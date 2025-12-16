Natale 2025: i migliori regali beverage(non solo)tra vini, gin e bollicine d’autore

Le feste natalizie sono la celebrazione della convivialità, da vivere tra sorrisi, con un calice in mano. Ecco allora la nostra selezione di regali beverage per il Natale 2025: da regalare e da regalarsi. Ci sono vini intensi o sorprendentemente alcohol free, bollicine decise e gin che sembran pezzi di design. E poi liquori fruttati e grappe in Christmas edition… Per brindisi spensierati con chi conta davvero.

Il vino rosso che va alla riscoperta

Credits: Cantina Tollo Maiolica Terre di Chieti IGP 2023 di Cantina Tollo

Maiolica Terre di Chieti IGP è il regalo di Natale perfetto per chi ama il buon vino, certo, ma anche le storie affascinanti che ci sono dietro a un prodotto e al suo territorio.

Varietà autoctona a bacca rossa, Maiolica è un antico vitigno un tempo coltivato in Abruzzo, poi abbandonato. Grazie all’impegno dell’Istituto sperimentale di Viticoltura di Conegliano Veneto, è stato possibile riprodurre nuove barbatelle. E Cantina Tollo è stata tra le prime aziende a coltivarlo nuovamente.

Rosso rubino di moderata intensità, ha un bouquet di frutta rossa di bosco che si sposa bene con le carni, anche con il salmone, ingrediente molto amato delle tavole natalizie.

Vino che racconta la riscoperta di un pezzo di storia collettiva abruzzese, ha raffigurato in etichetta un profilo di donna austero ed elegante. Si ispira alle immagini dipinte sulle tavelle seicentesche della chiesa di San Donato di Castelli, piccolo centro teramano. Maioliche, nel tempo, conservate fino ad oggi.

Il liquore di arance ed Etna



Amaro Amara

Rosso su rosso, come la lava, come le arance scarlatte, come la confezione elegante ed ecosostenibile che accompagna Amaro Amara per Natale. Per le festività, il celebre liquore siciliano si adorna di uno speciale Christmas Pack in edizione limitata da mettere sotto l’albero.

Una borsa in cartone riciclato, dal design raffinato e riutilizzabile, custodisce la bottiglia da 50 cl di Amaro Amara. Digestivo che cattura l’essenza sicula, è frutto delle migliori scorze di Arancia Rossa di Sicilia IGP, acqua di sorgente ed erbe spontanee dell’Etna.

Sigilla il cofanetto un esclusivo foulard modello twilly, realizzato con tessuto eco-luxury nato dal riuso creativo delle bucce d’arancia, trasformate in filati setosi grazie a un processo brevettato dalla start up catanese Orange Fiber. Per un regalo di Natale profondamente made in Sicily, ecologista e chic.

Il Siangiovese bianco vitale come un destriero

Credits: Poggio della Dogana Vindice Sangiovese metodo classico Blanc de Noir Pas Dosé di Poggio della Dogana

Elegante e vitale come un destriero, il Vindice è un vino spumante di qualità Pas Dosé, un metodo classico che porta in sé la purezza del Sangiovese vinificato in bianco. Dal perlage fine e persistente, profuma di fiori bianchi e frutta gialla, intrecciati a note di crosta di pane e a un lieve richiamo di liquirizia bianca.

Il suo nome? È un omaggio a uno dei cavalli da corsa della scuderia del nonno dei fratelli Rametta, proprietari della cantina Poggio della Dogana. L’animale era un campione energico e astuto, di forte vitalità, la stessa che rivive nel calice.

L’etichetta è tratta da uno dei bozzetti di Silvio Gordini, trisavolo dei fratelli romagnoli, famoso pittore dei primi del ‘900.

Il tequila purissimo 100% agave





1 / 2 Altos Tequila



2 / 2 Altos Tequila

In una bottiglia, tutto il sapore del Messico di sole e distese di verde e agave blu. Regalo di Natale perfetto per chi ama i distillati di spiccata personalità, Altos Tequila è un 100% agave, prodotto esclusivamente con zuccheri derivati dalla Agave Tequilana Weber, l’unica varietà riconosciuta per la produzione del vero tequila messicano. Si differenzia dai “mixto”, che invece possono contenere fino al 49% di zuccheri provenienti da altre fonti, come la canna da zucchero.

Tequila ancorato alle tradizioni, usa solo agave coltivata sugli altopiani di Jalisco, dove la pianta impiega da sei a otto anni per raggiungere la maturazione perfetta. Una parte della produzione segue ancora il ritmo lento della pietra Tahona, massiccia ruota in roccia vulcanica del peso di oltre due tonnellate, utilizzata da più di cinquecento anni per frantumare l’agave cotta.

Pensato non solo per la bevuta liscia, Altos Tequila è perfetto per la miscelazione. Per serate natalizie con cocktail di qualità.

Il vino rosso fermo analcolico

Credits: Cantine Bosca Vino Dealcolato Rosso “Luigi Bosca”

Dal color rubino, con sentori di ciliegia e note fresche, e… senza alcol. È il nuovo Vino dealcolato rosso fermo della linea “Luigi Bosca”. Tra i migliori regali beverage del Natale 2025, è perfetto per chi ama il nettare di Bacco ma vuole tenersi alla larga da ogni rischio di ebbrezza.

Vino non alcolico, riesce eppure ad esprimere al meglio l’esperienza di oltre 190 anni nel mondo vitivinicolo della casa spumantiera di Canelli (Asti), che ripensa il vino in chiave più inclusiva. In bocca è gradevolmente acidulo, leggero e beverino ma senza perdere in pienezza. Al palato è intensamente persistente.

Affianca le bollicine controcorrente già analcoliche Toselli e Zero, il primo no alcol secco di Bosca.

Il gin premium dal twist di timo e verbena



Beefeater Black

Da Desmond Payne, uno dei master distiller di gin più esperti al mondo, ecco Beefeater Black, nuova referenza premium di Beefeater. Si tratta di un omaggio alla ricetta originale del più classico London dry: alle 9 botaniche di Beefeater Dry, è aggiunto un twist inedito attraverso timo e verbena al limone, che danno una sfumatura speciale al profilo agrumato del gin.

Gin London dry bilanciato, è sofisticato e fresco. Al naso ha note di ginepro, accompagnate dai sentori più erbacei e aromatici di coriandolo, pino e lavanda. Il gusto è elegante e leggero, dalla dolcezza floreale.

Lo spirito decisamente londinese è anche nella bottiglia, che ha la classica silhouette ispirata al mattone del capoluogo inglese. Tra i migliori regali beverage di Natale 2025, farà felici i grandi intenditori di gin come i neofiti aperti a esplorazioni di gusto che puntano in alto.

Aperitivi di Natale con un prosecco superiore



Nero Asolo Prosecco Superiore

La bottiglia dai riflessi argentei sfumati, con un’etichetta elegante minimalista, colpisce già alla vista. E poi al naso si apre un piacere di note fruttate, con un fine perlage nel bicchiere. Extra brut amabile come aperitivo, Nero Asolo Prosecco Superiore DOCG è perfetto per aprire i convivi natalizi. Ma è altrettanto gradevole come accompagnamento a primi piatti delicati, grazie alla sua sapidità dovuta ai terreni minerali dove maturano le uve.

Ai piedi delle Dolomiti, tra i comprensori collinari di Montello e i Colli Asolani, si adagiano i vigneti di Villa Sandi, storica cantina trevigiana che ha la sua sede in una splendida villa di scuola palladiana. Non a caso quelle morbide colline furono scelte fin dal XV secolo come luogo di villeggiatura dell’aristocrazia veneziana, che diede il via alla produzione di vini bianchi freschi.

Bollicine di carattere



Tanca Cuvée Joséphine Fortis

Luminoso, vibrante e immediatamente riconoscibile, Tanca Cuvée Joséphine Fortis è lo Champagne perfetto per le feste. Le sue bollicine fini e persistenti danzano tra note di limone, mela verde, pesca gialla e frutta secca, mentre al palato il sorso rimane teso ma avvolgente, con un’acidità elegante e un finale lungo e fruttato.

Nato da Pinot Bianco e Pinot Nero, accompagna dall’aperitivo ai menu di Natale, trovando l’abbinamento ideale con pesce crudo, sushi o piatti raffinati. Un regalo di gusto e stile per chi cerca un brindisi memorabile.

Il Pinot Grigio elegante e fresco

Credits: Cantina Roeno Rivoli Pinot Grigio 2023 di Roeno

Di decisa freschezza e ricco di sfaccettature, il Pinot Grigio Rivoli 2023 di Roeno è il regalo giusto per chi cerca un vino bianco di eleganza e grande armonia, in equilibrio tra acidità e mineralità. Di color giallo paglierino, ha sentori di scorza di limone, pera e pesca bianca. È frutto di un laborioso processo di studio, sperimentazione e scoperta del territorio, iniziato nel 2000 a Rivoli Veronese. Nasce infatti dal progetto di zonazione sviluppato dalla cantina veneta, per riscattare un vitigno molto diffuso ma poco valorizzato.

Alle spalle c’è un interessante lavoro di ricerca in vigna e in cantina. Le uve sono raccolte manualmente. Poi, tramite la selezionatrice ottica, sono individuati solo gli acini di primissima qualità. La fermentazione alcolica inizia in acciaio per poi terminare in tonneau. Segue un affinamento di dieci mesi in rovere francese, quindi di almeno 12 mesi in bottiglia.

Il gin che è anche oggetto di design





1 / 2 No.3 London Dry Gin



2 / 2 No.3 London Dry Gin

Ad evocare le porte al cui interno erano custoditi i tesori più preziosi del negozio londinese al civico 3 di St. James, nella bottiglia c’è incastonata una chiave argentata. Il color verde smeraldo del vetro e la caratteristica forma esagonale richiamano invece le sue sei botaniche, provenienti da ogni angolo del mondo. Ci sono il ginepro italiano, suo cuore pulsante, quindi il coriandolo della Bulgaria, la radice di angelica polacca, il cardamomo del Guatemala, le bucce d’arancia spagnole e il pompelmo dell’Uruguay.

In equilibrio tra agrumi, fiori e spezie, No.3 London Dry Gin è l’ingrediente perfetto per cocktail natalizi, tra i migliori regali beverage del Natale 2025.

Da regalare o da possedere a tutti i costi. No.3 London Dry Gin è il distillato per chi ama distinguersi. Conquista subito per il suo design intrigante, convince poi per il ricco bouquet aromatico. È stato creato da Berry Bros. & Rudd, il più antico mercante di vini e liquori della Gran Bretagna appartenente alla ristretta cerchia dei fornitori della Casa Reale inglese, come simboleggia l’onorificenza Royal Warrant riportata sulla bottiglia.

Bollicine e brio, sì, ma senza alcol

Credis: Montelvini Montelvini 0% Alcohol Free Sparkling

Per chi ama bere ma con la testa sulle spalle. Per i più giovani, sempre più attenti a piacere e responsabilità, c’è una bollicina “anarchica” totalmente analcolica. È Montelvini 0% Alcohol Free Sparkling, una briosità dealcolata dal bouquet fine e floreale, di mineralità delicata, e dal sapore fresco e delicato. La cantina veneta, ambasciatrice dell’Asolo e del Montello DOCG, dà la sua opzione del bere consapevole.

Bollicina 0% dal carattere autentico, è un blend di uve bianche pregiate e uve bianche aromatiche, dal colore giallo paglierino brillante. Il perlage? Elegante e duraturo. Senza zuccheri aggiunti e a basso contenuto calorico, è uno sparkling versatile e dissetante. È l’ideale per gli aperitivi natalizi o per i momenti più conviviali delle festività.

La grappa in Christmas Edition

Credits: Nardini Grappa Riserva 7 Anni Nardini

La Grappa Riserva 7 Anni Nardini è il regalo di Natale ideale per chi ama i distillati dall’animo intenso. Invecchiata sapientemente in botti di rovere di Slavonia, di colore ambrato, è una sinfonia di sapori. La dolcezza sottile della vaniglia si fonde armoniosamente all’aroma profondo dei frutti di bosco. Al naso, il profumo è complesso, con sentori floreali e di marasca.

Dal gusto ricco e persistente, è il piacere meditativo con cui concludere le serate natalizie, da sola o in abbinamento a pasticceria secca e dolci. In più, per le feste, la confezione si fa ancor più elegante con una Christmas Edition dai preziosi dettagli in lamina oro. Sicuramente tra i migliori regali beverage del Natale 2025.

Olio e pasta al profumo di Toscana

Credits: Laudemio Box Laudemio

Il cuore verace della terra toscana è racchiuso nella box Laudemio Pasta Tirrena. Idea regalo per Natale raffinata e pratica, unisce l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva al piacere di una pasta genuina.

All’interno, una bottiglia di Laudemio Frescobaldi e due pacchi di pasta Tirrena. Dal colore verde smeraldo e dal profumo di erba falciata e carciofo, l’olio Laudemio Frescobaldi ha un sapore intenso e piacevolmente piccante. L’origine del nome? In epoca medievale con “Laudemio” si indicava la quota di raccolto riservata al signore, proprietario delle terre. La parte migliore.

La pasta Tirrena è ottenuta da grani antichi coltivati nei terreni di proprietà di Frescobaldi. In più, la box conserva un ricettario con quattro suggerimenti speciali, uno per ogni stagione, e una ricetta per tutti i giorni.

Il vino mistico di insolita potenza

Credits: Ronchi di Castelluccio Ronco della Simia Romagna DOC Sangiovese Modigliana di Ronchi di Castelluccio

Ecco la bottiglia da regalare a Natale a chi, nel sorseggiare un bicchiere di vino, cerca un’esperienza quasi esoterica. Rosso carnoso, dalla struttura ricca e impenetrabile, il Ronco della Simia Romagna Doc Sangiovese Modigliana ha una grande finezza che si sposa a una potenza insolita, domata dalla lunga maturazione in vetro.

È insolito anche il suo nome. La cantina Ronchi di Castelluccio ha preso ispirazione da una leggenda locale: un militare americano stanziato a Modigliana, in Romagna, durante la seconda guerra mondiale, seppellì la sua scimmietta da compagnia vicino a un pozzo considerato mistico. Da qui l’idea di “Ronco della Simia” (scimmia).

Anche l’etichetta è distintiva: richiama le illustrazioni cinquecentesche del naturalista bolognese Ulisse Aldrovandi.