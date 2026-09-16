Le serie TV più attese dell’autunno 2026

Theo James in doppio petto e magheggi criminali, Gary Oldman ancora spia reietta, Pierce Brosnan e Helen Mirren sempre più spregiudicati. E poi Paul Anthony Kelly che debutta nello show di culto American Horror Story, la vessata e pericolosa Carrie alla prova della serialità, Omar Sy ancora sulle tracce di Lupin e una nuova avventura da Blade Runner. Sarà un autunno-inverno ricco di novità. Ecco le serie tv più attese della seconda metà del 2026.

The Gentlemen 2

Lord, marijuana e doppio petto. Ritorna la serie tv di elegante criminalità ordita da Guy Ritchie, spin-off dell'omonimo film sempre diretto dal brillante regista britannico. Theo James riprende il ruolo dell’ex ufficiale Edward Horniman, ritrovatosi Duca di Halstead e proprietario di una tenuta di 15.000 acri, in realtà sede di un impero di cannabis.

Nella seconda stagione di The Gentlemen, composta da otto episodi, è passato un anno da quando ha iniziato a lavorare insieme a Susie (Kaya Scodelario) per l'impero criminale di Bobby (Ray Winstone) all'estero. Mentre puntano a sviluppare la loro attività, Bobby sembra prendere decisioni sempre più sbagliate. Ora i due devono decidere se agire oppure rischiare di perdere tutto, ma l'ambizione sfrenata non porta mai a nulla di buono...

Dal 3 settembre 2026 in streaming su Netflix.

Chad Powers 2

Torna la serie comedy originale Hulu con Glen Powell, basata su un episodio di Eli’s Places, serie doc di ESPN e Omaha Productions in cui il campionissimo di football americano Eli Manning si infiltrava in una squadra universitaria. Sei gli episodi.

Powell, specializzato in ruoli di prestanza fisica e comicità, è di nuovo Chad Powers, la nuova identità di Russ Holliday, ex talento del college football che si rimette in gioco camuffato. Superstar sul campo, il suo stravagante comportamento quando non gioca insospettisce tutti, specialmente coach Hudson (Steve Zahn) e Gerry (Toby Huss). La bugia di Russ sta per essere smascherata e, se lui e Danny (Frankie Rodriguez) vogliono che Chad superi indenne la stagione e guidi i Catfish al College Football Playoff, l’unica persona che può aiutarli è proprio quella che meno vorrebbe farlo: Ricky (Perry Mattfeld).

Dal 3 settembre 2026 in streaming su Disney+.

Slow Horses 6

Sesta stagione per Slow Horses, dramma di spionaggio vincitore di Emmy e Bafta che torna con sei nuovi episodi. Con humour cupo, segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica in servizio nella “discarica” dell'MI5, nota in modo non affettuoso come Slough House, ovvero Casa del pantano.

Gary Oldman interpreta ancora Jackson Lamb, il brillante e irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera. Slow Horses 6 li vede in fuga, mentre Diana Taverner (la magnifica Kristin Scott Thomas) li coinvolge tutti in un gioco di ritorsioni e vendette dalla posta in gioco fatalmente alta.

Dal 16 settembre 2026 su Apple TV.

Credits: Apple TV Immagine di "Slow Horses 6"

MobLand 2

Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren tornano tra caos e carneficine per la seconda stagione di MobLand, composta da dieci episodi: sarà una guerra senza esclusione di colpi. Riecco la spregiudicata famiglia Harrigan.

Nella seconda stagione i cinici capi Conrad (Brosnan) e Maeve (Mirren) cercheranno di mantenere un fronte unito, mentre nuovi rivali minacciano il loro impero criminale sempre più diviso. Harry Da Souza (Hardy), il loro scaltro e formidabile faccendiere, dovrà destreggiarsi in un pericoloso equilibrio, mentre le tensioni interne alla famiglia aumentano. Con la violenza che si insinua in ogni aspetto delle loro vite, le alleanze si spezzano, la sicurezza si rivela precaria e la lotta per il potere non lascia spazio alla pietà.

Dal 18 settembre 2026 in streaming su Paramount+.

Brothers

Brothers è la nuova serie comedy di otto episodi ideata da Lee Eisenberg. Protagonisti? Matthew McConaughey e Woody Harrelson, grandi amici fuori dai set. Interpretano versioni romanzate di sé stessi. La loro amicizia viene sconvolta quando scoprono un segreto custodito da decenni: potrebbero essere davvero fratelli.

Dopo che il matrimonio della figlia di Woody va in pezzi, l’attore decide di caricare tutta la famiglia e trasferirsi temporaneamente ad Austin, per trascorrere un lungo periodo nel ranch di Matthew. Quella che inizialmente sembra una vacanza rigenerante prende però una piega inaspettata quando Ma Mac, la madre di Matthew (interpretata da Holland Taylor), lascia accidentalmente trapelare un segreto sepolto da anni: i due amici potrebbero essere in realtà fratelli. Mentre Woody mette sottosopra il ranch nel tentativo di scoprire la verità, Matthew si ritrova ad affrontare una possibile candidatura a Governatore del Texas.

Dal 23 settembre 2026 su Apple TV.

Credits: Apple TV Woody Harrelson e Matthew McConaughey in "Brothers"

American Horror Story 13

La grande novità? Paul Anthony Kelly, l’attore che interpreta John F. Kennedy Jr. nella serie tv Love Story, entra a far parte del tredicesimo capitolo della pluripremiata serie tv American Horror Story, tra le più attese della seconda metà del 2026.

Show di culto ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuk, prevede grandi ritorni che entusiasmano già i fan: su tutti quello della leggendaria Jessica Lange, la cui ultima partecipazione alla serie risale al 2018. Tra le new entry anche Ariana Grande!

Dal 25 settembre 2026 in streaming su Disney+.

Carrie

Dal romanzo d'esordio di Stephen King al film cult fino alla prima trasposizione in serie tv, in otto episodi firmati dallo showrunner Mike Flanagan. Carrie promette di essere una rivisitazione audace e attuale della celebre storia di formazione.

Summer Howell interpreta Carrie White, l’adolescente emarginata che ha trascorso tutta la sua vita rinchiusa tra le mura di casa insieme alla madre Margaret (Samantha Sloyan), estremamente protettiva nei suoi confronti. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie viene catapultata nello spietato ecosistema di un liceo pubblico, dove è costretta ad affrontare lo scalpore mediatico provocato da un atto di bullismo che sconvolge la sua comunità, la pressione costante e la crudeltà indiscriminata dell’era dei social media, nonché il risveglio di misteriosi poteri telecinetici che si manifestano nel corso della sua adolescenza. Una delle serie tv più attese delle seconda metà del 2026.

Dal 7 ottobre 2026 in streaming su Prime Video.

Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883

Dopo Hanno ucciso l’Uomo Ragno, ecco Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione sempre firmata da Sydney Sibilia. Otto nuovi episodi per la dramedy Sky Original dedicata agli anni d’oro del duo di Pavia formato da Max Pezzali e Mauro Repetto.

Al centro, fra trombe mariachi, ballerine di flamenco e fiumi di birra e tequila, le scorribande “messicane” del duo, alternate alle prove nello studio di registrazione e a divertenti pause dal set. Tornano i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, rispettivamente nei panni di Max e Mauro, due underdog che negli anni ’90 fecero cantare ed emozionare intere generazioni di fan.

Dal 9 ottobre 2026 su Sky e in streaming su Now.

Lupin 4

Omar Sy riprende il ruolo del ladro gentiluomo Assane Diop. Liberamente ispirata al personaggio di Arsenio Lupin e ai romanzi di Maurice Leblanc, la serie tv segue il suo protagonista, che si aggira per Parigi per vendicare il padre, vittima di una potente famiglia criminale.

La terza stagione si era chiusa con un colpo di scena: dopo aver simulato la propria morte, si era consegnato alla polizia. Ora otto nuovi episodi scioglieranno i nodi irrisolti. Tornano nel cast Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella.

Dal 23 ottobre 2026 su Netflix.

VisionQuest

Miniserie americana, VisionQuest è stata creata da Terry Matalas, già ideatore della serie L'esercito delle 12 scimmie e showrunner di Star Trek: Picard 3. Ha per protagonista il personaggio dell’Universo Marvel Vision, androide senziente interpretato da Paul Bettany. Composta da otto episodi, è la diciottesima serie dell’MCU.

Nel cast anche James Spader nei panni di Ultron, Todd Stashwick in quelli del cacciatore di taglie Paladin, T'Nia Miller è il robot Jocasta…

Dal 14 ottobre 2026 su Disney+.

The Greatest

«I'm the fastest. I'm the strongest. I can't be beat». Le parole risuonano con toni epici nel teaser trailer di The Greatest, esplorazione intima dell'incomparabile vita del campione di pugilato, filantropo e icona globale Muhammad Ali. Lo interpreta l’attore americano Jaalen Best.

Prodotta da Lonnie Ali, vedova del compianto fuoriclasse, è la prima serie tv autorizzata su Cassius Clay. Va oltre le incredibili vittorie e sconfitte che hanno reso Ali una leggenda, raccontando l’uomo dentro e fuori dal ring. Nel cast anche Giovanni Ribisi, Omari Hardwick, Dana Gourrier.

Dal 4 novembre 2026 in streaming sul Prime Video.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3

Nell’attesa terza stagione dell’epica serie fantasy, la Terra di Mezzo è in guerra. Sono trascorsi cinque anni dalla caduta di Eregion. Le armate di Sauron hanno marciato sul mondo intero, conquistando tutto ciò che incontravano sul proprio cammino. Solo poche roccaforti isolate si frappongono ora tra l’Oscuro Signore e la vittoria totale: Khazad-dûm, dimora dei Nani, rinchiusi nelle loro sale sotterranee, e i regni elfici di Lindon e Gran Burrone, protetti dai Tre Anelli. Ma nelle profondità della terra di Mordor, nella sua torre di Barad-dûr appena completata, il Signore Oscuro lavora senza sosta giorno e notte, ossessionato dall’idea di acquisire un potere che metterà in ginocchio anche l'ultimo dei suoi nemici...

Tra le new entry del cast, Jamie Campbell-Bower interpreterà il potente signore e guerriero elfico Celeborn, Eddie Marsan avrà il ruolo di Thrain, Andrew Richardson sarà Anarion, Adam Young interpreterà Marmûkh.

Dall’11 novembre 2026 su Prime Video.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 3

La terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo segna la prima trasposizione del terzo romanzo della popolare saga di Rick Riordan, La maledizione del Titano. La posta in gioco si fa più alta che mai: Percy (Walker Scobell) deve affrontare l'improvvisa scomparsa di Annabeth e l'imminente avverarsi della Grande Profezia pronunciata dall'Oracolo di Delfi, che determinerà il destino dell'Olimpo. Secondo la profezia, un semidio figlio dei "Tre Pezzi Grossi" è destinato a portare l'Olimpo al trionfo oppure a condurlo alla rovina, mettendo a rischio la sua stessa vita.

Nel cast anche Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart e Levi Chrisopulos.

Dal 20 novembre 2026 su Disney+.

Blade Runner 2099

Bisognerà aspettare novembre per una delle serie tv più attese della seconda metà del 2026 (e dell’anno).

Dal mondo ideato dallo scrittore americano Philip K. Dick, poi tradotto in cult movie da Ridley Scott, otto episodi comporranno Blade Runner 2099, sotto la guida della showrunner Silka Luisa, già ideatrice di Shining Girls.

Cinquant'anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, sequel dello sci-fi del 1982, Los Angeles è rinata, ma non grazie all'umanità. Cora (Hunter Schafer), una fuggitiva, assume un'ultima identità in un estremo tentativo di smettere di scappare: quella di una Blade Runner. Costretta a collaborare con Olwen (la suprema Michelle Yeoh), un Replicante con pochi giorni ancora da vivere, dà la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità in grado di far crollare la loro fragile città.

Dal 25 novembre 2026 in streaming su Prime Video.

Babylon Berlin 5

È all’epilogo la serie tv tedesca Babylon Berlin, basata sulla saga letteraria firmata da Volker Kutscher. Thriller storico, ritrova Volker Bruch nel ruolo dell’ispettore di polizia Gereon Rath e Liv Lisa Fries in quelli di Charlotte Ritter, fidata collega.

La quinta e ultima stagione è ambientata nel periodo più buio della storia alemanna, con l’ascesa di Adolf Hitler a cancelliere del Reich e la fine della Repubblica di Weimar. In uno scenario teso e cupo, il protagonista dovrà affrontare un’indagine complicata, che lo porterà a imbattersi nei pericoli del nuovo regime.

Da dicembre 2026 su Sky e in streaming su Now.