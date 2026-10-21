Lupin 4: quando esce, trama, cast e cosa sappiamo

L’avevamo lasciato in carcere e ora lo ritroveremo nel cuore di Parigi, a cavallo dinnanzi al Panthéon, ad affrontare nuove insidiose minacce. Sarà Lupin contro… Lupin. Omar Sy torna nell’amatissimo ruolo del ladro gentiluomo Assane Diop braccato dalla polizia in Lupin 4 e questa volta è anche co-showrunner della serie tv fenomeno di Netflix.

Ecco quando esce Lupin Parte 4, cosa attendersi dai nuovi episodi, il trailer, gli attori che ritroveremo e le new entry.

Credits: Netflix Immagine dell'episodio 5 di "Lupin Parte 4"

Quando esce Lupin 4

Lupin Parte 4 esce il 23 ottobre 2026: sarà in streaming su Netflix con otto episodi.

Creata da George Kay e François Uzan e ispirata all'universo e al personaggio di Arsène Lupin, creato dallo scrittore Maurice Leblanc, la serie tv francese è diventata presto un fenomeno globale.

Molto amata anche in Italia, Lupin è tra le serie non in lingua inglese più viste di sempre su Netflix.

Dove eravamo rimasti

Alla fine della terza stagione, uscita nel 2023, dopo aver finto la sua morte, Assane era stato costretto a uscire allo scoperto ed era finito dietro le sbarre. Arrestato dal rivale di sempre, l’investigatore della polizia Youssef Guédira (Soufiane Guerrab), non è stato catturato per caso. Il ladro gentiluomo, che prende ispirazione dalle gesta di Lupin per vendicare il padre, aveva infatti scelto di farsi imprigionare perché fosse liberato l’amico Benjamin (Antoine Gouy).

Con un colpo di scena finale: come vicino di cella ritrova il suo acerrimo nemico Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), che tanti anni prima aveva accusato ingiustamente di furto suo papà, inducendolo a togliersi la vita.

Credits: Netflix Immagine di "Lupin Parte 4"

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Omar Sy, diventato celebre con lo spassoso e toccante film cult Quasi amici, dal 2021 è ormai indissolubilmente Assane Diop, per cui ha ricevuto anche una candidatura ai Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica.

Se nelle stagioni precedenti era stato produttore artistico di Lupin, ora è diventato co-showrunner insieme a Louis Leterrier. «Sono stati cinque mesi senza sosta. È stato estenuante, ma anche davvero entusiasmante stare al timone», ha raccontato a Variety. «Puoi portare il progetto dove vuoi; siamo molto soddisfatti della stagione che abbiamo messo insieme. Abbiamo cercato di portare qualcosa di nuovo, mantenendo il dna di Lupin e introducendo al tempo stesso delle novità. Era un po' questa la sfida, e sento che ci siamo riusciti».

«Dico spesso che Lupin è un giocattolo straordinario», ha affermato invece Sy a Tudum, l’evento globale di Netflix. «Ogni volta mi dà una gioia enorme».

La trama di Lupin 4

La quarta parte di Lupin inizia quattro anni dopo la fine della precedente. Assane è ancora in prigione. Per lui, Lupin non esiste più: vuole scontare la pena e mantenere la promessa fatta a suo figlio (Etan Simon) di andare a trovare la loro famiglia in Senegal.

I suoi piani sono però sconvolti da un misterioso annuncio firmato Lupin: diversi musei saranno teatro di furti simultanei. Nonostante la sicurezza rafforzata, i furti vanno a segno. Assane proclama la propria innocenza, ma tutto sembra indicare la sua colpevolezza.

Una telecamera lo mostra persino in uno dei musei durante una rapina in cui il capitano Belkacem (Shirine Boutella) resta gravemente ferito. Per dimostrare la propria estraneità ai fatti e smascherare l'imitatore, Assane deve evadere e indossare ancora una volta i panni di Lupin.

Credits: Netflix Omar Sy in "Lupin Parte 4"

Il trailer e le prime immagini

Il cuore di Parigi sarà il bellissimo scenario di questa nuova avventura tra furti rocamboleschi, inseguimenti e coup de théâtre. Nelle foto della quarta stagione, ecco Assane davanti a diversi luoghi iconici della Ville Lumière, dalla Tour Eiffel al Panthéon fino alla stazione degli Champs-Élysées.

Il trailer mostra che a distoglierlo dalla sua serena prigionia è la comparsa di un misterioso imitatore che cerca di attribuirgli i suoi furti. Del resto «l’imitazione è la più sincera delle lusinghe», come sostiene lo stesso ladro gentiluomo.

La nuova missione? Dimostrare la propria innocenza e smascherare il copycat. «Chiunque tu sia ti troverò. L’unico tesoro che conta per me mi aspetta da quattro anni: mio figlio». Per riuscirci ricorrerà ai suoi brillanti piani. «Voglio solo scagionarmi. E perché farlo discretamente se puoi farlo in pompa magna?».

Tra corse a cavallo per le strade parigine e scalate della Tour Eiffel, i fan avranno di che divertirsi.

Il cast: attori confermati e new entry

Torna il cast principale, a partire ovviamente da Omar Sy, l’eroe della serie tv, e Ludivine Sagnier nei panni di Claire, l’ex moglie. Ritroviamo anche Antoine Gouy come migliore amico e complice Benjamin, Soufiane Guerrab nel ruolo del tenente Youssef Guedira e Shirine Boutella in quello del tenente Sofia Belkacem.

Ci saranno anche nuovi personaggi e new entry, tra tutti Laïka Blanc-Francard e Théo Christine.

Sarà l’ultima stagione?

La domanda che i fan di Lupin si fanno è la stessa: Lupin Parte 4 sarà l’ultima stagione? La risposta a questo stesso interrogativo l’ha data Pauline Dauvin, vicepresidente di Netflix e responsabile delle produzioni francesi, che a marzo ha risposto così: «Perché dovrebbe essere l'ultima?».