Johnnie Walker whisky svela una collezione in edizione limitata

È il brand di whisky scozzese più famoso al mondo. Johnnie Walker svela per Natale una ha collezione di tre bottiglie in edizione limitata nelle sue varianti Red Label Black, Label e Gold Label, lanciate per festeggiare il suo bicentenario

Le bottiglie a blocchi di colore sono una rivisitazione creativa della tradizionale confezione in vetro, che pur mantenendo la classica etichetta obliqua, adotta un rivestimento opaco, per una collezione ad alto impatto visivo, perfetta sia per gli appassionati di whisky che per chi si avvicina per la prima volta a questa categoria.