Focaccia: il migliore street food, made in Toscana

di Marina Mauri

Il truck di Focaccina Carrarina porta a Milano le prelibatezze toscane sotto forma di focaccia farcita - Credits: Courtesy of Focaccina Carrarina Lardo Larsciac e pomodorini è solo una delle tante proposte di farcitura. La focaccia di Focaccina Carrarina è preparata con un impasto a lievitazione naturale, senza strutto (ma con l'olio) e arricchito con cereali o noci oppure cioccolato - Credits: Courtesy of Focaccina Carrarina Solo da Focaccina Carrarina si può assaggiare la focaccia con scaglie di cioccolato - Credits: Courtesy of Focaccina Carrarina Una delle proposte street di Focaccina Carrarina: melanzane grigliate e scamorza - Credits: Courtesy of Focaccina Carrarina

Per i milanesi o chi si trovasse a passare per il capoluogo lombardo vale la pena prendersi una pausa per raggiungere un piccolo paradiso gourmand itinerante: Focaccina Carrarina. Come vuole la recente tendenza metropolitana, percorre le vie della città in food truck - blu scuro e bianco, con dettagli a righe che ricordano tanto le terrazze sul mare, gli ombrelloni e le sdraio che colorano i litorali mediterranei. Chi si sofferma a curiosare non resiste alla tentazione di assaggiare: sul banco torri di focaccia ingolosiscono e scatenano la fantasia per le farciture. "Sono davvero tante" racconta Paola Lucchetti, la proprietaria «C'è quella con pomodorini e Larsciac, il lardo stagionato nelle uvacce del vermentino, ma è ottima anche quella con pancetta nostrana e crema di pistacchi. Non possono mancare le verdure: le melanzane grigliate le abbino alla scamorza mentre le zucchine grigliate a robiola, menta e scorza di limone". Si ferma, ma la breve lista è sufficiente per aver voglia di appuntarsi i luoghi dove si tiene il rito dello street food made in Toscana. “Il martedì e giovedì, io e la mia collaboratrice Sonia Levi, siamo davanti al Bosco Verticale, a ridosso del quartiere Isola e di piazza Gae Aulenti; il mercoledì ci spostiamo su viale Lorenteggio, ai giardini che costeggiano il Vodafone Village. Spesso partecipiamo agli eventi cittadini che coinvolgono i food truck. A tutti offriamo la nostra focaccia a lievitazione naturale, con lievito madre e olio d'oliva, rigorosamente senza strutto. Vengono tutte servite calde, in packaging biodegradabile e compostabile di cartone leggermente rigido, comodo ed ecologico. E tutti gli ingredienti per farcire la nostra focaccia provengono direttamente dalla mia terra. Io sono di Massa Carrara e, da ex ristoratrice, conosco bene i prodotti del territorio. Il lardo Larsciac, per esempio, lo acquisto direttamente da una macelleria di Castelnuovo Magra, una delle eccellenze locali". Paola Lucchetti ha portato a Milano anche un suo cavallo di battaglia, la focaccia al cioccolato fondente. "La preparavo già nella mia focacceria di Sarzana e ho pensato di proporla qui. Ho iniziato questa attività da poco, ma l'idea è nata tanti anni fa, con il supporto di mia sorella, milanese d'adozione. Adesso siamo pronte a conquistare i gourmet della città".

