Emmy Awards 2026, la nuova Hollywood passa dalle serie TV

Non è più soltanto la televisione. E forse è proprio questo il punto. Gli Emmy Awards 2026, andati in scena ieri sera al Peacock Theater di Los Angeles, hanno fotografato un'industria televisiva che continua a cambiare pelle. Le serie sono ormai uno dei principali luoghi in cui si costruisce la cultura pop contemporanea: intrattenimento, certo, ma anche racconto sociale, moda, linguaggio e nuovi fenomeni globali. E se c'è una parola che definisce questa edizione è trasformazione. Perché mentre Hollywood continua a interrogarsi sul futuro del cinema, è la televisione a produrre i nuovi divi, le nuove ossessioni e persino i nuovi codici estetici.

Noah Wyle

The Pitt, quando il drama torna a essere necessario

La vittoria di The Pitt è forse quella più significativa. Il medical drama ambientato nel pronto soccorso di Pittsburgh ha conquistato per il secondo anno consecutivo l'Emmy per la miglior serie drammatica, mentre Noah Wyle ha vinto nuovamente come miglior attore protagonista. È una vittoria che premia una televisione capace di parlare del presente senza trasformarlo in un manifesto.

Il luogo di lavoro, la pressione, le responsabilità, la fragilità umana: The Pitt utilizza l'ospedale come microcosmo per raccontare una società sotto stress. Dopo anni dominati da franchise, mondi fantastici e grandi universi narrativi, il successo della serie suggerisce anche un ritorno alla realtà. Il pubblico sembra avere ancora bisogno di storie fisiche, riconoscibili, umane.

Matthew Rhys

Widow’s Bay, Matthew Rhys e la nuova comedy

Se The Pitt rappresenta il lato più adulto del drama, Widow’s Bay racconta invece quanto siano diventati labili i confini della commedia. La serie Apple TV ha conquistato il premio per la miglior comedy e ha stabilito il record di 14 Emmy complessivi in una singola stagione, diventando la comedy più premiata nella storia degli Emmy. Una vittoria costruita su un linguaggio difficile da classificare: commedia, horror, surreale e dramma convivono nella stessa storia. È proprio questo uno dei tratti della nuova televisione. La comedy non deve più necessariamente far ridere in modo rassicurante. Può essere dark, inquieta, persino disturbante. Può parlare di solitudine, relazioni e paure attraverso l'umorismo.

A rappresentare perfettamente questa trasformazione c'è Matthew Rhys, protagonista di una doppietta storica. L'attore ha vinto l'Emmy come miglior protagonista in una comedy per Widow’s Bay e quello come miglior protagonista in una limited series o movie per The Beast in Me. È la prima volta che un interprete conquista due Emmy da protagonista in queste categorie nello stesso anno. Il suo percorso racconta anche quanto siano ormai fluidi i confini tra cinema e televisione. Gli interpreti più interessanti passano dal drama alla comedy, dalla miniserie al cinema, costruendo carriere che non seguono più una sola traiettoria.

Rhea Seehorn

Da Rhea Seehorn a Jean Smart, le donne al centro

Tra le vittorie più importanti c'è quella di Rhea Seehorn, premiata come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per Pluribus. Per l'attrice è il primo Emmy della carriera. La sua vittoria conferma il peso crescente di personaggi femminili complessi e lontani dal modello della protagonista televisiva tradizionale. E Pluribus, firmata da Vince Gilligan, ribadisce il potere degli autori capaci di trasformare una serie in un fenomeno culturale.

Dall'altra parte, gli Emmy 2026 segnano un nuovo capitolo per Jean Smart. L'attrice ha conquistato per il quinto anno consecutivo l'Emmy come miglior attrice protagonista in una comedy per Hacks. È il suo ottavo Emmy per la recitazione ed è diventata la prima interprete a vincere un Emmy come miglior attrice comedy per ogni stagione della stessa serie. Due percorsi diversi che raccontano la stessa trasformazione: la televisione contemporanea non ha più bisogno di un unico modello di protagonista femminile.

Emmy Awards 2026: tutti i principali vincitori

Ecco i principali premi assegnati nella 78ª edizione degli Emmy Awards.

Miglior serie drammatica: The Pitt

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica: Rhea Seehorn - Pluribus

Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Noah Wyle - The Pitt

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Allison Janney – The Diplomat

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Tom Pelphrey – Task

Miglior comedy: Widow’s Bay

Miglior attrice protagonista in una comedy:Jean Smart – Hacks

Miglior attore protagonista in una comedy: Matthew Rhys – Widow’s Bay

Miglior attrice non protagonista in una comedy: Kate O’Flynn – Widow’s Bay

Miglior attore non protagonista in una comedy: Stephen Root – Widow’s Bay

Miglior limited o anthology series: DTF St. Louis

Miglior attrice protagonista in una limited o anthology series: Sally Field – Remarkably Bright Creatures

Miglior attore protagonista in una limited o anthology series: Matthew Rhys – The Beast in Me

Miglior reality competition program: The Traitors

Miglior variety series: The Late Show with Stephen Colbert

Miglior sceneggiatura per una serie drammatica: Vince Gilligan – Pluribus

Miglior sceneggiatura per una comedy: Katie Dippold – Widow’s Bay

Miglior regia per una serie drammatica: Saul Metzstein – Slow Horses

Miglior regia per una comedy: Hiro Murai – Widow’s Bay

Bob Hope Humanitarian Award: Michael J. Fox