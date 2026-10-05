Carrie, la serie TV: quando esce, trama, cast e dove vederla

Carrie White, la fragile e terribile antieroina ideata da Stephen King, torna con la sua ingenuità crudelmente sbeffeggiata e l’esplosione di sangue. Per la prima volta sotto forma di serie tv. Mike Flanagan come showrunner, abile mossiere di atmosfere da incubo, è la firma che rende questa ennesima trasposizione meno sgradita e più stuzzicante. Sullo sfondo l’epoca dei social che rende ogni scherno adolescenziale ancora più spietato.

Ecco quando uscirà la serie tv Carrie, cosa attendersi, il trailer e il cast.

Credits: Prime Video Immagine della serie tv "Carrie"

Quando esce la serie tv Carrie

La data di uscita della serie tv Carrie è mercoledì 7 ottobre. Sarà possibile vederla in streaming su Prime Video: saranno disponibili tutti gli otto episodi, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Fa il suo esordio a 50 anni dal primo adattamento cinematografico del libro, a opera di Brian De Palma.

L’ennesimo adattamento, il primo in serie tv

Era il 1974 quando veniva pubblicato Carrie, il primo romanzo di Stephen King: lo scrittore statunitense, che inizialmente faticò non poco a farsi gradire dalle case editrici, riponeva poca fiducia in quella storia, destinata invece a essere una delle più iconiche della letteratura horror e del cinema. Rimase per 14 settimane nella classifica dei best seller del New York Times ed è stato tradotto in più di 35 lingue.

Acuta esplorazione della vulnerabilità e della rabbia adolescenziali, nel 1976 ne fu ricavata la prima trasposizione cinematografica, Carrie - Lo sguardo di Satana. Quello di De Palma fu un film memorabile, che ancora oggi suscita inquietudine, compassione e terrore. Sissy Spacek, con le spalle incassate e lo sguardo ferito, scolpì il suo personaggio nelle memorie.

Molto meno fortunato il sequel indesiderato del 1999, Carrie 2 - La furia di Katt Shea (senza Sissy Spacek). Nel 2013 un nuovo adattamento dal libro originale, Lo sguardo di Satana – Carrie, con Chloë Grace Moretz nel ruolo della giovane emarginata e Julianne Moore come madre bigotta: De Palma vince ancora, senza sforzo.

In verità ci fu già un tentativo di serie, nel 2002 con il film tv Carrie, con la protagonista affidata a Angela Bettis: ebbe un gradimento così fiacco che si fermò a quell’episodio pilota.

Credits: Prime Video Summer Howell è Carrie

La guida di Flanagan sotto l’ala di King

La serie original Carrie di Prime è stata ideata dallo showrunner Mike Flanagan, che ha creato e diretto alcune delle miniserie horror più popolari degli ultimi anni, da Midnight Mass a La caduta della casa degli Usher, che reimmagina l'universo letterario di Edgar Allan Poe. Tra divisioni familiari, lutti e fantasmi, The Haunting of Hill House (2018) è stata la sua consacrazione.

Il mondo conturbante e nerissimo di Stephen King? Per Flanagan è una sfida a cui abbandonarsi. L’ha già fatto più volte. Come con il film Il gioco di Gerald (2017) che adatta l’omonimo romanzo. O con Doctor Sleep (2019) con Ewan McGregor, nuovo adattamento dal romanzo di King. Fino al recente The Life of Chuck (2024) con Tom Hiddleston protagonista, tratto da un racconto di King.

Dal suo canto, il maestro del terrore ha fiducia in Flanagan, che per Carrie affianca come executive producer. L’abile showrunner ha anche diretto gli episodi 101, 102, 107 e 108. Le puntate 103, 104, 105 e 106 sono invece state dirette rispettivamente da Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick e Hiromi Kamata.

Il cast di Carrie, la serie tv

Occhi chiari e lentiggini, è Summer Howell a interpretare la ragazzina vittima di derisione e bullismo a scuola nella serie tv Carrie. 22 anni, attrice canadese, ha già esperienza di toni horror: nel film La maledizione di Chucky (2013) è stata Alice Pierce, la bimbetta che trovò e si affezionò al malefico bambolotto.

Sua madre Margaret è invece incarnata da Samantha Sloyan, appena vista in The Pitt, già dottoressa Penny di Grey's Anatomy. La conosce bene Mike Flanagan, che l’ha avuta nella serie tv La caduta della casa degli Usher.

Nel cast anche Siena Agudong nel ruolo di Sue Snell, Alison Thornton in quello di Chris Hargensen, Joel Oulette come Tommy Ross, Josie Tota nei panni di Tina, Arthur Conti in quelli di Billy, Thalia Dudek come Emaline, Amber Midthunder nel ruolo di Miss Desjardin e Matthew Lillard in quello del Preside Grayle.

Credits: Prime Video Summer Howell e Samantha Sloyan nella serie tv "Carrie"

La trama della serie tv Carrie

Rivisitazione audace e attuale della storia di formazione cult ideata da Stephen King, la serie tv segue le vicende di Carrie White (Howell), adolescente emarginata che ha trascorso tutta la sua vita rinchiusa tra le mura di casa insieme alla madre Margaret (Sloyan), estremamente protettiva nei suoi confronti.

Dopo la morte improvvisa del padre, Carrie viene catapultata nello spietato ecosistema di un liceo pubblico. Qui è costretta ad affrontare lo scalpore mediatico provocato da un atto di bullismo che sconvolge la sua comunità, la pressione costante e la crudeltà indiscriminata dell’era dei social media, nonché il risveglio di misteriosi poteri telecinetici che si manifestano nel corso della sua adolescenza. In un conflitto esistenziale tra gentilezza e crudeltà.

Nell’arco di otto episodi, la serie tv amplia e approfondisce il capolavoro di King, aggiungendo spessore ai personaggi e alle loro dinamiche. Segue le piccole scelte quotidiane che li condurranno a una sconvolgente notte, che già conosciamo e al contempo agogniamo e temiamo.

Credits: Prime Video Arthur Conti e Alison Thornton nella serie tv "Carrie"

Il trailer di Carrie

Sguardo innocente e pieno di meraviglia, Carrie si avvicina all’Ewen High School: e già ci scatta una stretta al cuore, sapendo cosa dovrà affrontare. È questa la prima immagine che scorre sul trailer della serie tv di Prime. È il suo primo giorno di scuola: fino ad allora aveva studiato a casa e tutto è nuovo ai suoi occhi ingenui, anche scrivere al computer.

«Avevo sognato tutto questo. Avere degli amici», dice con l’illusione ancora in viso. E poi la prima mestruazione, il sangue che la spaventa e tutte che la canzonano, cellulare alla mano. Il video è online in un baleno. E poi, tra frame che si susseguono più freneticamente, i primi poteri che si palesano, bottiglie fatte a pezzi con il pensiero. E poi la chiamata al 911 e la voce «Mio Dio, sono morti», i primi schizzi di sangue, lampade che esplodono, auto che carambolano su se stesse. «Sei tu ad avere il potere».

Ecco il trailer della serie tv Carrie.