bisogno di attraversare l’oceano.

1. Ksamil Beach, Albania

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Chiamatela pure “le Maldive d’Europa”, non si offenderà. Ksamil Beach è una di quelle rivelazioni che ti fanno chiedere: “Ma perché non ci sono stato prima?”. Siamo sulla Riviera Albanese, a un soffio da Corfù. Lo scenario è questo: sabbia candida, acque basse e talmente limpide da contare i sassolini sul fondale. La sua fama è legata a doppio filo a dettaglio che non possiamo non menzionare: a breve distanza dalla riva, emergono quattro isolotti disabitati. I più temerari li raggiungono a nuoto; gli altri noleggiano un pedalò e si sentono esploratori per un giorno. Il bello di Ksamil è che, nonostante la fama crescente, conserva un’anima rilassata e genuina, lontana anni luce dalle messe in scena per turisti. Perfetta per famiglie e coppie in fuga, regala tramonti che profumano di Mediterraneo autentico. Ancora poco conosciuta? Fino a un certo punto. Giugno e settembre sono i mesi ideali per trovare mare cristallino e meno affollamento. Affrettatevi.

2. Cala Goloritzé, Italia

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In Sardegna, lontano da quella più patinata, sulla selvaggia costa orientale del Golfo di Orosei, si nasconde un piccolo miracolo naturale: Cala Goloritzé. Non a caso è insignita del titolo di monumento nazionale italiano, un titolo che la dice lunga sulla sua bellezza straordinaria e sulla sua importanza paesaggistica. Qui l’acqua assume tonalità che spaziano dall’azzurro intenso al turchese più acceso, in netto contrasto con i bianchi ciottoli levigati che compongono la riva. La peculiarità di questo luogo è la sua accessibilità limitata, pensata per preservarne l’integrità: la cala è raggiungibile esclusivamente a piedi, attraverso un sentiero trekking di circa 3,5 km che regala panorami mozzafiato, oppure via mare, anche se con forti limitazioni. L’iconico pinnacolo roccioso, l’Aguglia, che si erge maestoso a 150 metri d’altezza vigila su questo angolo di paradiso incontaminato, dove la natura regna ancora sovrana.

Ideale per chi cerca natura selvaggia, trekking e uno dei mari più belli d’Italia.

3. Navagio Beach, Grecia

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Impossibile parlare di spiagge da sogno senza evocare la famosa Navagio Beach, conosciuta universalmente come la “Spiaggia del Relitto“. Situata in una remota baia dell’isola di Zante, è una delle spiagge più pittoresche e fotografate al mondo. Protagonista indiscusso di questo scenario mozzafiato è il relitto arrugginito della motonave Panagiotis, una nave di contrabbandieri che si arenò su questo lembo di sabbia bianchissima durante una tempesta nell’ottobre del 1980. L’incidente, invece di deturpare il paesaggio, lo ha reso unico e magnetico. Raggiungibile solo via mare, di solito con escursioni in barca che partono da Porto Vromi, la baia è incastonata tra imponenti e scoscese pareti di roccia bianca che precipitano in un mare di un blu così intenso da sembrare finto. Consiglio da insider: arrivate al mattino presto per evitare la folla e godervi qualche minuto di silenziosa meraviglia.

4. Playa de Ses Illetes, Spagna

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Playa de Ses Illetes, sull’isola di Formentera, sembra uscita dalla matita di un’artista. Una lunga e sottile lingua di sabbia bianca e finissima si allunga verso l’isolotto di Espalmador, accarezzata da acque talmente basse e cristalline da creare infinite sfumature di turchese e blu. Più volte eletta tra le spiagge più belle del mondo, è il simbolo stesso di Formentera, tanto da farle guadagnare il soprannome di “piccola Caraibi del Mediterraneo“. L’atmosfera è resa ancora più magica dalla sua posizione all’interno del Parco Naturale di Ses Salines, un’area protetta che preserva intatta la sua selvaggia bellezza. Lontana dal turismo di massa della vicina Ibiza, Ses Illetes è la destinazione per chi cerca un senso di pace profonda e un contatto autentico con una natura che qui si mostra nel suo massimo splendore. Perfetta per chi sogna un mare caraibico senza lasciare il Mediterraneo.

5. Elafonissi Beach, Grecia

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A Elafonissi Beach, la natura si diverte a mescolare i colori come in un dipinto surrealista. Situata sulla costa sud-occidentale di Creta, questa laguna da sogno è famosa in tutto il mondo per la sua sabbia unica, che in alcuni punti si tinge di rosa a causa di milioni di minuscoli frammenti di conchiglie e coralli. Il risultato è un paesaggio incredibilmente suggestivo, soprattutto al tramonto, quando la luce calda del sole esalta ogni sfumatura. Tecnicamente, Elafonissi è un isolotto collegato alla terraferma da un sottile istmo di sabbia, che con la bassa marea si può attraversare a piedi camminando in un velo d’acqua calda e poco profonda, rendendola una piscina naturale ideale per le famiglie. Protetta come area Natura 2000, la zona è un fragile e prezioso ecosistema, lontano da costruzioni invasive. Ideale per famiglie, coppie e sognatori.

6. Praia da Marinha, Portogallo

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Tra le meraviglie scolpite dal tempo, Praia da Marinha, nella regione meridionale dell’Algarve in Portogallo, occupa un posto d’onore. Spesso inserita tra le spiagge più belle del mondo, deve la sua fama a uno scenario di una drammatica bellezza: imponenti falesie calcaree, lavorate dall’erosione del vento e del mare fino a formare archi naturali, guglie e suggestive grotte marine. La sabbia dorata contrasta in modo spettacolare con l’azzurro limpido dell’oceano, creando un panorama fotogenico da ogni angolazione. Uno dei simboli più fotografati è la formazione conosciuta come “Arcos Naturais“, un doppio arco di roccia che si staglia maestoso sul mare. La spiaggia, accessibile tramite una scalinata che regala una vista mozzafiato dall’alto, è il punto di partenza per il “Percorso delle Sette Valli Sospese”, un trekking che offre scorci indimenticabili. Perfetta anche per chi ama gite in kayak tra le grotte marine.

7. Sarakiniko Beach, Grecia

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Benvenuti sulla Luna. Anzi, no: siete a Milos, ma l’effetto è lo stesso. A Sarakiniko Beach la roccia vulcanica, di un bianco abbagliante simile al gesso, è stata plasmata nei millenni dal vento e dal mare in forme sinuose e surreali che creano un contrasto quasi ipnotico con il turchese intenso delle acque cristalline. L’assenza di vegetazione amplifica la sensazione di camminare su un altro pianeta. Questo scenario surreale la rende una delle mete più fotografate delle Cicladi. Oltre alla bellezza estetica, Sarakiniko offre divertimento: le sue rocce levigate sono un trampolino perfetto per tuffi adrenalinici, mentre le piccole piscine naturali e le calette nascoste invitano a un bagno rilassante e all’esplorazione. Il consiglio per i fotografi è di visitarla all’alba o al tramonto, quando la luce radente esalta ogni rilievo e il cielo si tinge di colori spettacolari. Non cercate la sabbia, qui non serve: il paesaggio è già così alieno da togliere la parola.

8. Blue Lagoon, Malta

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Pensate a una piscina infinita, colorata con le migliori tonalità di blu e turchese, incastonata tra due isole assolate. Ecco la Blue Lagoon di Malta, un canale naturale sull’isola di Comino che sembra disegnato per una pubblicità di lusso. L’acqua è talmente trasparente che le barche sembrano sospese nel vuoto. Qui il fondale è basso, sabbioso e sicuro, perfetto per lunghi bagni rilassati e per lo snorkeling: bastano maschera e pinne per trovarsi faccia a faccia con cernie, saraghi e un’infinità di colori. L’unico neo? La fama: in alta stagione diventa un piccolo crocevia di barche e visitatori. Il segreto è scegliere le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio, quando Comino si svuota e la laguna torna a essere quel paradiso silenzioso che tutti sognano. Meglio ancora se andate fuori stagione. Comunque sia resta un luogo dove il Mediterraneo raggiunge la sua massima espressione.

9. Pasjača Beach, Croazia

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Per gli amanti dell’avventura e dei luoghi segreti, Pasjača Beach è una vera gemma nascosta. Questa piccola e spettacolare spiaggia di sabbia e ghiaia, situata nella regione della Dalmazia meridionale, a sud di Dubrovnik, è incastonata in modo quasi teatrale ai piedi di imponenti e ripide scogliere a picco sul mare Adriatico, che creano uno scenario di una bellezza selvaggia e primordiale. Raggiungerla è un piccolo rito di passaggio: una volta lasciata l’auto in prossimità del villaggio di Popovići, bisogna percorrere un sentiero ripido e suggestivo scavato nella roccia che scende verso l’azzurro intenso del mare. La fatica è ampiamente ripagata. Con i suoi 80 metri di lunghezza, Pasjača è una striscia di paradiso isolato, dove l’unico suono è quello delle onde. È la spiaggia perfetta per chi cerca l’isolamento e non teme un po’ di avventura. Ricordate di portare acqua, cibo e scarpe comode: il paradiso, qui, è selvaggio e pretende rispetto.

10. Cala Macarella, Spagna

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Concludiamo il nostro viaggio a Minorca, l’isola più tranquilla delle Baleari, dove si trova Cala Macarella, una delle calette più fotografate e iconiche del Mediterraneo, simbolo di bellezza selvaggia. La sua caratteristica forma a U, simile a una conchiglia, racchiude una distesa di sabbia bianca e finissima, baciata da un mare incredibilmente trasparente che sfuma dal turchese al blu intenso, creando un contrasto perfetto con il verde scuro dei pini che la circondano. Situata sulla costa sud-occidentale, fa parte di un’Area Naturale d’Interesse Speciale, e la sua fama la rende accessibile solo con mezzi sostenibili in alta stagione. Per i più curiosi, una breve e panoramica camminata lungo il sentiero costiero Camí de Cavalls conduce alla sua “sorella minore”, Cala Macarelleta (un gioiello nel gioiello), una caletta più piccola, intima e incontaminata, perfetta per chi cerca un angolo di paradiso ancora più riservato.