Smallville compie 25 anni: che fine hanno fatto gli attori della serie cult?

Era il 16 ottobre del 2001 quando Smallville arrivò per la prima volta in televisione, raccontando gli anni dell’adolescenza di Clark Kent prima che diventasse Superman. La serie divenne rapidamente un fenomeno generazionale, conquistando milioni di spettatori e contribuendo a cambiare il modo di raccontare il mondo dei supereroi in televisione. Venticinque anni dopo, Smallville resta una delle serie più amate degli anni Duemila. Un teen drama capace di mescolare formazione, romance e supereroi, diventato negli anni un vero cult. Ma che fine hanno fatto gli attori di Smallville? Alcuni sono diventati vere e proprie star della televisione americana, altri hanno continuato a lavorare lontano dai riflettori, mentre per qualcuno la vita è stata segnata da vicende molto più controverse.

Tom Welling

Tom Welling: che fine ha fatto Clark Kent?

Tom Welling (Clark Kent): non c’era ragazzina che non avesse il poster di Tom Welling in camera. Ma dopo il successo strabordante di Smallville, la sua strada ha continuato ad essere quella di un attore maggiormente interessato alla televisione rispetto al mondo cinematografico. Tom Welling è stato in film come Parkland, Draft Day e The Choice. Sul piccolo schermo è apparso in serie come Lucifer, The Professionals e The Winchesters, e non ha mai nascosto di cercare un’oasi di normalità. La fama per lui è stata sempre qualcosa di indesiderabile, le luci dei riflettori un fastidio, e negli anni ha lavorato anche come produttore. Ma l’affetto dei fan per l’interprete di Clark Kent non è mai venuto meno.

Michael Rosenbaum: da Lex Luthor al podcast

Molti speravano che James Gunn arruolasse proprio Michael Rosenbaum come Lex Luthor per Superman: Legacy. L’attore aveva costruito uno dei Lex Luthor più amati e memorabili mai apparsi sul piccolo schermo, lasciando la serie prima del finale per poi tornare proprio nell’ultima stagione. Negli anni successivi ha lavorato soprattutto come doppiatore in tantissime serie animate della DC Comics e non solo, ma come attore lo abbiamo visto anche in film e serie televisive, oltre a diverse produzioni indipendenti. Ma la sua vera dimensione l'ha trovata con un microfono: il suo podcast Inside of You è stato un successo clamoroso. Rosenbaum lo ha creato per parlare delle fragilità di chi lavora nella industry, andando oltre la dimensione glamour e patinata. Non male per chi, per anni, è stato uno dei villain più iconici di Smallville.

Kristin Kreuk

Kristin Kreuk: che fine ha fatto Lana Lang?

Per tutti quanti ancora oggi Kristin Kreuk è la bellissima Lana Lang, il primo, tormentato amore di Clark. Dopo Smallvilleha continuato a lavorare soprattutto sul piccolo schermo, partecipando a serie come Beauty and the Beast e Burden of Truth. La sua carriera è stata però segnata anche dalla vicenda legata a NXIVM, l'organizzazione fondata da Keith Raniere. Il nome di Kreuk fu associato all'organizzazione, ma l'attrice ha dichiarato di averla lasciata prima che emergessero le accuse più gravi contro Raniere e gli altri membri dell'organizzazione.

Jensen Ackles: da Smallville a Supernatural e The Boys

Jason Teague nella quarta stagione arrivò come l'apparentemente innocuo fidanzato di Lana Lang, ma nascondeva segreti oscuri. Nessuno poteva immaginare che Jensen Ackles sarebbe diventato uno dei volti più riconoscibili della televisione americana, vestendo i panni di Dean Winchester in Supernatural. Quindici stagioni a caccia di demoni lo hanno trasformato in una vera icona televisiva, prima di rilanciarsi ulteriormente con il ruolo di Soldier Boy in The Boys. Da personaggio secondario di Smallville a protagonista di due delle serie più popolari degli ultimi vent'anni: la parabola di Ackles è una delle più significative dell’intero cast.

Justin Hartley

Justin Hartley: da Freccia Verde a This Is Us

Nessuno guardando Justin Hartley avrebbe pensato che la sua carriera avrebbe fatto un balzo così prodigioso. In Smallville interpretava Freccia Verde, uno dei più popolari eroi della DC Comics. Dopo di allora, Hartley ha trovato la definitiva consacrazione mondiale interpretando Kevin Pearson in This Is Us. Il successo della serie lo ha trasformato in uno dei protagonisti più riconoscibili della televisione americana. Oggi è anche produttore, regista, sceneggiatore, e continua a lavorare tra cinema e televisione. La serie Tracker ha contribuito a renderlo uno dei volti più richiesti dell’industria televisiva.

Allison Mack: dalla serie al caso NXIVM

Discorso completamente diverso per Allison Mack, che interpretava Chloe Sullivan, amica strettissima di Clark Kent in Smallville. La sua storia dopo la serie è diventata una delle più drammatiche e controverse legate al cast. L’attrice fu coinvolta nella vicenda NXIVM e si dichiarò colpevole di racket e cospirazione. Dopo aver collaborato con le autorità, Mack fu condannata a tre anni di carcere e a una multa di 20mila dollari. È stata rilasciata nel 2023, dopo aver scontato parte della pena.

Erica Durance: da Lois Lane a Supergirl

Lois Lane non è un personaggio qualsiasi. Erica Durance fu molto apprezzata per come aveva dato vita nella quarta stagione al grande amore di Clark Kent. L’attrice non ha mai davvero abbandonato il mondo dei supereroi, visto che poi è finita nel cast di Supergirl. Dopo essere stata la protagonista del medical drama Saving Hope, Durance ha continuato a lavorare soprattutto in televisione, diventando anche un volto ricorrente dei film romantici e natalizi targati Hallmark e Lifetime.

John Schneider

John Schneider: che fine ha fatto Jonathan Kent?

Il suo Jonathan Kent era un personaggio amatissimo in Smallville. Dopo di allora Schneider ha continuato a lavorare senza sosta in decine di produzioni, da Desperate Housewives a La vita segreta di una teenager americana. Schneider ha però dovuto fare i conti con i drammi più duri della vita reale: nel 2023 ha perso l'amata moglie Alicia a causa di un cancro ed ha dovuto anche affrontare alcune vicende legali. Fin dagli anni ’80 è anche un fertile musicista, con diversi singoli e album pubblicati. Una carriera lunghissima, dunque, che ha continuato a muoversi tra televisione, cinema e musica.

John Glover: il Lionel Luthor di Smallville

Dietro lo spietato e manipolatore Lionel Luthor, il padre di Lex, c’era il volto di John Glover, uno dei caratteristi più iconici della sua generazione. Glover ha continuato a impreziosire serie televisive e film, da Fear the Walking Dead a The Good Wife, fino a Shazam!, dove interpreta, ironicamente, un altro padre destinato a contribuire alla nascita di un supercattivo. La sua lunga carriera è proseguita anche negli ultimi anni con nuovi ruoli tra cinema e televisione. Un percorso molto diverso da quello delle giovani star lanciate da Smallville, ma altrettanto significativo.