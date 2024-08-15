Serie A 2024-2025: le partite clou, il calendario, dove vederla

L’Inter, nonostante il rocambolesco passaggio di proprietà, vuole mantenere sul petto lo scudetto conquistato la scorsa stagione con cinque giornate di anticipo. Dovrà fare i conti con i cugini del Milan, freschi di nuovo ciclo sotto mister Fonseca. E la Juve? Una piena rivoluzione, in panchina e sul campo, fomenta gli entusiasmi ma anche le incertezze. Nuovo condottiero – e che condottiero! – anche sul fronte Napoli, con Antonio Conte pronto a scudisciare i suoi prodi per ottenere il massimo. Il campionato di Serie A 2024/2025 sta per partire!

Ecco quando tornerà il grande calcio, dove vederlo, le partite clou, il calendario.

Quando inizia il campionato di Serie A 2024/2025

Campionato al via nel weekend del 17-18 agosto 2024, con il solito spezzatino di partite di calcio che sfocerà nel lunedì 19 agosto. Sarà l’Inter campione d’Italia ad inaugurare la serie A, sabato 17 agosto alle 18.30 fuori casa, allo stadio Ferraris contro il Genoa, con mister Gilardino che vuole ripetere la buona stagione dello scorso anno.

Contemporaneamente si giocherà anche la partita Parma-Fiorentina.

Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images Dusan Vlahovic della Juventus dopo aver fallito un’occasione contro l’Inter, Milano, 4 febbraio 2024

Le partite della prima giornata

Se l’Inter troverà di fronte il Genoa, alla prima giornata di campionato di Serie A 2024/2025 il Milan dovrà scontrarsi con il Torino, con Duvan Zapata nuovo capitano dei granata dopo gli addii di Rodriguez e Buongiorno.

Per la Juventus del nuovo mister Thiago Motta sfida con la neo-promossa Como, tornata in Serie A dopo 21 anni. I lombardi di Fabregas, entusiasti e ambiziosi, puntano ad essere la sorpresa della stagione.

Il Napoli giocherà contro il Verona, l’anno scorso aggrappatosi con le unghie alla permanenza in serie A.

L’Atalanta, fresca della sfida di Supercoppa europea contro il Real Madrid, debutta contro il Lecce che punta alla terza salvezza consecutiva.

Ecco tutte le partite della prima giornata:

Sabato 17 agosto 2024 ore 18:30 Genoa-Inter

Sabato 17 agosto 2024 ore 18:30 Parma-Fiorentina

Sabato 17 agosto 2024 ore 20:45 Empoli-Monza

Sabato 17 agosto 2024 ore 20:45 Milan-Torino

Domenica 18 agosto 2024 ore 18:30 Bologna-Udinese

Domenica 18 agosto 2024 ore 18:30 Verona-Napoli

Domenica 18 agosto 2024 ore 20:45 Cagliari-Roma

Domenica 18 agosto 2024 ore 20:45 Lazio-Venezia

Lunedì 19 agosto 2024 ore 18:30 Lecce-Atalanta

Lunedì 19 agosto 2024 ore 20:45 Juventus-Como

Il calendario di Serie A 2024/2025

Saranno 38 i turni di campionato, ultima giornata il 25 maggio 2025. L’Inter vorrà confermarsi campione d’Italia, nonostante i guai finanziari dell’ex proprietario e presidente Zhang, costretto a cedere la società al fondo americano Oaktree. Ma il neo presidente Marotta sa come muoversi per centrare gli obiettivi…

Il Napoli vorrà riscattarsi dal disastroso decimo posto della scorsa stagione, giocata con lo scudetto sul petto. Il Bologna, affidato a Vincenzo Italiano, è chiamato a ripetersi dopo la storica conquista della partecipazione alla Champions. Dal suo canto, invece, la Juventus vuole aprire un nuovo ciclo, proprio con quel Motta che centrò l’impresa con i felsinei.

È previsto un solo turno infrasettimanale, alla decima giornata, il 30 ottobre 2024. Anche quest’anno si continuerà a giocare durante il periodo natalizio, con partite nei weekend del 22 dicembre e del 29 dicembre.

Giro di boa, tra andata e ritorno, nel weekend del 5 gennaio 2025, che segna la prima giornata del girone di ritorno. Quattro le pause per la Nazionale (8 settembre 2024, 13 ottobre 2024, 17 novembre 2024, 23 marzo 2025).

Qui il calendario completo con tutte le sfide in programma (qui in pdf).

Photo by Marco Luzzani/Getty Images Rafael Leao del Milan fa festa dopo il gol allo Stadio Meazza a Milano, 23 aprile 2023

I derby e le partite da non perdere

Come nella passata stagione il calendario sarà asimmetrico, cioè il girone di ritorno non sarà lo specchio di quello d’andata.

Ecco le partite più attese, da cerchiare con il rosso, big match e derby che promettono emozioni (finora lo spezzatino del turno di campionato distribuito su più giorni è stato fissato solo fino alla terza giornata):

Terza giornata, 30 agosto 2024: Inter-Atalanta (ore 20:45)

(ore 20:45) Terza giornata, 31 agosto 2024: Lazio-Milan (ore 20:45)

(ore 20:45) Terza giornata, 1 settembre 2024: Juventus-Roma (ore 20:45)

(ore 20:45) Quinta giornata, 22 settembre 2024: Inter-Milan, Juventus-Napoli

Ottava giornata, 20 ottobre 2024: Juventus-Lazio, Roma-Inter

Nona giornata, 27 ottobre 2024: Inter-Juventus, Fiorentina-Roma

Decima giornata, 30 ottobre 2024: Milan-Napoli

Undicesima giornata, 3 novembre 2024: Napoli-Atalanta

Dodicesima giornata, 10 novembre 2024: Inter-Napoli

Tredicesima giornata, 24 novembre 2024: Milan-Juventus, Napoli-Roma

Quattordicesima giornata, 1 dicembre 2024: Roma-Atalanta

Quindicesima giornata, 8 dicembre 2024: Atalanta-Milan, Napoli-Lazio

Sedicesima giornata, 15 dicembre 2024: Lazio-Inter

Diciottesima giornata, 29 dicembre 2024: Lazio-Atalanta, Juventus-Fiorentina

Diciannovesima giornata, 5 gennaio 2025: Atalanta-Juventus, Roma-Lazio

Ventunesima giornata, 19 gennaio 2025: Atalanta-Napoli, Juventus-Milan

Ventiduesima giornata, 26 gennaio 2025: Napoli-Juventus

Ventitreesima giornata, 2 febbraio 2025: Milan-Inter, Roma-Napoli

Venticinquesima giornata, 16 febbraio 2025: Juventus-Inter, Lazio-Napoli

Ventisettesima giornata, 20 marzo 2025: Milan-Lazio, Napoli-Inter

Ventottesima giornata, 9 marzo 2025: Juventus-Atalanta

Ventinovesima giornata, 16 marzo 2025: Atalanta-Inter, Fiorentina-Juventus

Trentesima giornata, 30 marzo 2025: Napoli-Milan

Trentunesima giornata, 6 aprile 2025: Atalanta-Lazio, Roma-Juventus

Trentaduesima giornata, 13 aprile 2025: Lazio-Roma

Trentatreesima giornata, 20 aprile 2025: Milan-Atalanta

Trentaquattresima giornata, 27 aprile 2025: Inter-Roma

Trentaseiesima giornata, 11 maggio 2025: Atalanta-Roma, Lazio-Juventus

Trentasettesima giornata, 18 maggio 2025: Inter-Lazio, Roma-Milan

Sky o Dazn? Dove vedere la Serie A 2024/2025

Come nel 2023/2024, sarà Dazn a trasmettere tutte le partite della Serie A in esclusiva. Sky invece trasmetterà tre partite a giornata in coesclusiva.

Dazn, con il suo pacchetto di partite di calcio, è anche visibile in streaming sulla piattaforma TimVision.