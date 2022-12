Ci sono i golosi che per niente al mondo rinunciano a un cioccolatino a fine pasto e i raffinati che sulla tavola del Natale esigono un assaggio di caviale. Per non parlare dei curiosi, che attendono il periodo delle feste per aprire tutte le caselle dei calendari dell’avvento più creativi. Infine ci sono gli assetati, a cui ogni regalo liquido è sempre gradito (purché sia di qualità). Per i doni last-minute, basta pensare alla personalità di parenti e amici e poi seguire alla lettera i consigli a prova di gourmet di Icon Magazine.

Per i golosi

1 / 3 Pasticceria Moschella 2 / 3 Gusto 17 3 / 3 regali-di-Natale-La-Perla-di-Torino

Gli amanti del gelato non possono perdersi gli stecchi Xmas Tree di Gusto 17, insegna di gelato artigianale milanese che ogni anno dà vita a creazioni uniche. Per il Natale 2022 hanno la forma dei tipici addobbi per l’albero, realizzati completamente a mano con copertura di cioccolato e cuore di cioccolato al Pistacchio Salato di Sicilia, Cinnamon Roll o Cioccolato Fondente 72% vegan. Pasticceria Moschella, indirizzo da poco inaugurato a Milano da due giovanissimi fratelli, propone delle interessanti monoporzioni dolci. Bacio Siciliano è per chi non sa rinunciare al pistacchio, con una bavarese, caramello salato e copertura di cioccolato al latte. Per festeggiare i suoi primi 30 anni, La Perla di Torino propone una latta da collezione che raffigura la Mole, contenente tantissimi tartufi di cioccolato bianco e nero. Per chi non rinuncia alle sculture di cioccolato, c'è poi l'albero di Natale in cacao e pasta di pistacchio salato, con decorazioni ai tre cioccolati rigorosamente applicate a mano.

Per i raffinati

1 / 4 Cru Caviar 2 / 4 Calvisius 3 / 4 Caviar From Milan 4 / 4 Savini Tartufi

Gli estimatori di uova di storione andranno matti per la bottarga di caviale di Cru Caviar, realizzata artigianalmente con 100% caviale puro e affinata per un minimo di due mesi. Da consumare grattugiata, tagliata a rondelle o in piccoli pezzi, riesce a donare un carattere deciso a risotti, zuppe e diversi piatti caldi. Caviar Milan porta il meglio del caviale iraniano nelle ricette delle feste con la confezione di Almas Beluga, la varietà più pregiata in commercio e molto rara. Il colore bianco brillante è dato dall’assenza di melanina delle specie di storione Huso Huso, mentre al palato è sofisticato, dal carattere unico. È tutto italiano Calvisius Tradition Royal che per Natale arriva nell’Original Tin da 100g confezionata con due cucchiaini in madreperla, ideali per degustare il prezioso oro nero. Il sapore rotondo ed equilibrato di questa varietà è ideale da accompagnare a bollicine brut. Rigorosamente italiane. È sempre periodo di tartufo e le feste non sono da meno. Savini Tartufi lo sa e anche quest’anno propone una raffinata cappelliera con prodotti a base del pregiato fungo ipogeo. Patatine al tartufo, peschiole al tartufo estivo, salsa del tartufaio, tagliolini al tartufo, crema con parmigiano reggiano e tartufo e burro al tartufo sono il kit ideale per una cena a base del diamante del bosco, iniziando dall’antipasto per finire con il dessert.

Per i curiosi

1 / 4 Nespresso 2 / 4 Talisker Skye 3 / 4 Gin Engine 4 / 4 L'Arte del Grano

Per attendere l’arrivo del Natale, Nespresso ha pensato a uno speciale calendario dell’avvento che contiene 24 capsule di caffè. L’accento è dato alle miscele realizzate in collaborazione con Pierre Hermé, il cui logo è impresso sull’elegante involucro rosso. In più, nella casella riservata alla vigilia, si trova un regalo speciale. Chi vuole provare un whisky differente dal solito, troverà in Talisker Skye la giusta referenza: nella sua bottiglia sono infatti racchiusi i profumi dei paesaggi maestosi dell'isola dell'arcipelago delle Ebridi. L'invecchiamento avviene in parte in botti di rovere americano refill e in ex-bourbon, sviluppando il classico sentore affumicato che lascia spazio alle tipiche note marine, carattere distintivo della distilleria. Il finale è speziato e intenso. Gli appassionati di spirits per questo Natale dovranno assaggiare Gin Engine, distillato 100% italiano e biologico nato dall'estro creativo dell'imprenditore di moda e ristorazione Paolo Dalla Mora. A colpire lo sguardo è il suo packaging, un richiamo alle lattine di olio e carburante, che si lega all'immaginario dei veicoli da corsa del brand, mentre il sorso è ricco e richiama la tradizione piemontese dei rosoli e dei cordiali alla salvia e limone. Il Pane Timpa de L’Arte del Grano è infine un assaggio di Calabria. Un lievitato ideale da portare a tavola per le feste, simbolo di condivisione e di tradizione. La sua crosta fragrante cela un interno soffice arricchito da pomodori secchi e finocchietto selvatico provenienti direttamente dalla campagna calabrese.

Per gli assetati

1 / 3 Laudemio Frescobaldi 2 / 3 Caviro 3 / 3 Beveryno

La famiglia Frescobaldi per Natale propone una box regalo “Heritage” contenente una bottiglia di Nipozzano Vecchie Viti, che nasce da antiche viti del Castello di Nipozzano e una confezione di Laudemio Frescobaldi, espressione finissima di olio prodotto dagli ulivi delle tenute di famiglia. Robusto e ricco di polifenoli, si riconosce con il suo colore verde smeraldo e il profumo di carciofo ed erba appena falciata. Anche Susafa, azienda agricola di Palermo, propone il suo olio extravergine d’oliva biologico in confezione da 50 cl dal lieve sentore di fiori di campo. In tema di confezioni regalo, per gli appassionati di mixology c’è l’edizione speciale TheGinWay contenente Gin Brulé, speciale ricetta natalizia e dai sentori speziati sviluppata da Federico Bellanca, una copia del magazine Gintastico con le ricette esclusive di sei chef stellati (Alex e Vittorio Manzoni, Simone Breda, Roberto Proto, Stelios Sakalis ed Emanuele Petrosino), due bicchieri highball, bottigliette di soda e arancia disidratata per guarnire i cocktail. Per chi vuole essere sostenibile senza rinunciare alla qualità c’è Beveryno, format che rivoluziona il mondo del vino racchiudendolo all’interno di particolari packaging da tre litri dove il nettare d’uva si mantiene fresco fino a sei settimane dall’apertura.Infine, Vigneti Romio di Caviro propone il suo spumante Novebolle Romagna Doc, un rosato extra dry 75% Sangiovese e 25% Merlot dalle intense note di frutti rossi e pesca sciroppata con una beva sapida e croccante data dal fine perlage.