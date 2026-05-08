Tennis-core uomo 2026: i look da copiare (ispirati a Sinner e Alcaraz)

Con il ritorno dei grandi tornei sulla terra rossa (da Montecarlo a Roma, fino all’attesa del Roland Garros) torna puntuale anche la febbre estetica del tennis. Un’ossessione che, a onor del vero, non se n’è mai veramente andata. Il tennis-core, evoluzione sofisticata del preppy style e del quiet luxury applicato allo sport, vive nel 2026 una nuova stagione d’oro. E oggi trova i suoi alfieri naturali nei due campioni che stanno facendo la storia della racchetta: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In questo articolo ci ispiriamo proprio a loro, alle loro personalità opposte e complementari, per costruire il guardaroba sporty chic definitivo, pezzo dopo pezzo.

Courtesy Getty Images

Sinner vs Alcaraz: match di stile

Sul campo sono rivali. Fuori dal campo rappresentano due modi opposti di intendere l’eleganza maschile contemporanea, trasformando ogni ingresso in un torneo in una vera e propria sfilata. L’ATP lo ha capito e con l’iniziativa “Athlete Arrivals” (che mette a disposizione stylist esperti per i giocatori) ha ufficializzato quello che gli appassionati di stile già sapevano: il tennis è una passerella, e loro sono le nuove icone.

Lo stile di Sinner (vincitore a Montecarlo) è la proiezione esatta del suo tennis: preciso, essenziale, privo di fronzoli. Un guardaroba fatto di capi rilassati, funzionali e puri toni neutri. La sua partnership con Gucci ha semplicemente reso visibile a tutti un’eleganza già innata, culminata in quell’apparizione total black ai World Sports Awards 2026 che ha fatto scomodare il paragone con James Bond. Polo a coste, blazer destrutturati, sneakers pure e cronografi essenziali.

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Ma se Sinner è ghiaccio, Alcaraz è fuoco. Il suo tennis fatto di colpi spettacolari, drop shot imprevedibili ed emozioni esibite si traduce in uno stile magnetico e senza paura di osare. La palette è dominata da nero e bianco, ma viene sistematicamente accesa da lampi di colore vibrante: il verde acido del completo Nike visto agli Australian Open 2026 ne è il manifesto. Ambasciatore globale Louis Vuitton, Carlitos ha fatto del photoshoot post-vittoria a Melbourne l’immagine più iconica dell’anno: look total black, attitude da ragazzo di strada diventato re, e il trofeo custodito in un baule LV personalizzato. Il suo guardaroba mescola felpe oversize, camicie aperte, pantaloni cargo corti e sneakers chunky, senza mai dimenticare un cappellino con visiera piatta. È l’energia del tennis moderno tradotta in codice street.

I due campioni non si affrontano solo sul campo: il loro derby dello stile è, per chi ama la moda, lo spettacolo più interessante della stagione.

Courtesy Louis Vuitton

Come si crea un outfit “tennis-core”

Per omaggiare l’eleganza sobria del campione italiano, la base è una polo a coste in cotone color panna o grigio melange, portata sotto un blazer monopetto destrutturato blu notte. Sotto, pantaloni chino sartoriali color sabbia con pinces, sneakers bianche in pelle minimale e, per chi cerca un twist più formale, penny loafers in pelle (o una scarpa da barca per una giusta via di mezzo). L’orologio cronografo in acciaio o pelle fa il resto.

Courtesy Falconeri

Per chi non teme di distinguersi, questo outfit incanala la grinta dello spagnolo in una formula perfetta per un party in terrazza o un concerto estivo. T-shirt oversize dai colori fluo (verde lime o arancione), portata sotto una camicia a fantasia tropicale lasciata aperta. Pantaloni cargo corti neri o grigio fumo, sneakers chunky dalla silhouette dad-shoe con mix materici e colori accesi. Il cappellino con logo a contrasto (visiera piatta) completa il look.

Via libera anche a cardigan leggeri, pantaloncini chino (magari beige o tortora), calzini bianchi a coste a vista e sneakers in tela bianca ispirate ai classici modelli da tennis anni Settanta. Un borsone in tela con dettagli in pelle aggiunge il giusto tono heritage.

Collezioni e prodotti ad hoc

Veniamo adesso al clou. Trasformare i look dei campioni in un guardaroba quotidiano è possibile. La primavera/estate 2026 offre una serie di capsule collection e prodotti pensati esattamente per questo, dal brand accessibile all’icona luxury. Comprare i pezzi giusti, quelli che vi faranno risultare credibili senza trasformarvi in una brutta caricatura, è più semplice di quanto crediate. Ecco allora una mappa aggiornata delle migliori collezioni e brand in campo.

UNIQLO – The Roger Federer collection s-s 2026

Courtesy UNIQLO

La collaborazione tra Uniqlo e il suo Global Brand Ambassador Roger Federer continua a democratizzare lo stile tennistico. Per la primavera/estate 2026, la palette classica blu navy e bianco si arricchisce di un nuovo verde ispirato ai campi da tennis, con capi che fondono sportswear performante e stile quotidiano.

Falconeri – collezione “The Club” p-e 2026

Courtesy Falconeri

Il brand trentino del cashmere lancia “The Club”, una capsule che reinterpreta l’estetica dei club sportivi, strizzando l’occhio proprio al tennis. Linee essenziali e materiali naturali definiscono un guardaroba raffinato e funzionale: polo declinate in differenti filati con dettagli ricercati come punti, coste e trecce, complete in seta, maglie in Cashmere Silkfine e capi in lino.

Cisalfa Sport

Courtesy Cisalfa Sport

Cisalfa Sport dedica alla stagione tennistica una selezione delle migliori collezioni internazionali, pensata per accompagnare ogni tipologia di giocatore: dal professionista all’amatore, fino a chi interpreta il tennis come strumento di benessere personale. L’assortimento unisce ingegneria tessile e design attuale con materiali leggeri, altamente traspiranti e ad asciugatura rapida. Accanto alla componente prestazionale, la selezione propone un’estetica pulita e contemporanea capace di uscire dal campo e abitare la quotidianità, con silhouette che parlano tanto all’agonista quanto a chi indossa il tenniscore fuori dal contesto sportivo.

Lacoste

Courtesy Lacoste

Il coccodrillo più famoso dello sport gioca su più tavoli con due collezioni complementari. La Tennis Collection Melbourne 2026 è un sistema completo da competizione pensato per gli Australian Open, dove i kit gara indossati da Djokovic e Medvedev uniscono palette ispirate al blu-laguna e al corallo del torneo a tecnologie come l’Ultra Dry e le cuciture termosaldante. La Spring 2026 Collection, disegnata da Pelagia Kolotouros, sposta invece l’obiettivo dal campo allo spogliatoio tra polo oversize, nylon ultralucidi dall’effetto bagnato e capispalla scultorei.

Ralph Lauren

Courtesy Ralph Lauren

Ralph Lauren, così come Lacoste, va sempre bene quando si parla di tennis-core. Non a caso sarà, per il sesto anno consecutivo, official outfitter dell’Australian Open. Il brand propone una capsule che mescola il proprio DNA preppy a un’estetica performance con un inaspettato tocco floreale. La palette si ispira ai paesaggi costieri australiani e offre nuove interpretazioni delle iconiche polo, t-shirt con logo bold e capispalla leggeri pensati per la stratificazione.

Replay – Monte-Carlo Country Club capsule

Courtesy Replay

Main sponsor del Rolex Monte-Carlo Masters per il terzo anno consecutivo, Replay traduce il patrimonio del club monegasco in un guardaroba contemporaneo. La palette maschile è dominata dal verde smeraldo e dal bianco crema, declinati su capi over. In collezione: cappellini, maglioni, pantaloni chino, sneakers e crewneck. Una proposta che pur con i suoi rimandi tennistici si adatta anche ai gusti più street.

Nike e Adidas

Courtesy Nike



Entrambi i brand offrono una varietà di capi e prodotti immensa per gli amanti dell’estetica tennistica. Per quanto riguarda le collezioni speciali degna di menzione è la NikeCourt Melbourne e Australian Open 2026 collection. Indossata da Sinner e Alcaraz è pensata per i campi più iconici dell’estate australe, con colori audaci e contrasti cromatici forti. Novità per l’estate 2026: il pack “Wimbledon” delle Vapor 12 Hypersmash e la divertente Air Max Ishod “Tennis Ball”. Adidas risponde con La Paris Collection, pensata per la stagione sulla terra rossa. Mentre la Melbourne collection, lanciata per gli Australian Open, si concentra su capi da competizione. Da segnalare anche la collezione Y-3 SS26, che mescola moda e performance.

Bally – Tennis Capsule Collection SS26

Courtesy Bally

La vera sorpresa della stagione. Per la prima volta, il marchio svizzero lancia una capsule interamente dedicata al tennis. La palette pulita (bianco, rosso, verde, blu navy) e la rivisitazione moderna della scarpa Competition del 1992 ne fanno una delle collezioni più desiderabili del momento.

Gucci e Louis Vuitton (ovviamente)

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Loro non hanno bisogno ti troppe presentazioni. Le maison in cima alla piramide del lusso sono ormai parte integrante del racconto tennis-core. Oltre ad avere i campioni del mondo come ambassador, Louis Vuitton e Gucci sono sempre tra i protagonisti in campo, quindi vi consigliamo vivamente di dare un’occhiata alle loro collezioni.